«Арсенал» обыграл «Брайтон» – 1:0. Сака забил на 9-й минуте

«Арсенал» выиграл у «Брайтона» в 29-м туре АПЛ.

«Арсенал» победил «Брайтон» (1:0) на выезде в 29-м туре АПЛ.

Игра проходила в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 9-й минуте счет открыл полузащитник гостей Букайо Сака. Больше команды не забили голов.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
4 марта 19:30, Фолмер AMEX Стэдиум
Логотип домашней команды
Брайтон
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
Айяри
90’
+4’
Кадыоглу
81’
Боскальи
80’
80’
Субименди   Нергор
Балеба   Айяри
78’
Гомес   Хауэлл
77’
Виффер   Велтман
77’
Хиншелвуд   Уэлбек
69’
64’
Москера   Калафьори
60’
Мартинелли   Троссард
59’
Дьокереш   Хавертц
Гомес
52’
Митома   Минте
46’
2тайм
Перерыв
11’
Москера
9’
  Сака
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Боскальи, ван Хекке, Виффер, Гросс, Балеба, Митома, Хиншелвуд, Гомес, Рюттер
Запасные: Милнер, де Кейпер, Уэлбек, Велтман, Айяри, О`Райли, Хауэлл, Минте, Стил
1тайм
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Москера, Тимбер, Райс, Субименди, Мартинелли, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Аррисабалага, Доуман, Габриэл Жезус, Калафьори, Нергор, Троссард, Льюис-Скелли, Хавертц, Мадуэке
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
76 комментариев
Я сегодня на этом матче)))
Ответ Mr. Sm1Le
Я сегодня на этом матче)))
Рад за тебя, но не искренне
Ответ Gany4
Рад за тебя, но не искренне
Зависть не бывает белой,все нормально)
Брайтон крепкий орешек.
Надеюсь парни победят.
Удачи 🙂
Внимательно следим, как игроки Брайтона не будут тянуть время..
Хочу 2-0, голы только с угловых и чтобы сушили игру весь второй тайм.
Ответ Billy_Shears
Внимательно следим, как игроки Брайтона не будут тянуть время.. Хочу 2-0, голы только с угловых и чтобы сушили игру весь второй тайм.
В целом, твое желание отчасти сбылось 😄
Надо набирать в любом случае,Let’s go Arsenal
Райс ошибаться стал в последних матчах, даже у него силы не беспредельные
Боже, какая же убогая игра, torturing.
One Nil to the Arsenal.
Великолепно просто.
Ответ gninnur esrever*
Боже, какая же убогая игра, torturing. One Nil to the Arsenal. Великолепно просто.
Как по мне это самая худшая игра в этом сезоне,если этот ужас можно игрой назвать
Ответ gninnur esrever*
Боже, какая же убогая игра, torturing. One Nil to the Arsenal. Великолепно просто.
3 очка не пахнут, тяжёлый выезд в Брайтон, едем дальше, осталось 8 игр, по мне пусть они все будет такие, но с победами.
Удачи «Арсеналу»! 🔴
Ответ Gunner_14
Удачи «Арсеналу»! 🔴
Ответ Yertan Mertanov
Дай угадаю? Опять хейтер
Вообще пофиг на игру, главное - победа. Игра забудется, а три очка - сыграют свою роль. С победой, гуннеры!
Ответ Alex ADN
Вообще пофиг на игру, главное - победа. Игра забудется, а три очка - сыграют свою роль. С победой, гуннеры!
ну если тебя устраивает такая игра то окей)каждому свое.я всегда считал что чемпион должен уверенно выигрывать чемпионаты.по чемпионски.а не еле еле )
Ответ Predator87
ну если тебя устраивает такая игра то окей)каждому свое.я всегда считал что чемпион должен уверенно выигрывать чемпионаты.по чемпионски.а не еле еле )
Устраивает
Дьокереш в дриблинг идёт, по мячу промахивается и бьёт по ноге соперника))
Очень уж экономичный футбол от Арсенала. Так и доиграться можно.
Ответ Nachalnik
Очень уж экономичный футбол от Арсенала. Так и доиграться можно.
А оно так и будет если не начнут играть нормально во втором
Ответ jkov
А оно так и будет если не начнут играть нормально во втором
Рекомендуем