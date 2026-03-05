Матч окончен
Чемпионат Германии. «Байер» победил «Гамбург» в перенесенном матче благодаря голу Кофана
«Байер» обыграл «Гамбург».
«Байер» в гостях выиграл у «Гамбурга» (1:0) в перенесенном матче 17-го тура Бундеслиги.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Единственный гол на 73-й минуте забил форвард гостей Кристьян Кофан.
Игра на стадионе «Фолькспаркштадион» должна была состояться 13 января, но ее перенесли из-за погодных условий.
17-й тур
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Динозаврам победы! Будет сложно, но возможно
Динозаврам победы! Будет сложно, но возможно
им бы сохранить прописку в Бундеслиге
