Сенников о концерте Леди Гаги: «Она трудяга, машина просто. У нее каждая песня, как будто она делает клип. Понял, почему она получила 16 «Грэмми»

Дмитрий Сенников: Леди Гага – машина, я понял, почему она получила 16 «Грэмми».

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от концерта Леди Гаги в США.

– Был еще на концерте Леди Гаги. Я понял, почему она получила 16 «Грэмми».

– Почему?

– Она трудяга, конечно, она машина просто. У нее каждая песня, как будто она делает клип. Это очень мощно, красиво. Может быть, там тематика необычная: где-то скелеты, черепа, что-то такое.

С другой стороны, это потрясающее шоу. Видно, что человек работал. Одно дело, Backstreet Boys просто стояли на месте, за них все сфера сделала графически. А Леди Гага с танцорами и танцевала, и ходила, и пела, и переодевалась. В общем, адская работа.

– Не каждый спортсмен такое выдержит?

– Ну, да. В 39 лет… Не могу сказать, что она вторая Мадонна. Но Мадонна тоже делала физически тяжелые шоу. Леди Гага 2,5 часа мощно отработала, – сказал Сенников.