Игрок «Эстегляля» Назон об ударах по Ирану: «Не нужно нагнетать, мы не были в Газе. Единственная проблема – не знаешь, куда упадет ракета»

Игрок «Эстегляля» Назон: не скажу, что был под обстрелом, не нужно нагнетать.

Футболист сборной Гаити и «Эстегляля » Дюкан Назон рассказал, как пережил в Иране начало боевых действий со стороны США и Израиля.

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю и базам США в соседних странах.

– Как ваша семья пережила все это?

– Это было самое трудное. Моя жена была на грани срыва, она не спала по ночам. Ей приходилось заботиться о детях и делать все, что только можно вообразить, с этими картинами и невозможностью связаться со мной. Потому что никогда не знаешь, где могут упасть бомбы.

Я помню недавнюю статью о юноше, который сбил насмерть отца четверых детей во Франции. У меня тоже четверо детей. Возможно, она тоже прочитала это... В такие моменты думаешь обо всем: о своей жизни, детях, жене, ты говоришь себе, что втянут в конфликт, к которому не имеешь никакого отношения. И оставлять детей – это прискорбно.

– Ты когда-нибудь задумывался: «Переживу ли я это?»

– Нет, никогда. Мои друзья говорят, что я как пират, я всегда нахожу выход из ситуации. В моей жизни было слишком много странностей. Было жарко, но я могу взглянуть на это в перспективе. Есть люди, у которых нет крыши над головой, поэтому они спят в машине или не спят часами...

Я не собираюсь говорить, что был под обстрелом, не нужно нагнетать. Мы не были в Газе. Я видел ракету ночью, но они падают внезапно. Единственная проблема в том, что вы не знаете, где она приземлится. Но если вы ее видите, вы все равно понимаете, что это нехороший знак, – сказал Назон.

