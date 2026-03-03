  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Милонов: «В США популярны тупые виды спорта, надо нашим из МЛС сваливать. Они могут найти себя в российском клубе, где футбол нормальный и игроки правильной ориентации»
107

Депутат Милонов: «В США популярны тупые виды спорта, надо нашим из МЛС сваливать. Они могут найти себя в российском клубе, где футбол нормальный и игроки правильной ориентации»

Депутат Милонов: в США популярны тупые виды спорта, надо нашим из МЛС сваливать.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что в США популярны «тупые виды спорта», и россиянам не стоит играть в МЛС.

«Думаю, что если мужчина чувствует в себе футбольный потенциал, то лучше играть в приличных клубах.

В Америке футбол всегда был на третьем месте. Там же популярны тупые виды спорта, чтобы американцы хоть что-то могли понимать. Вспоминается их лапта, американский вариант футбола. У них даже футбол называется «соккером».

Надо нашим футболистам из МЛС сваливать. Уверен, они могут найти себе применение в нормальном российском клубе, где футбол нормальный и игроки правильной ориентации», – сказал Милонов.

Напомним, что в МЛС играют два россиянина – Магомед-Шапи Сулейманов за «Канзас-Сити» и Алексей Миранчук за «Атланта Юнайтед».

Депутат Милонов про Черышева в клубе Савина: «Как бомжара шлялся по миру и закончил в мигрантском баре «Матрешка». Не обзавелся мозгами, чтобы вернуться в Россию»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoМЛС
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoВиталий Милонов
logoАтланта Юнайтед
logoКанзас-Сити
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoСоветский спорт
logoАлексей Миранчук
logoСборная России по футболу
logoНФЛ
logoMLB
Государственная дума
107 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он уже похож на сумасшедшего, которому чудится, что по нему ползают тараканы..
Ответ Георгий Рыженков
Он уже похож на сумасшедшего, которому чудится, что по нему ползают тараканы..
почему только похож
Ответ Георгий Рыженков
Он уже похож на сумасшедшего, которому чудится, что по нему ползают тараканы..
Пора вызывать санитаров. Хотя медицина тут бессильна, скорее всего.
Кто про что, а Милонов всё про сексуальную ориентацию
Ответ Aleksey Yashin
Кто про что, а Милонов всё про сексуальную ориентацию
Это боль всей его жизни 😕
Ответ Aleksey Yashin
Кто про что, а Милонов всё про сексуальную ориентацию
когда он перестанет про это говорить - значит его подменили) тут же про Америку, как можно не упомянуть не таких
Американский соккер - тупой вид спорта для пендосов. Российский футбол - духовен и скрепен.
Ответ Мистер Уайт
Американский соккер - тупой вид спорта для пендосов. Российский футбол - духовен и скрепен.
Прошу уточнить- Ногомяч!
Ответ Vechnochern
Прошу уточнить- Ногомяч!
Россейскай ногомяч!!!
В США тупые виды спорта, а в РФ -- тупые депутаты...
Ответ smoker
В США тупые виды спорта, а в РФ -- тупые депутаты...
Обмен?
Это говорит человек, который купил новую модель айфона в комиссионке?
Так наши футболисты не умеют играть и в "нормальный" футбол, который американцы называют соккером, лол.
Ответ Prokuror Prokurorov
Так наши футболисты не умеют играть и в "нормальный" футбол, который американцы называют соккером, лол.
Наши футболисты умеют играть в sucker
А я на стадионах от многих слышал другое мнение, что в нашем футболе одни п*****сы 😁😁😁
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
А я на стадионах от многих слышал другое мнение, что в нашем футболе одни п*****сы 😁😁😁
Так для него это может это правильная ориентация
В России популярны тупые депутаты с чиновниками, но мы надеемся на лучшее и всё ещё не сваливаем из страны!
Факты, которые Милонов игнорирует (как и логику):
✅ МЛС — 15-й по доходам лига в мире.
✅ Сулейманов и Миранчук — не «изгнанники». Они играют за клубы с бюджетами как у ЦСКА.
✅ В США футбол растёт: 30+ млн зрителей на матчи, стадионы заполнены, инвестиции — миллиарды.
✅ А «лапта»? Это ты про NFL? Где 100 млн зрителей на Супербоул? Ну да, «тупые виды спорта»…
Ответ профессор Лебединский
Факты, которые Милонов игнорирует (как и логику): ✅ МЛС — 15-й по доходам лига в мире. ✅ Сулейманов и Миранчук — не «изгнанники». Они играют за клубы с бюджетами как у ЦСКА. ✅ В США футбол растёт: 30+ млн зрителей на матчи, стадионы заполнены, инвестиции — миллиарды. ✅ А «лапта»? Это ты про NFL? Где 100 млн зрителей на Супербоул? Ну да, «тупые виды спорта»…
При этом лапта - это русский недобейсбол, который в отличии от бейсбола просто мертв, чего и ....
Ответ профессор Лебединский
Факты, которые Милонов игнорирует (как и логику): ✅ МЛС — 15-й по доходам лига в мире. ✅ Сулейманов и Миранчук — не «изгнанники». Они играют за клубы с бюджетами как у ЦСКА. ✅ В США футбол растёт: 30+ млн зрителей на матчи, стадионы заполнены, инвестиции — миллиарды. ✅ А «лапта»? Это ты про NFL? Где 100 млн зрителей на Супербоул? Ну да, «тупые виды спорта»…
NFL и супербоул это американский футбол
Зато в нашей стране популярны такие виды представителей власти у которых то и с ориентацией не все так просто.
Ответ Vechnochern
Зато в нашей стране популярны такие виды представителей власти у которых то и с ориентацией не все так просто.
Представляю, как он на хей-парадах выступает - гумосэки,объединяйтесь!) легко представляется
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Милонов о ЧМ-2026: «Приличному человеку там делать нечего – порежут, ограбят. Россию не пустили – спортивные федерации давно стали платными проститутками США и Израиля»
3 марта, 12:44
Депутат Милонов: «ЧМ без России – не чемпионат, а так, какие-то парни мячик пинают. Они приедут к своим картелям, их там всех переколбасят. Сами себе этот ад устроили, пусть с ним и живут»
23 февраля, 11:13
Невеста Миранчука о недопуске России на ОИ: «Воюет полмира, но щемят только нас. Слежу только за русскими фамилиями в списках медалистов. Кровь есть кровь, школа есть школа!»
13 февраля, 14:31
Депутат Милонов про Черышева в клубе Савина: «Как бомжара шлялся по миру и закончил в мигрантском баре «Матрешка». Не обзавелся мозгами, чтобы вернуться в Россию»
2 февраля, 14:59
Депутат Милонов о сборах клубов за границей: «В Турцию не надо. НАТОвская страна, погода не супер, кухня вредная, наедятся местных чебуреков, потом жирные бегают. Есть Египет, страны Африки»
22 января, 11:44
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» смяло «Спартак» за 16 минут, серебро Коростелева, жесткие заявления ЦСКА и «Краснодара» по делу Кордобы, пожизненный бан Садыгова, Месси встретился с Трампом и другие новости
48 минут назад
Собирайте команду на тур, зарабатывайте очки за успехи футболистов и получайте альбом c наклейками Panini
сегодня, 03:50Тесты и игры
Трамп заявил, что Месси лучше Пеле, на встрече с «Интер Майами» в Белом доме
сегодня, 03:33Видео
Радимов о 2:5 «Спартака» от «Динамо»: «Нормальная команда не может рассыпаться и получить три гола за семь минут»
сегодня, 02:44
«Из ФСБ звонят». Степашин обратился к игрокам «Динамо» после разгрома «Спартака»
сегодня, 02:11
Тудор после 1:3 от «Пэлас»: «Верю в спасение «Тоттенхэма» от вылета больше, чем раньше. Лодка движется в нужном направлении»
сегодня, 01:21
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Бурлак о «Локо»: «Нельзя сбрасывать со счетов в чемпионской гонке.  Собралась хорошая и сыгранная команда»
8 минут назад
Мостовой о 2:5 «Спартака»: «Ошибка Джику — это безобразие, но «Динамо» стоит похвалить»
23 минуты назад
«Ноттингем» отстранил Эду с поста главы футбольного направления. При бразильце сменилось 4 тренера (The Telegraph)
36 минут назад
Артига о семье в Дубае: «Они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, гражданские не пострадают в этом конфликте»
58 минут назад
«За что этот человек получает деньги? Зачем его покупали?» Ловчев о результативной ошибке Джику в матче с «Динамо»
сегодня, 03:46
Хомуха не верит, что Соболев выйдет в старте против «Оренбурга»: «Не для того Дурана брали. Хотелось бы уже видеть результативность, которую ждали в «Зените»
сегодня, 03:15
Бубнов о Галактионове и «Локо»: «Сильно подстраивается под руководство. Не будет входить в конфликт, чтобы его не убрали»
сегодня, 02:57
Фанаты «Пэлас» скандировали в адрес Тудора «Тебя уволят утром» после 3:1 с «Тоттенхэмом». Болельщики «шпор» стали покидать стадион в конце 1-го тайма
сегодня, 02:32
Шалимов о 2:5 «Спартака» от «Динамо»: «Два гола со стандарта и грубейшая ошибка Джику. Все рухнуло. А так игра была достаточно равная»
сегодня, 01:53
Совладелец «Интер Майами» Мас: «Мы навсегда изменили культуру футбола в США. МЛС может стать одной из лучших лиг в мире»
сегодня, 01:41
Рекомендуем