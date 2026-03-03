Депутат Милонов: «В США популярны тупые виды спорта, надо нашим из МЛС сваливать. Они могут найти себя в российском клубе, где футбол нормальный и игроки правильной ориентации»
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что в США популярны «тупые виды спорта», и россиянам не стоит играть в МЛС.
«Думаю, что если мужчина чувствует в себе футбольный потенциал, то лучше играть в приличных клубах.
В Америке футбол всегда был на третьем месте. Там же популярны тупые виды спорта, чтобы американцы хоть что-то могли понимать. Вспоминается их лапта, американский вариант футбола. У них даже футбол называется «соккером».
Надо нашим футболистам из МЛС сваливать. Уверен, они могут найти себе применение в нормальном российском клубе, где футбол нормальный и игроки правильной ориентации», – сказал Милонов.
Напомним, что в МЛС играют два россиянина – Магомед-Шапи Сулейманов за «Канзас-Сити» и Алексей Миранчук за «Атланта Юнайтед».
Депутат Милонов про Черышева в клубе Савина: «Как бомжара шлялся по миру и закончил в мигрантском баре «Матрешка». Не обзавелся мозгами, чтобы вернуться в Россию»
✅ МЛС — 15-й по доходам лига в мире.
✅ Сулейманов и Миранчук — не «изгнанники». Они играют за клубы с бюджетами как у ЦСКА.
✅ В США футбол растёт: 30+ млн зрителей на матчи, стадионы заполнены, инвестиции — миллиарды.
✅ А «лапта»? Это ты про NFL? Где 100 млн зрителей на Супербоул? Ну да, «тупые виды спорта»…