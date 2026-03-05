15

«Манчестер Сити» не выиграл у «Ноттингем Форест» – 2:2! Андерсон сравнял счет на 76-й

«Ман Сити» сыграл вничью с «Ноттингемом» в 29-м туре АПЛ.

«Манчестер Сити» дома поделил очки с «Ноттингем Форест» (2:2) в 29-м туре АПЛ.

Игра проходила в Манчестере на стадионе «Этихад». 

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 31-й минуте счет открыл вингер хозяев Антуан Семеньо. На 56-й забил хавбек гостей Морган Гиббс-Уайт. На 62-й полузащитник Родри снова выел «горожан» вперед. На 76-й Эллиот Андерсон сравнял счет.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
4 марта 19:30, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Ноттингем Форест
Матч окончен
90’
+4’
Зельс
90’
Гиббс-Уайт   Йейтс
90’
Уильямс   Морато
Шерки   Савиньо
82’
79’
Игор Жезус   Авонийи
Фоден   Доку
77’
Аит-Нури   Хусанов
77’
76’
  Андерсон
63’
Домингес   Хадсон-Одои
63’
Миленкович
  Родри Эрнандес
62’
60’
Мурилло
56’
  Гиббс-Уайт
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Сангаре
  Семеньо
31’
Манчестер Сити
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Рубен Диаш, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, Шерки, Бернарду Силва, Фоден, Семеньо, Холанд
Запасные: Аке, Рейндерс, Мармуш, Доку, Траффорд, Хусанов, Савиньо, Стоунз, Нико Гонсалес
1тайм
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Айна, Мурилло, Миленкович, Жаир Кунья, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Игор Жезус
Запасные: Ганн, Хадсон-Одои, Морато, Макати, Хатчинсон, Нетц, Авонийи, Йейтс, Ндойе
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мда, лютое фиаско. Дважды вести и так легко отдавать. Клоунада одна в обороне.
Арсеналу хватает гола в первые 10 минут и спокойно до победы довести. Сити тыщу раз привезёт.
Ну увы..что поделать
Такая шляпа залетает
То Соланке теперь от Уайта
Опять Сити не ставят чистые пенальти
Такая тупая ничья
Это дно два раза выползло в атаку и забило ещё судейка не дал чистую пенку при 2-1
За Манчестер Сити 👋👋👋👋
Ответ Александр Кудрявцев
За Манчестер Сити 👋👋👋👋
Сочувствую вам.
Ответ Serik86
Сочувствую вам.
А почему сочувствуем 😂😂😂 Ну если что то 8000 в кармане
не фартануло на последних секундах сити бернарду должен был решать но слишком завозился, а там накрыли но в сутулке всё равно чуть не запихнули но мурильо вынес с пустых
Позорный футбол Сити. Тики-така Гвардиолы отучила футболистов бить и попадать в створ ворот. Реал накидает.
Мда, не повезло шарлатану в очередной раз на "халяву" выиграть Лигу.
