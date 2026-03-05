Матч окончен
«Манчестер Сити» не выиграл у «Ноттингем Форест» – 2:2! Андерсон сравнял счет на 76-й
«Ман Сити» сыграл вничью с «Ноттингемом» в 29-м туре АПЛ.
«Манчестер Сити» дома поделил очки с «Ноттингем Форест» (2:2) в 29-м туре АПЛ.
Игра проходила в Манчестере на стадионе «Этихад».
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 31-й минуте счет открыл вингер хозяев Антуан Семеньо. На 56-й забил хавбек гостей Морган Гиббс-Уайт. На 62-й полузащитник Родри снова выел «горожан» вперед. На 76-й Эллиот Андерсон сравнял счет.
