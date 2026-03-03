Мостовой о тренерах РПЛ: «Один бухгалтер, другой двери на базе открывал, третий аналитикой занимался. Это как я пойду к хирургу, а там художник, который одну книгу по медицине прочитал»

Мостовой о тренерах РПЛ: один бухгалтер, другой двери открывал, третий аналитик.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о том, что жена тренера ЦСКА Фабио Челестини занимает в клубе должность менеджера аналитического отдела .

«Я в их кухню не лезу, но футбол – это не компьютер и не аналитики, а игра живых людей, где были есть и будут ошибки. Вот в чем беда футбола!

Особенно когда на бровке стоит один аналитик, отработавший 15 лет на компьютере, а напротив тренер, который мячи носил и двери открывал. Вот такие у нас главные тренеры. Это просто мистика! Каждый должен заниматься тем, что ему дано.

Я в шоке, когда начал смотреть, чем раньше некоторые наши тренеры занимались. Один был бухгалтером, другой двери на базе открывал, а третий 15 лет этой аналитикой занимался и стал тренером.

Это как я пойду к хирургу, а мне скажут, что это художник, который одну книгу по медицине прочитал и все знает», – сказал Мостовой.

