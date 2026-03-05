Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. «Динамо» Москва забило 5 голов «Спартаку»

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России прошли первые матчи 1/2 финала.
В среду ЦСКА дома победил «Краснодар» (3:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
В четверг «Динамо» Москва разгромило «Спартак» (5:2).
Ответные матчи пройдут 17 и 18 марта.
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
1/2 финала
Первые матчи
Динамо
Лунев, Касерес, Осипенко, Рикардо, Скопинцев, Диас, Кутицкий, Нгамале, Ан. Миранчук, Тюкавин, Бителло
Запасные: Балахонов, Лещук, Бабаев, Гладышев, Артур, Расулов, Глебов, Маринкин, Окишор, Сергеев, Зайдензаль, Маухуб
Спартак:
Максименко, Денисов, Литвинов, Джику, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Умяров, Барко, Саусь, Угальде, Маркиньос
Запасные: Пичиенко, Рябчук, Дмитриев, Мартинс Перейра, Заболотный, Сорокин, Довбня, Бонгонда, Ву, Гарсия, Массалыга
Кобнан Дэвид Дж. Гонсалес
ЦСКА
Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Мойзес, Обляков, Кисляк, Круговой, Козлов, Гонду, Глебов
Запасные: Кармо, Мусаев, Баровский, Данилов, Лукин, Руис, Воронов, Акинфеев, Бадмаев, Бандикян, Попович, Алвес
Краснодар:
Агкацев, Пальцев, Жубал, Диего Коста, Хмарин, Дуглас, Ленини, Черников, Боселли, Кобнан Дэвид, Батчи
Запасные: Дж. Гонсалес, Сперцян, Виктор Са, Карпенко, Корякин, Садчиков, Кордоба, Буркин, Оласа, Тормена, Гусейнов, Мукаилов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
"Почему опять проиграл Спартак, и что с этим делать?"
сколько очков кб до первого места
и каковы шансы Спартака на золото
Динамо, не останавливаться!
В Спартак входит 7!
Доказано Зенитом.
бгг
Как кубики кинули