  • Мостовой о тренерах РПЛ: «Один бухгалтер, другой двери на базе открывал, третий аналитикой занимался. Это как я пойду к хирургу, а там художник, который одну книгу по медицине прочитал»
92

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о том, что жена тренера ЦСКА Фабио Челестини занимает в клубе должность менеджера аналитического отдела.

«Я в их кухню не лезу, но футбол – это не компьютер и не аналитики, а игра живых людей, где были есть и будут ошибки. Вот в чем беда футбола!

Особенно когда на бровке стоит один аналитик, отработавший 15 лет на компьютере, а напротив тренер, который мячи носил и двери открывал. Вот такие у нас главные тренеры. Это просто мистика! Каждый должен заниматься тем, что ему дано.

Я в шоке, когда начал смотреть, чем раньше некоторые наши тренеры занимались. Один был бухгалтером, другой двери на базе открывал, а третий 15 лет этой аналитикой занимался и стал тренером.

Это как я пойду к хирургу, а мне скажут, что это художник, который одну книгу по медицине прочитал и все знает», – сказал Мостовой.

Мостовой про Альбу: «Люди по 30 лет в футбол играют, работают, а он оператором всю жизнь был и стал тренером, ну как это? В Испании смеялись неделю, когда я рассказал»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
Даже если и художник, то что? В хирургии все давно придумано же
Ответ Bartez1986
Даже если и художник, то что? В хирургии все давно придумано же
В хирургии всё просто. Есть скальпель, есть пациент - бери да режь!
Ответ Bartez1986
Даже если и художник, то что? В хирургии все давно придумано же
скальпель острый, халат белый))
Прихожу в 5чку купить хлеба, а там Мостовой сидит. Ну что это такое? Как вообще некассирный человек может там сидеть?
Ответ KOT_B_yHTAX
Прихожу в 5чку купить хлеба, а там Мостовой сидит. Ну что это такое? Как вообще некассирный человек может там сидеть?
Он чеканить чеки может
Ну в хоккее же благодаря просмотру матчей удалось попасть в тренеры😄 так и живём
Вообще-то Альба был не бухгалтером, а страховым агентом😁 Но тренером лучше Мостового это ему не помешало стать🤣
Ответ Vlad Ivanov
Вообще-то Альба был не бухгалтером, а страховым агентом😁 Но тренером лучше Мостового это ему не помешало стать🤣
Тренером лучше Мостового, кажется и мы с вами можем стать, это вроде несложно)))
Мостовой, когда пришел к хирургу: «В медицине всё давно придумано. А кстати, ты сколько раз можешь щёлкнуть пинцетом без остановки?»
Маурицио Сарри в этот момент ехидно улыбнулся
Это уже какой-то комплекс.
Ответ I Shi3
Это уже какой-то комплекс.
Давно уж
Скальпель металлический, кровь красная, вата мягкая, оперируют люди. В медицине всё давно придумано. Градусник ставить каждый может.
А чем занимался Мостовой 25 лет последних?
Ответ Spartakus1984
А чем занимался Мостовой 25 лет последних?
Я думаю, его кто-то держит в запертой комнате, в которой он бесконечно отвечает на вопросы журналистов
Ответ Spartakus1984
А чем занимался Мостовой 25 лет последних?
Лучше представь, что через следующие 25 лет кто-то тут задаст этот же вопрос, но там будет число 50.
Если художник отучился на хирурга, то почему нет?!
Ответ Евгений Сидоров
Если художник отучился на хирурга, то почему нет?!
А Мостовому учиться ничему не надо,по его мнению,художниками,врачами,футболистами рождаются.
Ответ Евгений Сидоров
Если художник отучился на хирурга, то почему нет?!
Если человек проработал 20 лет охранником в Эрмитаже, его произведения должны стоять рядом с Пикассо и Репиным
