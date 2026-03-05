«Ньюкасл» победил «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве – 2:1! Осула забил на 90-й, Рэмзи удалили в конце первого тайма

«МЮ» уступил «Ньюкаслу» в 29-м туре АПЛ.

«Манчестер Юнайтед » на выезде проиграл «Ньюкаслу » (1:2) в 29-м туре АПЛ.

Игра проходил в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 46-й минуте первого тайма полузащитник хозяев Джейкоб Рэмзи за нырок в штрафной получил вторую желтую карточку и был удален.

На 6-й добавленной к первому тайму Энтони Гордон реализовал пенальти. На 9-й добавленной Каземиро сравнял счет.

На 90-й минуте победный гол забил нападающий «сорок» Уильям Осула .

Майкл Кэррик впервые проиграл во главе «МЮ» – у тренера была серия без поражений из 6 побед и ничьей.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ