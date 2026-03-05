Чемпионат Германии. «Байер» победил «Гамбург» в перенесенном матче благодаря голу Кофана

«Байер» обыграл «Гамбург».

«Байер » в гостях выиграл у «Гамбурга» (1:0) в перенесенном матче 17-го тура Бундеслиги.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственный гол на 73-й минуте забил форвард гостей Кристьян Кофан.

Игра на стадионе «Фолькспаркштадион» должна была состояться 13 января, но ее перенесли из-за погодных условий.

Чемпионат Германии

17-й тур

Бундеслига Германия. 17 тур 4 марта 19:30, Фолькспаркштадион Гамбург Завершен 0 - 1 Байер Матч окончен 90’ +5’ Паласиос 90’ Маза Фернандес Кенигсдорффер Локонга 81’ 80’ Калбрет Поку 73’ Кофан

71’ Терье Тилльман Филипп Штанге 65’ Омари Торунарига 65’ Даунс Домпе 65’ 2 тайм Перерыв 40’ Алеиш Гарсия Джатта Микельбрансис 29’ Гамбург Хойер, Вушкович, Омари, Эльфадли, Филипп, Кенигсдорффер, Гочолейшвили, Фабиу Виейра, Ремберг, Джатта, Даунс Запасные: Локонга, Домпе, Тангвик, Бальде, Каттербах, Глатцель, Штанге, Торунарига, Микельбрансис 1 тайм Байер: Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Терье, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Калбрет, Кофан Запасные: Поку, Ломб, Фернандес, Хофманн, Тилльман, Тап, Омлин, Эрманн

