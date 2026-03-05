Матч окончен
«Ньюкасл» победил «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве – 2:1! Осула забил на 90-й, Рэмзи удалили в конце первого тайма
«МЮ» уступил «Ньюкаслу» в 29-м туре АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Ньюкаслу» (1:2) в 29-м туре АПЛ.
Игра проходил в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 46-й минуте первого тайма полузащитник хозяев Джейкоб Рэмзи за нырок в штрафной получил вторую желтую карточку и был удален.
На 6-й добавленной к первому тайму Энтони Гордон реализовал пенальти. На 9-й добавленной Каземиро сравнял счет.
На 90-й минуте победный гол забил нападающий «сорок» Уильям Осула.
Майкл Кэррик впервые проиграл во главе «МЮ» – у тренера была серия без поражений из 6 побед и ничьей.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
4 марта 20:15, Сент-Джеймс Парк
Завершен
2 - 1
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Рад за Маласию. Выздоровел парень, бегает по полю, смотрит, как футболисты в футбол играют.
Календарь у Ньюкасла за 2 недели лютый, конечно: МЮ, Сити, Барса, Челси, Барса
Какой же кайф, когда симулянты наказаны
Странный комментарий, учитывая, что сегодня почти каждый игрок Ньюкасла успел симулировать хотя бы раз. Не смотрел наверное, признайся? )
Он про НЮ
Вообще не понял прикола, в большинстве ни в атаку не хотели чтоб победить, ни в защиту надежно не ушли чтоб ничью зацепить, че они вообще хотели?
Так игры поставленной у МЮ нет. Вот и мучаются с низким блоком соперника. В обороне то после удаления моменты у ворот МЮ были только со стандартов. Ну и Маласия решил во время атаки за пивом сходить.
Не очень понимаю, почему Кэррик перешел к использованию съест справа и Шешко на острие с начала матча. Да Биг Бен молодец 6 голов в последних 8 матчах, но как будто с Мбемо на острие и Диалло справа было интереснее и с Шешко на замену в последние 25-30 минут
Керрик сломался, несите следующую легенду 😂
Ньюкасл заслужил , молодцы. Вот так надо биться даже в меньшинстве. Далот, маласия, угарте это не футболисты. Бестолковые какие то. Бруно, мбемо, шешко сегодня просто дно. У Карика как будто нет идей вообще никаких.
Лучше бы я спал
На каких же зубах сороки вытащили победу. А ведь в чемпионате вроде уже и ловить нечего, но не сдались, молодцы
Таких людей как Маласия не должно быть в МЮ
