  Талалаев о поражении от «Зенита»: «Упущенная победа добавила «Балтике» болельщиков, ведь больше всего российский болельщик не любит несправедливость. Мы стали злее»
Талалаев о поражении от «Зенита»: «Упущенная победа добавила «Балтике» болельщиков, ведь больше всего российский болельщик не любит несправедливость. Мы стали злее»

Талалаев о поражении от «Зенита»: у «Балтики» стало больше болельщиков.

Андрей Талалаев высказался о встрече «Балтики» с «Зенитом» в FONBET Кубке России спустя несколько дней после резонансной победы петербуржцев над калининградцами в Мир РПЛ.

«Как ни парадоксально, некоторые победы приносят меньше удовлетворения, чем поражение в Санкт-Петербурге.

Ситуация такая, что эта упущенная, если не сказать более жестко, победа добавила нам и болельщиков – потому что больше всего российский футбольный болельщик не любит несправедливость, – так и, наверное, вистов.

Так получается, что после игры в Санкт-Петербурге у нас произошло еще большее объединение, если это вообще возможно, между футболистами, штабом, административным блоком, руководителями, спонсорами. Поэтому настроение очень хорошее, боевое. Не знаю, стали ли мы сильнее, но то, что злее стали, это точно», – сказал главный тренер «Балтики».

Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда – а он был? Вопросы к линиям

Не знаю, на счёт добавления болельщиков "Балтике", но насчёт добавления НЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ сами знаете кому - чистая правда.
Ответ Mohnatiy
Не знаю, на счёт добавления болельщиков "Балтике", но насчёт добавления НЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ сами знаете кому - чистая правда.
Хм, а учитывается то, что свистки устроили клоунаду почти в каждом матче тура, за парой исключений?
Ответ unreality
Хм, а учитывается то, что свистки устроили клоунаду почти в каждом матче тура, за парой исключений?
А я правильно понимаю, что ошибка судей в Питере, это клятый Газпром, ненавистный Миллер и народные бабки, а вот в остальных матчах это некомпетентность судей, ненужность ВАР и в отставку Мажича?)))) А то я тут читаю третий день, понять не могу.

И как ты мохнатому ответил, я не смог, ограничил возможность ответов)))нежный какой
больше всего российский болельщик не любит Зенит
Ответ Lavochkin12
больше всего российский болельщик не любит Зенит
По факту, Зенит достоин большего, чем играть в донной российской лиге и уж тем более слушать мнение вот этих всех
Ответ Lavochkin12
больше всего российский болельщик не любит Зенит
московский
питерские глупцы в комментах воодушевились смотрю благодаря судейской победке в пользу их команды.Может не победа но ничья там должна была быть.
Ответ Spartakus1984
питерские глупцы в комментах воодушевились смотрю благодаря судейской победке в пользу их команды.Может не победа но ничья там должна была быть.
Согласен, ничья хотя бы
Ответ Spartakus1984
питерские глупцы в комментах воодушевились смотрю благодаря судейской победке в пользу их команды.Может не победа но ничья там должна была быть.
Вот уж кто воодушевился, так это мясные после победы над могучим Сочи, который идет… эээ на последнем месте?)
К сожалению, это скорее убавило и без того не высокий интерес к РПЛ...
Слон и моська, не иначе. Чёто там обижаются, ноют, а в Зените знать не знают.
Ответ NIКITA
Слон и моська, не иначе. Чёто там обижаются, ноют, а в Зените знать не знают.
Однако повозили Зенит в двух играх подряд
Ответ Властелин
Однако повозили Зенит в двух играх подряд
Ну я и говорю. Слон и Моська. Они повозили, а Зенит не заметил и выиграл обе игры.
Еще яростнее станут биться, злее бороться и бодрее ауты кидать...
Андрюша, когда об игре в футбол ’’Балтики’’ говорить начнешь, специалист по удовлетворению?
Опять продажный судья ?
А Талалаев кепочку то снял)
На нем самом клейма негде ставить ))
Ох, ну и сказанул. За всех обиженных и угнетенных! Прям Робин Гуд. "Злее" он стал. Кто видел Талалаева добрым когда нибудь? Вечно красное , перекошенное злобой лицо. Сплошная ненависть ко всем.
Рекомендуем