Кубок Франции. 1/4 финала. «Марсель» вылетел из Кубка Франции, уступив «Тулузе» по пенальти – 3:4 после 2:2 в основное время. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
«Марсель» проиграл «Тулузе» в Кубке Франции.
«Марсель» уступил «Тулузе» в 1/4 финала Кубка Франции (2:2, 3:4 по пенальти).
ВидеоСпортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт. Комментировали Виталий Ошовский и Артем Денисов.
На 2-й минуте Мэйсон Гринвуд открыл счет с пенальти, на 13-й Янн Гбоо сравнял. На 56-й Игор Пайшао снова вывел хозяев вперед, на 60-й Чарли Крессуэлл забил второй гол гостей. В серии пенальти сильнее оказались гости – 4:3.
В следующем матче «Марсель» 13 марта примет «Осер», «Тулуза» 15 марта сыграет в гостях с «Мецом».
ВидеоСпортс’’ 5 марта покажет еще один матч Кубка Франции между «Лионом» и «Лансом», совместная трансляция с ТВ Старт начнется в 23:10 по московскому времени. Прокомментируют Артем Денисов и Антон Никитин.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Обладатель Кубка сезона 22/23 .
Так что не совсем сенсация )