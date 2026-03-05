«Расизм в сторону Кордобы был с трибуны ЦСКА, но арбитр не обращал внимания. Ненормально, что в России такое происходит». Защитник «Краснодара» Пальцев о фанатах
Пальцев: с трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы.
Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев подтвердил, что слышал расистские высказывания от фанатов ЦСКА в адрес нападающего Джона Кордобы.
«Быки» уступили армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве.
«Не люблю говорить про судейство. Но с трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, но арбитр не обращает на это внимания. А у нас футболисты должны играть с давлением, когда на них кричат, что они такие-сякие.
Ненормально, что в России такое происходит. Наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что КДК должен наказать болельщиков ЦСКА и судью», – сказал Пальцев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
