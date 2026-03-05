  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубок Франции. 1/4 финала. «Марсель» вылетел из Кубка Франции, уступив «Тулузе» по пенальти – 3:4 после 2:2 в основное время. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
Видео
1

Кубок Франции. 1/4 финала. «Марсель» вылетел из Кубка Франции, уступив «Тулузе» по пенальти – 3:4 после 2:2 в основное время. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт

«Марсель» проиграл «Тулузе» в Кубке Франции.

«Марсель» уступил «Тулузе» в 1/4 финала Кубка Франции (2:2, 3:4 по пенальти).

ВидеоСпортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт. Комментировали Виталий Ошовский и Артем Денисов.

На 2-й минуте Мэйсон Гринвуд открыл счет с пенальти, на 13-й Янн Гбоо сравнял. На 56-й Игор Пайшао снова вывел хозяев вперед, на 60-й Чарли Крессуэлл забил второй гол гостей. В серии пенальти сильнее оказались гости – 4:3.

В следующем матче «Марсель» 13 марта примет «Осер», «Тулуза» 15 марта сыграет в гостях с «Мецом».

ВидеоСпортс’’ 5 марта покажет еще один матч Кубка Франции между «Лионом» и «Лансом», совместная трансляция с ТВ Старт начнется в 23:10 по московскому времени. Прокомментируют Артем Денисов и Антон Никитин.

Календарь Кубка Франции

Статистика Кубка Франции

Опубликовал: Вадим Высоцкий
видео
logoКубок Франции
logoТулуза
результаты
logoМарсель
logoТВ СТАРТ
logoЯнн Гбоо
logoИгор Пайшао
logoЧарли Крессуэлл
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Тулуза проверенный кубковый боец !
Обладатель Кубка сезона 22/23 .
Так что не совсем сенсация )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
только чтоLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
8 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
10 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
32 минуты назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
37 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
42 минуты назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
53 минуты назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
14 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
14 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
26 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
42 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Кубок Англии. 1/8 финала. «Фулхэм» примет «Саутгемптон», «Лидс» против «Норвича»
сегодня, 08:17
Рекомендуем