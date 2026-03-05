  • Спортс
ЦСКА переехал «Краснодар», «Арсенал» убегает от «Сити», ски-альпинист Филиппов выиграл ЧЕ, Кержаков на службе у Беглова и другие новости

1. ЦСКА дома выиграл у «Краснодара» (3:1) в ярком первом матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, защитник гостей Гонсалес заработал странное удаление, выйдя на замену. После игры снова полыхнуло: капитан «быков» Сперцян заявил, что болельщики армейцев оскорбляли Кордобу на почве расизма, тренер Мусаев раскритиковал судью.

«Ростов» дома вылетел от «Динамо» Махачкала (0:2) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов, «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Оренбург» (2:0). Тренер «Махачкалы» Вадим Евсеев потроллил будущего соперника по турниру – «Зенит»: «Постараемся, чтобы столетие на следующий год отмечали».

2. В FONBET КХЛ «Торпедо» проиграло «Трактору» (0:5), «Локомотив» победил «Сочи» (3:2) дома после переноса матча по форс-мажорным обстоятельствам, ЦСКА уступил «Авангарду» (0:2), «Автомобилист» обыграл «Динамо» Москва (4:0).

3. В 29-м туре АПЛ «Челси» на выезде разгромил «Астон Виллу» (4:1) с хет-триком Жоао Педро. «Арсенал» справился с «Брайтоном» (1:0), «Манчестер Сити» упустил победу над «Ноттингем Форест» (2:2) и отстал от «канониров». «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Ньюкаслу» (1:2), который играл в меньшинстве весь второй тайм, так прервалась серия тренера Кэррика без поражений.

4. НХЛ. Два очка Арсения Грицюка помогли «Нью-Джерси» одолеть «Торонто» (4:3 Б), Иван Барбашев забил «Детройту» (4:3 ОТ), у Андрея Свечникова 1+1 в матче с «Ванкувером» (6:4) Другие результаты – здесь.

5. Российский ски-альпинист Никита Филиппов выиграл чемпионат Европы в спринте.

6. НБА. «Нью-Йорк» уступил «Оклахоме», «Шарлотт» разгромил «Бостон». Остальные результаты – здесь.

7. Лыжницы Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Карина Гончарова и Елизавета Пантрина (Тюменская область) выиграли эстафету на чемпионате России в Южно-Сахалинске. Ленинградская область и Татарстан-1 – в тройке.

8. Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков стал специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по спортивным вопросам.

9. Неожиданный инсайд из Италии: «Реал» хочет назначить тренера «Милана» Массимилиано Аллегри летом, президент Флорентино Перес якобы намерен сделать ставку на проверенного специалиста, которого уже пытались пригласить дважды. А окружение Мбаппе считает, что травма Килиана серьезнее, чем ее оценивает «Реал» – крестообразная связка игрока «на пределе», форвард не хочет играть против «Сити».

10. Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян и белорусов. Ранее об этом объявили делегации Украины, Финляндии, Литвы, Чехии, Эстонии, Польши и Нидерландов.

11. Ян Непомнящий лидирует после 7 туров на шахматном турнире «Аэрофлот Опен» в Москве, Давид Паравян и Арсений Нестеров отстают на пол-очка, Александр Грищук – на одно.

12. Первая ракетка мира Арина Соболенко сообщила о помолвке с Георгиосом Франгулисом.

13. «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна дома победил «Атлетик» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании и в финале сразится с «Атлетико».

14. В Единой лиге ВТБ «Бетсити Парма» выиграла у «Енисея», «Уралмаш» оказался сильнее «Самары».

Цитаты дня:

Экс-руководитель клуба Второй лиги о выплатах судьям: «Отсудил хорошо – надо отблагодарить. Как доктору проставляетесь коньяком. Клубы вынуждены платить – иначе будет такое, что с ума сойдете»

Гуллит о современном футболе: «Я скучаю по веселью. Нынешние футболисты просто выполняют приказы. Они все в хорошей форме, бегают и защищаются, но дриблеров отчаянно не хватает»

Вероника Степанова: «Когда-то трилобиты жили по принципу «где родился там и пригодился» и выступали исключительно за родные моря. Но сейчас лучшие атлеты выступают за клубы»

Роднина о карьерах фигуристок: «У нас страна вкладывает огромные деньги в девочек, которые в 18 лет уже «старушки». Это вопрос не только к спортсменам, а еще и к государству»

Мария Захарова: «На Западе нам говорили, что атлетов отстраняют из-за того, что Россия ведет не ту политику. Оказалось, это абсолютно не критерий»

Большунов об Олимпиаде: «FIS и все остальные сделали бы все, чтобы Большунова не допустить. Рекорд-то нужно было ставить. Забирать 6 из 6»

Льюис Хэмилтон: «У меня СДВГ: час поправляю все в доме перед тем, как присесть»

Шешко надо выпускать на замену(
Судя по выбранным словам в заголовке, автор всё время бегает в киевское метро
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
3-1 переехал?))
Обычно про Локо так пишут
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
3-1 переехал?))
Игру смотрел или только счёт?
Ну что за мода пошла, если что-то идёт не так, значит надо обвинить всех в расизме.... Ну или судья... Они пробовали играть лучше? Надоело
Если, на самом деле оскорбление было, нужно наказывать ЦСКА.
А то кричат на весь мир, что переехали, одним словом кони
Евсей - красава! Удачи!
