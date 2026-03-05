703

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. «Динамо» Москва забило 5 голов «Спартаку»

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России прошли первые матчи 1/2 финала.

В среду ЦСКА дома победил «Краснодар» (3:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В четверг «Динамо» Москва разгромило «Спартак» (5:2).

Ответные матчи пройдут 17 и 18 марта.

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1/2 финала

Первые матчи

FONBET Кубок России. Полуфинал
5 марта 17:45,
Логотип домашней команды
Динамо
Завершен
5 - 2
Логотип гостевой команды
Спартак
Матч окончен
90’
+2’
  Мартинс Перейра
Нгамале   Артур
84’
Скопинцев   Зайдензаль
84’
  Осипенко
83’
75’
Барко   Дмитриев
75’
Угальде   Гарсия
Тюкавин   Сергеев
74’
  Тюкавин
73’
  Рикардо
70’
  Нгамале
67’
Кутицкий   Маринкин
65’
Ан. Миранчук   Гладышев
65’
53’
Саусь   Мартинс Перейра
47’
Саусь
2тайм
Перерыв
Ан. Миранчук
45’
+2’
Диас
44’
30’
  Угальде
23’
Умяров
Тюкавин
22’
Скопинцев
18’
  Нгамале
5’
Динамо
Лунев, Касерес, Осипенко, Рикардо, Скопинцев, Диас, Кутицкий, Нгамале, Ан. Миранчук, Тюкавин, Бителло
Запасные: Балахонов, Лещук, Бабаев, Гладышев, Артур, Расулов, Глебов, Маринкин, Окишор, Сергеев, Зайдензаль, Маухуб
1тайм
Спартак:
Максименко, Денисов, Литвинов, Джику, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Умяров, Барко, Саусь, Угальде, Маркиньос
Запасные: Пичиенко, Рябчук, Дмитриев, Мартинс Перейра, Заболотный, Сорокин, Довбня, Бонгонда, Ву, Гарсия, Массалыга
Подробнее
FONBET Кубок России. Полуфинал
4 марта 17:45,
Логотип домашней команды
ЦСКА
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Краснодар
Матч окончен
  Алвес
90’
+3’
Гайич   Данилов
90’
Глебов   Кармо
83’
77’
Черников
Гонду   Алвес
77’
Козлов   Мусаев
77’
73’
Кордоба
72’
Дуглас
72’
Дж. Гонсалес
Гайич
70’
  Круговой
68’
67’
Пальцев   Виктор Са
62’
Кобнан Дэвид   Дж. Гонсалес
  Глебов
54’
45’
Боселли   Кордоба
45’
Хмарин   Оласа
2тайм
Перерыв
Гонду
45’
+6’
43’
Ленини   Сперцян
Матеус Рейс
36’
24’
Ленини
22’
  Кобнан Дэвид
ЦСКА
Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Мойзес, Обляков, Кисляк, Круговой, Козлов, Гонду, Глебов
Запасные: Кармо, Мусаев, Баровский, Данилов, Лукин, Руис, Воронов, Акинфеев, Бадмаев, Бандикян, Попович, Алвес
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Пальцев, Жубал, Диего Коста, Хмарин, Дуглас, Ленини, Черников, Боселли, Кобнан Дэвид, Батчи
Запасные: Дж. Гонсалес, Сперцян, Виктор Са, Карпенко, Корякин, Садчиков, Кордоба, Буркин, Оласа, Тормена, Гусейнов, Мукаилов
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
результаты
logoСпартак
703 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пары супер, не предсказуемо если честно кто выиграет
Ответ Evgeha1990
Пары супер, не предсказуемо если честно кто выиграет
Да, серьёзная компашка
ЦСКА с победой! Сбили улыбочку с морды Агкацева! Смяли телят во втором тайме! Жаль что больше не забили! Как минимум должны были ещё три укладывать! Горжусь командой! Браво! Но есть ещё второй матч так что не расслабляться!
Ответ Vagner01
ЦСКА с победой! Сбили улыбочку с морды Агкацева! Смяли телят во втором тайме! Жаль что больше не забили! Как минимум должны были ещё три укладывать! Горжусь командой! Браво! Но есть ещё второй матч так что не расслабляться!
ГОУ
Ответ Vagner01
ЦСКА с победой! Сбили улыбочку с морды Агкацева! Смяли телят во втором тайме! Жаль что больше не забили! Как минимум должны были ещё три укладывать! Горжусь командой! Браво! Но есть ещё второй матч так что не расслабляться!
Да ахмат тоже хорошо коней втоптал
А теперь долгожданная рубрике на каналах Матч
"Почему опять проиграл Спартак, и что с этим делать?"
Ответ Господин Уэф
А теперь долгожданная рубрике на каналах Матч "Почему опять проиграл Спартак, и что с этим делать?"
ага
сколько очков кб до первого места
и каковы шансы Спартака на золото
Ответ Пара Соль Ка
ага сколько очков кб до первого места и каковы шансы Спартака на золото
В этом веке?
Как же корежит любителей судейского новодела, когда им не подсвистывают. Привыкли, что их псевдочемпиона постоянно тащат и решили, что так будет всегда
Пятый пошёл!
Динамо, не останавливаться!
В Спартак входит 7!
Доказано Зенитом.
бгг
Красивая победа ЦСКА.
Подскажите, тут спартак унижают? Кто последний в очереди? Бгг
Тренер у Спартака новый, а дрова старые... Трухлявые🤣🤣🤣🤣
Ответ Анатолий Лузин
Тренер у Спартака новый, а дрова старые... Трухлявые🤣🤣🤣🤣
Да ну кто-то реально ждал чего-то когда вредители привезли рандомного чела из Европы

Как кубики кинули
Довольно интересный расклад...и результат предсказать заранее не возможно...
Бесит графика эта. Включайте в паузах, нахрена во время атаки то
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:0 – Мантуан не забил пенальти на 9-й. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
13 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
16 минут назадLive
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
27 минут назадВидео
Отмену гола «Балтики» «Зениту» в ЭСК поддержали единогласно: «Судья верно определил положение «вне игры» у Хиля»
33 минуты назад
Соболев сыграет в старте «Зенита» в матче с «Оренбургом» – после гола «Балтике» в Кубке и жестов в адрес тренеров
сегодня, 08:15
Черданцев о ВАР: «Давайте заменим судей топ-моделями. По полю будут бегать красивые девушки, с ними никто не будет спорить! Зачем нужны арбитры, если все решения принимают по видео?»
сегодня, 08:10
ЦСКА играет с «Динамо» в статусе фаворита. Ставьте на матч с бонусом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 08:00Промо
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Интером», «Рома» в гостях у «Дженоа», «Фиорентина» против «Пармы»
сегодня, 07:40
Победы «Барселоны», «Челси» и «Сити», 100 очков Кучерова, 1-е места Гуменника и Двоеглазовой, авария Ферстаппена, снятие Лью с ЧМ, фото разбомбленного стадиона в Тегеране и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
11 минут назад
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
18 минут назад
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
21 минуту назад
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
22 минуты назад
Попов о скандале с Кордобой: «Многие недовольны поведением «Краснодара». Мне в Нальчике кричали, что зарежут, убьют. Что было делать, обосраться? Пусть фанаты выражают эмоции на трибунах, а не на улице»
37 минут назад
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
49 минут назад
«Барса» запустила кампанию «Равенство создает ценность», посвященную женщинам: «Равенство – не исключение или разовый жест, а структурная ценность, укрепляющая идентичность клуба»
52 минуты назад
Кубок Англии. 1/8 финала. «Фулхэм» примет «Саутгемптон», «Лидс» против «Норвича»
59 минут назад
Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» примет «Айнтрахт», «Унион» против «Вердера»
сегодня, 08:10
Первая лига. «Енисей» – «КАМАЗ», «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика»
сегодня, 08:00Live
Рекомендуем