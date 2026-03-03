«Роналду не покинул Саудовскую Аравию и не улетел в Мадрид с семьей – это фэйк. Он на базе «Аль-Насра». Романо про Криштиану
Инсайдер Фабрицио Романо опроверг сообщения о том, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду мог улететь из Саудовской Аравии на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что частный самолет 41-летнего португальца стоимостью 61 миллион фунтов покинул страну после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид.
«Сообщения в международных СМИ о том, что Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию со своей семьей, не соответствуют действительности.
Это фэйковые новости, поскольку Криштиану сейчас находится на тренировочной базе «Аль-Насра» и проходит процедуры после проблем в последнем матче.
Криштиану не покидал Саудовскую Аравию, чтобы вернуться в Мадрид», – написал Романо.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.
Красноярске, в командировке,
для жены! А сам в Дубае.
И теперь не ясно, когда
вернешься из
Красноярска…
Самолет прямо сейчас летит из Мадрида обратно.
27го февраля он летал одним днем в Милан (самолет, кто там был неизвестно)
26го февраля он вернулся из Мадрида в СА
Дальше историю на бесплатном акке flightradar24 не показывает, но подозреваю, что такие полеты в Мадрид - регулярное дело.
Или кто-то думал, что КР реально все свободное время в СА проводит?