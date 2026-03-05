«Челси» разнес «Астон Виллу» – 4:1! У Жоао Педро 3+1, Палмер и Дуглас Луис тоже забили

«Челси» разгромил «Астон Виллу» в 29-м туре АПЛ.

«Челси » на выезде крупно обыграл «Астон Виллу » (4:1) в 29-м туре АПЛ.

Игра проходила в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 2-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Дуглас Луис . На 35-й отличился форвард гостей Жоао Педро . В добавленное к первому тайму время бразилец забил второй мяч.

На 55-й Коул Палмер укрепил преимущество «синих» – с паса Жоао Педро, который сделал хет-трик на 64-й.

