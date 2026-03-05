  • Спортс
  «Расизм в сторону Кордобы был с трибуны ЦСКА, но арбитр не обращал внимания. Ненормально, что в России такое происходит». Защитник «Краснодара» Пальцев о фанатах
«Расизм в сторону Кордобы был с трибуны ЦСКА, но арбитр не обращал внимания. Ненормально, что в России такое происходит». Защитник «Краснодара» Пальцев о фанатах

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев подтвердил, что слышал расистские высказывания от фанатов ЦСКА в адрес нападающего Джона Кордобы.

«Быки» уступили армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве.

«Не люблю говорить про судейство. Но с трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, но арбитр не обращает на это внимания. А у нас футболисты должны играть с давлением, когда на них кричат, что они такие-сякие.

Ненормально, что в России такое происходит. Наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что КДК должен наказать болельщиков ЦСКА и судью», – сказал Пальцев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Как проиграли сразу нытье началось. Чемпионы хреновы. Вас кони уничтожили сегодня обтекайте
Ну реально же, Винька местного розлива)
"А у нас футболисты с давлением, - пожаловался Пальцев, - как их обзывают с трибун, то у всех сразу гипертония повышается сильно" .
Болельщики на то и болельщики чтоб поддерживать своих и выводить из строя чужих. В этом вся и прелесть. Хватит плакать. Оскорбил не оскорбил. В футбол выходи играть, а не слушать что там на трибунах кричат. Я когда играл то слышал только товарищей по команде, тренера и своего отца когда приходил поддержать меня. Футбол не туда катится.
Ответ Lestuk
Болельщики на то и болельщики чтоб поддерживать своих и выводить из строя чужих. В этом вся и прелесть. Хватит плакать. Оскорбил не оскорбил. В футбол выходи играть, а не слушать что там на трибунах кричат. Я когда играл то слышал только товарищей по команде, тренера и своего отца когда приходил поддержать меня. Футбол не туда катится.
Обезьяны, на то и обезьяны, что ухают с трибун
Ответ Lestuk
Болельщики на то и болельщики чтоб поддерживать своих и выводить из строя чужих. В этом вся и прелесть. Хватит плакать. Оскорбил не оскорбил. В футбол выходи играть, а не слушать что там на трибунах кричат. Я когда играл то слышал только товарищей по команде, тренера и своего отца когда приходил поддержать меня. Футбол не туда катится.
Одно дело поддерживать своих, а другое дело оскорблять человека на почве расизма
Всему должен быть предел
Парень, не стоит ожидать слов поддержки. Читатели спортса не способны на это по очевидным причинам
Ответ Jadie James
Парень, не стоит ожидать слов поддержки. Читатели спортса не способны на это по очевидным причинам
Зря ты так. Лично я поддерживаю фанатов ЦСКА в их выкриках в сторону кордобы.
Ответ Jadie James
Парень, не стоит ожидать слов поддержки. Читатели спортса не способны на это по очевидным причинам
парень, болельщики ЦСКА и читатели спортса просто повторили слова Сперцяна, а тут почему-то в этот раз обиделись
Фан айди никого не останавливает.
Ответ Spartakus1984
Фан айди никого не останавливает.
фан айди не было
Ответ ster3
фан айди не было
Будет.
Не помню, чтобы в России, арбитры хоть раз обращали внимание на расизм
Ответ Лех валенсА
Не помню, чтобы в России, арбитры хоть раз обращали внимание на расизм
Да ну? А банановая история Робертом Карлоса?
Надо было желтую трибунам показать? 🤔
Ответ Sorokin**********
Надо было желтую трибунам показать? 🤔
30 лет назад в качестве желтой был ОМОН
Пора новые аусвайсы выпускать
А в чем расизм? Даже если что-то кричали. Оскорбляли ну ок, но не только его я думаю. Его что куда не пустили из-за того, что он черный или работу не дали на этой почве, как-то судили не так по этой причине? Это бред полный, наказать за оскорбление, если оно было наверное нужно, но это не расизм. Кстати слово Ни…ер тоже расизм если одни могут его говорить, а другие нет.
Ответ Жлобиньо
А в чем расизм? Даже если что-то кричали. Оскорбляли ну ок, но не только его я думаю. Его что куда не пустили из-за того, что он черный или работу не дали на этой почве, как-то судили не так по этой причине? Это бред полный, наказать за оскорбление, если оно было наверное нужно, но это не расизм. Кстати слово Ни…ер тоже расизм если одни могут его говорить, а другие нет.
когда Вендела оскорбляли в Воронеже это расизм, когда любого другого игрока не из Зенита оскорбляют это не расизм. все по питерской методичке.
Ответ sebastian1410
когда Вендела оскорбляли в Воронеже это расизм, когда любого другого игрока не из Зенита оскорбляют это не расизм. все по питерской методичке.
Кто тебе такое сказал? Есть где-то комментарий от меня по этому поводу?
