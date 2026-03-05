273

«Челси» разнес «Астон Виллу» – 4:1! У Жоао Педро 3+1, Палмер и Дуглас Луис тоже забили

«Челси» разгромил «Астон Виллу» в 29-м туре АПЛ.

«Челси» на выезде крупно обыграл «Астон Виллу» (4:1) в 29-м туре АПЛ.

Игра проходила в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 2-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Дуглас Луис. На 35-й отличился форвард гостей Жоао Педро. В добавленное к первому тайму время бразилец забил второй мяч.

На 55-й Коул Палмер укрепил преимущество «синих» – с паса Жоао Педро, который сделал хет-трик на 64-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
4 марта 19:30, Вилла Парк
Логотип домашней команды
Астон Вилла
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
85’
Палмер   Сантос
85’
Жоао Педро   Делап
79’
Фофана   Адарабиойо
79’
Фернандес   Кукурелья
75’
Гюсто   Лавия
Уоткинс   Абрахам
71’
Уоткинс
68’
64’
  Жоао Педро
Бэйли   Эдвард
63’
Дуглас Луис   Баркли
63’
Буэндиа   Санчо
63’
58’
Фернандес
Роджерс
58’
55’
  Палмер
54’
Жоао Педро
Кэш   Богарде
46’
2тайм
Перерыв
45’
+6’
  Жоао Педро
35’
  Жоао Педро
Кэш
32’
  Дуглас Луис
2’
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Мингз, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Онана, Буэндиа, Роджерс, Бэйли, Уоткинс
Запасные: Эдвард, Абрахам, Богарде, Динь, Линделеф, Бизот, Пау Торрес, Баркли, Санчо
1тайм
Челси:
Йоргенсен, Хато, Чалоба, Фофана, Гюсто, Фернандес, Джеймс, Кайседо, Гарначо, Жоао Педро, Палмер
Запасные: Сантос, Санчес, Гиу, Адарабиойо, Сарр, Лавия, Кукурелья, Бадьяшиль, Делап
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoАстон Вилла
logoДуглас Луис
logoЖоао Педро
logoКоул Палмер
жоао уже перестрелял джексона прошлого сезона, но по мнению некоторых местных маргиналов боулинг просто скупает неликвид из брайтона. тем временем "неликвид" из брайтона: кайседо, жоао педро, кукурелья
Ответ DolJun
жоао уже перестрелял джексона прошлого сезона, но по мнению некоторых местных маргиналов боулинг просто скупает неликвид из брайтона. тем временем "неликвид" из брайтона: кайседо, жоао педро, кукурелья
Да так и есть, кстати.
С Брайтона больше всего смеялись, а по сути все заиграли.
Ответ DolJun
жоао уже перестрелял джексона прошлого сезона, но по мнению некоторых местных маргиналов боулинг просто скупает неликвид из брайтона. тем временем "неликвид" из брайтона: кайседо, жоао педро, кукурелья
Неликвид из Брайтона только оригинальный Поттер, но он изначально был обречён. Футболистов оттуда брать можно, от Балебы и Минте я бы не отказался
Xg 0,88 - 3.92 Но это обычный матч Виллы в этом сезоне, только без шальных голов с 40 метров через три рикошета.
Ответ Гол в девятину
Xg 0,88 - 3.92 Но это обычный матч Виллы в этом сезоне, только без шальных голов с 40 метров через три рикошета.
и мелкий матч для Челси, когда в целом нормально реализовали моменты
Ответ Гол в девятину
Xg 0,88 - 3.92 Но это обычный матч Виллы в этом сезоне, только без шальных голов с 40 метров через три рикошета.
Да и при Росеньоре после первых матчей это типичная картина, сегодня все карты сошлись и привезли немного + реализовали всё.
Астон Вилле за все лютые отскоки по сезону прилетело
Жопедра, я тебя люблю!!!! Бесподобное завершение !!!!
Фофлана максимально лениво и наплевательски играет.Просто бросает бежать и всё,а если не успевает то тупо фолит. Потом если что пожалуется на интернет-расистов.
Ответ ST.BRIDGE1905
Фофлана максимально лениво и наплевательски играет.Просто бросает бежать и всё,а если не успевает то тупо фолит. Потом если что пожалуется на интернет-расистов.
Да. Тот же чалобах ускорился и бежал. Фыфану до лампочки.
Ответ Noken
Да. Тот же чалобах ускорился и бежал. Фыфану до лампочки.
Не буду лукавить и скажу честно,что того же Чалоба мне сложно так ругать.Потому что при всех его недостатках,ошибках(в силу его способностей)он всегда старается и ему не плевать.К тому же он может и выручать.А Фофлана просто откровенно забил на свою игру,команду и лыбится после удаления.Такое отношение лично я не могу никому простить.Это мне о многом говорит.
Фух, свисток
Всех с победой!

Честно руки опускались в преддверии матча, особенно после двух ничьих где должны были брать 6 очков, верил в чудо против арсенала, то на Вилле уже казалось пора снять розовые очки — очень наверное помог ранний гол Виллы. Рад что победа, что победа крупная. Дальше календарь просто дикий, честно сказать.
Удачи всем нам и Челси
Матч ничем не отличается от Лидса или Бернли, также были лучше, глобально по игре уже и не знаю как похвалить Росеньора, только за детали можно критиковать.
Разница лишь в одном - Чалоба собрался во 2 тайме и провёл шикарные 45 минут, а теперь представим если бы он играл так всегда, но это у него исключение из правил.
Педро просто монстр, Палмер во 2 тайме проснулся, отлично раздавал передачи, Гарначо на удивление качественный матч, но запорол многовато, "якорь" Энцо даже сделал всего лишь 2 гола.
Ответ kepov
Матч ничем не отличается от Лидса или Бернли, также были лучше, глобально по игре уже и не знаю как похвалить Росеньора, только за детали можно критиковать. Разница лишь в одном - Чалоба собрался во 2 тайме и провёл шикарные 45 минут, а теперь представим если бы он играл так всегда, но это у него исключение из правил. Педро просто монстр, Палмер во 2 тайме проснулся, отлично раздавал передачи, Гарначо на удивление качественный матч, но запорол многовато, "якорь" Энцо даже сделал всего лишь 2 гола.
Ужасно обидно от результатов последних трех матчей - не по делу абсолютно. Сама игра команды радует, кроме дежурных привозов. Сегодня дважды привезли на ровном месте - один гол отменили, второй Уоткинс забыл забить. Париж такое точно не простит
Ответ CFCheadhunter
Ужасно обидно от результатов последних трех матчей - не по делу абсолютно. Сама игра команды радует, кроме дежурных привозов. Сегодня дважды привезли на ровном месте - один гол отменили, второй Уоткинс забыл забить. Париж такое точно не простит
ЦЗ будут у Челси вменяемые - таких приколов как с Бёрнли и Лидсом не будет даже с не очень хорошей реализацией, а пока вот такие качели.
Отличный просто пример - Чалоба во 2 тайме всех сожрал, спас от 3 гола в момент когда был хаос и сразу Виллу прибил, только у него такие матчи раз в год бывают, обычно вот как в 1 тайме перехват на ногу тому кто и давал пас (по итогу со 2 попытки соперник дал точно на фланг) и просто не среагировал на мяч в метре от себя и потом в другом моменте выбросился при 1-0, в его зону дали, но Йоргенсен спас, так ещё и Фофана поплыл в 1 тайме когда ему Уоткинс дал в глаз.
Уже в много раз писал летом, да и ранее, итог один - в первую очередь нужно качественное усиление в зону цз.
вот скажите ,в чем тут можно обвинять тренера? Когда игроки привозят вот такой вот шлак? тут любого ставь смысла нет
Ответ Steeldragon
вот скажите ,в чем тут можно обвинять тренера? Когда игроки привозят вот такой вот шлак? тут любого ставь смысла нет
не, находятся 300айкью личности что могут обвинить еще как))
Ответ DolJun
не, находятся 300айкью личности что могут обвинить еще как))
если игрок на метр пас не может отдать точный ,меня в команду лфл не взяли бы за такие ошибки,а это проф футболисты
Гарначо сегодня топ
аххахаа, педро хет-трик. лицо акерских имаджинировали?))
Ответ DolJun
аххахаа, педро хет-трик. лицо акерских имаджинировали?))
Да, представляю лицо Юмореса!
