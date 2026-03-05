  • Спортс
Видео
54

Мусаев об удалении Гонсалеса в матче с ЦСКА: «Понимали, что будет другое судейство с нового года, но давайте играть честно. Странная карточка, нарисовал арбитр, а не Козлов»

Мурад Мусаев: понимали, что будет другое судейство с нового года.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о реакции футболистов на удаление Джованни Гонсалеса в матче с ЦСКА.

«Краснодар» уступил со счетом 1:3 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Защитник гостей Джованни Гонсалес, вышедший на замену на 61-й минуте, получил две желтые карточки: на 68-й он ударил сзади по ноге Кирилла Глебова, а на 72-й держал Данилу Козлова двумя руками перед подачей углового – футболист московской команды сел на газон. После свистка уругваец махнул рукой на судью Алексея Сухого и что-то крикнул. Несколько игроков «Краснодара» спорили с арбитром – предупреждения получили Жубал и Дуглас Аугусто.

– Давать сейчас такую желтую… Это непозволительно. Понимали, что будет другое судейство с нового года, но давайте играть честно. Еще надо остыть, успокоиться и ждать матч с ЦСКА в Краснодаре.

– Что глобально делать с судейством?

– Это не ко мне вопрос. Все что сказал по судейству – я сказал.

– Игроки вашей команды постоянно агрессивно реагируют на судейские решения…

– Когда так судят – это нормальная реакция. В плане разговоров в конце матча… Карточка Гонсалеса – это странно, потому она и вызвала такую реакцию. В остальном не видел, чтобы были какие‑то разговоры и проблемы с поведением наших игроков.

– Козлов «нарисовал» вторую желтую. Он всегда такой был или это обида какая‑то у него?

– Нарисовал арбитр, а не Козлов. Это не Козлова проблема, – сказал Мусаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Мусаев был доволен когда судьи смотрели сквозь пальцы на художества его игроков - постоянное хамство, провокации в стиле Винисиуса, споры с судьями. Слишком велик авторитет Галицкого. Теперь когда судить стали более объективно, началось недовольство, даже расизм приплели.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это была объективно вторая жёлтая? Ну не смешите
Пенальти Ростова в прошлом туре это объективно ? Вторая желтая Гонсалесу это объективно ?
А что он имеет ввиду, когда говорит что "знали, что с нового года будет другое судейство". Это то есть еще и знали заранее ? А что всем не сказали?)
Видимо, старые депозиты судейскому корпусу закончились и начали судить как всех) не успели пролонгировать на тех же условиях кабинет-помощь
Так по его мнению вратарь Ростова от Зенита спецом пустил, теперь и судьи топят Краснодар.
Мусаев жалуется на удаление 🤣 🤣
Помолчал бы, если б Краснодар судили нормально, они каждый матч заканчивали бы максимум в 9ом))
Да чего у него спрашивать?
Все видели , как они играли товарки на сборах. Когда летели и пытались сломать соперников по чемпионату.
Ясное дело , что это идёт накачка от него и поэтому они постоянно орут и несётся к судье. Кордоба больше 20 минут не должен играть вообще. 2 жёлтые за разговоры и до свидания.
ЦСКА респект!
про товарки в точку
а кордобе надо после 2-3 разговора с судьей выдавать жк, а его берегут
Краснодар - позор российского футбола. Это ужасно, что костоломам и провокаторам полтора сезона такое хамское поведение с рук сходило.
Вам полтора сезона все прощали вытащили в чемпионы! Все наконец-то это закончилось!
Хаха, да он сейчас просто признался в том, что их раньше судили по-особому)
Гонду за похожее получил в 1 тайме жк. Хотели последовательность, вот она и была
Это другое, понимать надо!
Ну Краснодар знатные костоломы.
С нового года в смысле изменений в правилах и рекомендациях ассоциации или в смысле оплата закончилась?
а почему с нового года судят по-другому? не продлили подписку что ли?
Повезло что на 30 в меньшинстве не остались, чистая вторая жк была.
