  • Игрок «Эстегляля» Назон об ударах по Ирану: «Не нужно нагнетать, мы не были в Газе. Единственная проблема – не знаешь, куда упадет ракета»
3

Игрок «Эстегляля» Назон об ударах по Ирану: «Не нужно нагнетать, мы не были в Газе. Единственная проблема – не знаешь, куда упадет ракета»

Футболист сборной Гаити и «Эстегляля» Дюкан Назон рассказал, как пережил в Иране начало боевых действий со стороны США и Израиля. 

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю и базам США в соседних странах.

– Как ваша семья пережила все это?

– Это было самое трудное. Моя жена была на грани срыва, она не спала по ночам. Ей приходилось заботиться о детях и делать все, что только можно вообразить, с этими картинами и невозможностью связаться со мной. Потому что никогда не знаешь, где могут упасть бомбы.

Я помню недавнюю статью о юноше, который сбил насмерть отца четверых детей во Франции. У меня тоже четверо детей. Возможно, она тоже прочитала это... В такие моменты думаешь обо всем: о своей жизни, детях, жене, ты говоришь себе, что втянут в конфликт, к которому не имеешь никакого отношения. И оставлять детей – это прискорбно.

– Ты когда-нибудь задумывался: «Переживу ли я это?»

– Нет, никогда. Мои друзья говорят, что я как пират, я всегда нахожу выход из ситуации. В моей жизни было слишком много странностей. Было жарко, но я могу взглянуть на это в перспективе. Есть люди, у которых нет крыши над головой, поэтому они спят в машине или не спят часами...

Я не собираюсь говорить, что был под обстрелом, не нужно нагнетать. Мы не были в Газе. Я видел ракету ночью, но они падают внезапно. Единственная проблема в том, что вы не знаете, где она приземлится. Но если вы ее видите, вы все равно понимаете, что это нехороший знак, – сказал Назон.

Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
3 комментария
Свободу Ирану от религиознутых средневековых мракобесов!
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Свободу Ирану от религиознутых средневековых мракобесов!
а, так это теперь свободой называется?))
Ответ Jason Williams
а, так это теперь свободой называется?))
Гуманитарные бомбардировки
