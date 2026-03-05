Мусаев об удалении Гонсалеса в матче с ЦСКА: «Понимали, что будет другое судейство с нового года, но давайте играть честно. Странная карточка, нарисовал арбитр, а не Козлов»

Мурад Мусаев: понимали, что будет другое судейство с нового года.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о реакции футболистов на удаление Джованни Гонсалеса в матче с ЦСКА.

«Краснодар» уступил со счетом 1:3 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Защитник гостей Джованни Гонсалес, вышедший на замену на 61-й минуте, получил две желтые карточки : на 68-й он ударил сзади по ноге Кирилла Глебова, а на 72-й держал Данилу Козлова двумя руками перед подачей углового – футболист московской команды сел на газон. После свистка уругваец махнул рукой на судью Алексея Сухого и что-то крикнул. Несколько игроков «Краснодара » спорили с арбитром – предупреждения получили Жубал и Дуглас Аугусто.

– Давать сейчас такую желтую… Это непозволительно. Понимали, что будет другое судейство с нового года, но давайте играть честно. Еще надо остыть, успокоиться и ждать матч с ЦСКА в Краснодаре.

– Что глобально делать с судейством?

– Это не ко мне вопрос. Все что сказал по судейству – я сказал.

– Игроки вашей команды постоянно агрессивно реагируют на судейские решения…

– Когда так судят – это нормальная реакция. В плане разговоров в конце матча… Карточка Гонсалеса – это странно, потому она и вызвала такую реакцию. В остальном не видел, чтобы были какие‑то разговоры и проблемы с поведением наших игроков.

– Козлов «нарисовал» вторую желтую. Он всегда такой был или это обида какая‑то у него?

– Нарисовал арбитр, а не Козлов. Это не Козлова проблема, – сказал Мусаев.