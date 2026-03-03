Талалаев о поражении от «Зенита»: «Упущенная победа добавила «Балтике» болельщиков, ведь больше всего российский болельщик не любит несправедливость. Мы стали злее»

Талалаев о поражении от «Зенита»: у «Балтики» стало больше болельщиков.

Андрей Талалаев высказался о встрече «Балтики» с «Зенитом» в FONBET Кубке России спустя несколько дней после резонансной победы петербуржцев над калининградцами в Мир РПЛ .

«Как ни парадоксально, некоторые победы приносят меньше удовлетворения, чем поражение в Санкт-Петербурге.

Ситуация такая, что эта упущенная, если не сказать более жестко, победа добавила нам и болельщиков – потому что больше всего российский футбольный болельщик не любит несправедливость, – так и, наверное, вистов.

Так получается, что после игры в Санкт-Петербурге у нас произошло еще большее объединение, если это вообще возможно, между футболистами, штабом, административным блоком, руководителями, спонсорами. Поэтому настроение очень хорошее, боевое. Не знаю, стали ли мы сильнее, но то, что злее стали, это точно», – сказал главный тренер «Балтики».

