  • «Ньюкасл» победил «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве – 2:1! Осула забил на 90-й, Рэмзи удалили в конце первого тайма
«Ньюкасл» победил «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве – 2:1! Осула забил на 90-й, Рэмзи удалили в конце первого тайма

«МЮ» уступил «Ньюкаслу» в 29-м туре АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Ньюкаслу» (1:2) в 29-м туре АПЛ.

Игра проходил в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». 

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. 

На 46-й минуте первого тайма полузащитник хозяев Джейкоб Рэмзи за нырок в штрафной получил вторую желтую карточку и был удален.

На 6-й добавленной к первому тайму Энтони Гордон реализовал пенальти. На 9-й добавленной Каземиро сравнял счет.

На 90-й минуте победный гол забил нападающий «сорок» Уильям Осула.

Майкл Кэррик впервые проиграл во главе «МЮ» – у тренера была серия без поражений из 6 побед и ничьей.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
4 марта 20:15, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Завершен
2 - 1
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
Тонали   Ботман
90’
+7’
  Осула
90’
85’
Мазрауи   Маласиа
Гордон   Осула
85’
Эланга   Дж. Мерфи
84’
Триппьер
80’
77’
Мбемо   Зиркзе
76’
Майну   Диалло
64’
Мазрауи
61’
Каземиро   Диогу Далот
61’
Шоу   Угарте
Барнс   Уиллок
46’
2тайм
Перерыв
45’
+9’
  Каземиро
  Гордон
45’
+6’
Рэмзи
45’
+1’
39’
Шоу
Жоэлинтон
38’
37’
Мбемо
Рэмзи
26’
Ньюкасл
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Рэмзи, Барнс, Гордон, Эланга
Запасные: Поуп, А. Мерфи, Ботман, Дж. Мерфи, Осула, Уиллок, Нив, Шахар, Висса
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Магуайр, Йоро, Мазрауи, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко
Запасные: Маласиа, Хевен, Куконки, Угарте, Зиркзе, Байындыр, Флетчер, Диогу Далот, Диалло
Рад за Маласию. Выздоровел парень, бегает по полю, смотрит, как футболисты в футбол играют.
Календарь у Ньюкасла за 2 недели лютый, конечно: МЮ, Сити, Барса, Челси, Барса
Какой же кайф, когда симулянты наказаны
Ответ answer89
Какой же кайф, когда симулянты наказаны
Странный комментарий, учитывая, что сегодня почти каждый игрок Ньюкасла успел симулировать хотя бы раз. Не смотрел наверное, признайся? )
Ответ StonedJesus
Странный комментарий, учитывая, что сегодня почти каждый игрок Ньюкасла успел симулировать хотя бы раз. Не смотрел наверное, признайся? )
Он про НЮ
Вообще не понял прикола, в большинстве ни в атаку не хотели чтоб победить, ни в защиту надежно не ушли чтоб ничью зацепить, че они вообще хотели?
Ответ Жан Вальжан
Вообще не понял прикола, в большинстве ни в атаку не хотели чтоб победить, ни в защиту надежно не ушли чтоб ничью зацепить, че они вообще хотели?
Так игры поставленной у МЮ нет. Вот и мучаются с низким блоком соперника. В обороне то после удаления моменты у ворот МЮ были только со стандартов. Ну и Маласия решил во время атаки за пивом сходить.
Не очень понимаю, почему Кэррик перешел к использованию съест справа и Шешко на острие с начала матча. Да Биг Бен молодец 6 голов в последних 8 матчах, но как будто с Мбемо на острие и Диалло справа было интереснее и с Шешко на замену в последние 25-30 минут
Керрик сломался, несите следующую легенду 😂
Ньюкасл заслужил , молодцы. Вот так надо биться даже в меньшинстве. Далот, маласия, угарте это не футболисты. Бестолковые какие то. Бруно, мбемо, шешко сегодня просто дно. У Карика как будто нет идей вообще никаких.
Лучше бы я спал
На каких же зубах сороки вытащили победу. А ведь в чемпионате вроде уже и ловить нечего, но не сдались, молодцы
Таких людей как Маласия не должно быть в МЮ
