«Манчестер Сити» не выиграл у «Ноттингем Форест» – 2:2! Андерсон сравнял счет на 76-й

«Манчестер Сити » дома поделил очки с «Ноттингем Форест » (2:2) в 29-м туре АПЛ.

Игра проходила в Манчестере на стадионе «Этихад».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 31-й минуте счет открыл вингер хозяев Антуан Семеньо . На 56-й забил хавбек гостей Морган Гиббс-Уайт . На 62-й полузащитник Родри снова выел «горожан» вперед. На 76-й Эллиот Андерсон сравнял счет.

