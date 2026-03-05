Матч окончен
«Арсенал» обыграл «Брайтон» – 1:0. Сака забил на 9-й минуте
«Арсенал» выиграл у «Брайтона» в 29-м туре АПЛ.
«Арсенал» победил «Брайтон» (1:0) на выезде в 29-м туре АПЛ.
Игра проходила в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум».
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 9-й минуте счет открыл полузащитник гостей Букайо Сака. Больше команды не забили голов.
Надеюсь парни победят.
Удачи 🙂
Хочу 2-0, голы только с угловых и чтобы сушили игру весь второй тайм.
One Nil to the Arsenal.
Великолепно просто.