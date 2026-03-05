  • Спортс
  • Чемпионат Германии. «Байер» победил «Гамбург» в перенесенном матче благодаря голу Кофана
2

«Байер» обыграл «Гамбург».

«Байер» в гостях выиграл у «Гамбурга» (1:0) в перенесенном матче 17-го тура Бундеслиги. 

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственный гол на 73-й минуте забил форвард гостей Кристьян Кофан.

Игра на стадионе «Фолькспаркштадион» должна была состояться 13 января, но ее перенесли из-за погодных условий. 

Чемпионат Германии

17-й тур

Бундеслига Германия. 17 тур
4 марта 19:30, Фолькспаркштадион
Логотип домашней команды
Гамбург
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
90’
+5’
Паласиос
90’
Маза   Фернандес
Кенигсдорффер   Локонга
81’
80’
Калбрет   Поку
73’
  Кофан
71’
Терье   Тилльман
Филипп   Штанге
65’
Омари   Торунарига
65’
Даунс   Домпе
65’
2тайм
Перерыв
40’
Алеиш Гарсия
Джатта   Микельбрансис
29’
Гамбург
Хойер, Вушкович, Омари, Эльфадли, Филипп, Кенигсдорффер, Гочолейшвили, Фабиу Виейра, Ремберг, Джатта, Даунс
Запасные: Локонга, Домпе, Тангвик, Бальде, Каттербах, Глатцель, Штанге, Торунарига, Микельбрансис
1тайм
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Терье, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Калбрет, Кофан
Запасные: Поку, Ломб, Фернандес, Хофманн, Тилльман, Тап, Омлин, Эрманн
Подробнее

Таблица Бундеслиги 

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
результаты
онлайны
logoГамбург
logoбундеслига Германия
logoБайер
logoКристьян Кофан
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Динозаврам победы! Будет сложно, но возможно
Ответ trav
Динозаврам победы! Будет сложно, но возможно
им бы сохранить прописку в Бундеслиге
Рекомендуем