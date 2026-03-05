«Арсенал» обыграл «Брайтон» – 1:0. Сака забил на 9-й минуте

«Арсенал» выиграл у «Брайтона» в 29-м туре АПЛ.

«Арсенал » победил «Брайтон» (1:0) на выезде в 29-м туре АПЛ.

Игра проходила в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 9-й минуте счет открыл полузащитник гостей Букайо Сака . Больше команды не забили голов.

