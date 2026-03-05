Матч окончен
«Челси» разнес «Астон Виллу» – 4:1! У Жоао Педро 3+1, Палмер и Дуглас Луис тоже забили
«Челси» разгромил «Астон Виллу» в 29-м туре АПЛ.
«Челси» на выезде крупно обыграл «Астон Виллу» (4:1) в 29-м туре АПЛ.
Игра проходила в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 2-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Дуглас Луис. На 35-й отличился форвард гостей Жоао Педро. В добавленное к первому тайму время бразилец забил второй мяч.
На 55-й Коул Палмер укрепил преимущество «синих» – с паса Жоао Педро, который сделал хет-трик на 64-й.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
С Брайтона больше всего смеялись, а по сути все заиграли.
Всех с победой!
Честно руки опускались в преддверии матча, особенно после двух ничьих где должны были брать 6 очков, верил в чудо против арсенала, то на Вилле уже казалось пора снять розовые очки — очень наверное помог ранний гол Виллы. Рад что победа, что победа крупная. Дальше календарь просто дикий, честно сказать.
Удачи всем нам и Челси
Разница лишь в одном - Чалоба собрался во 2 тайме и провёл шикарные 45 минут, а теперь представим если бы он играл так всегда, но это у него исключение из правил.
Педро просто монстр, Палмер во 2 тайме проснулся, отлично раздавал передачи, Гарначо на удивление качественный матч, но запорол многовато, "якорь" Энцо даже сделал всего лишь 2 гола.
Отличный просто пример - Чалоба во 2 тайме всех сожрал, спас от 3 гола в момент когда был хаос и сразу Виллу прибил, только у него такие матчи раз в год бывают, обычно вот как в 1 тайме перехват на ногу тому кто и давал пас (по итогу со 2 попытки соперник дал точно на фланг) и просто не среагировал на мяч в метре от себя и потом в другом моменте выбросился при 1-0, в его зону дали, но Йоргенсен спас, так ещё и Фофана поплыл в 1 тайме когда ему Уоткинс дал в глаз.
Уже в много раз писал летом, да и ранее, итог один - в первую очередь нужно качественное усиление в зону цз.