  • «Роналду не покинул Саудовскую Аравию и не улетел в Мадрид с семьей – это фэйк. Он на базе «Аль-Насра». Романо про Криштиану
«Роналду не покинул Саудовскую Аравию и не улетел в Мадрид с семьей – это фэйк. Он на базе «Аль-Насра». Романо про Криштиану

Роналду не покинул Саудовскую Аравию с семьей и не улетел в Мадрид.

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг сообщения о том, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду мог улететь из Саудовской Аравии на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что частный самолет 41-летнего португальца стоимостью 61 миллион фунтов покинул страну после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид.

«Сообщения в международных СМИ о том, что Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию со своей семьей, не соответствуют действительности.

Это фэйковые новости, поскольку Криштиану сейчас находится на тренировочной базе «Аль-Насра» и проходит процедуры после проблем в последнем матче.

Криштиану не покидал Саудовскую Аравию, чтобы вернуться в Мадрид», – написал Романо.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Хуже всего, когда ты в
Красноярске, в командировке,
для жены! А сам в Дубае.
И теперь не ясно, когда
вернешься из
Красноярска…
Ответ Тюменец
Хуже всего, когда ты в Красноярске, в командировке, для жены! А сам в Дубае. И теперь не ясно, когда вернешься из Красноярска…
Пора обращаться в посольство России в Красноярске, может помогут или по крайней мере разместят у волонтёров в спартанских условиях
Так скажи ему, что самолет угнали!
База Аль-Насра - звучит как база террористов...
Ответ kutavlik
База Аль-Насра - звучит как база террористов...
Так к любой базе "аль" добавь и уже будет звучать...
Ответ kutavlik
База Аль-Насра - звучит как база террористов...
Стереотипное мышление оно такое
База Аль насра передислоцировалась в Мадрид просто
Да даже если улетел. Игр пока нет.
Самолет прямо сейчас летит из Мадрида обратно.
27го февраля он летал одним днем в Милан (самолет, кто там был неизвестно)
26го февраля он вернулся из Мадрида в СА
Дальше историю на бесплатном акке flightradar24 не показывает, но подозреваю, что такие полеты в Мадрид - регулярное дело.
Или кто-то думал, что КР реально все свободное время в СА проводит?
Ответ voroninboris
Да даже если улетел. Игр пока нет. Самолет прямо сейчас летит из Мадрида обратно. 27го февраля он летал одним днем в Милан (самолет, кто там был неизвестно) 26го февраля он вернулся из Мадрида в СА Дальше историю на бесплатном акке flightradar24 не показывает, но подозреваю, что такие полеты в Мадрид - регулярное дело. Или кто-то думал, что КР реально все свободное время в СА проводит?
Комментарий скрыт
Просто перепарковал тачку, чтобы не мешала. Че паникуем.
Роналду вроде бы записался в тероборону этим утром
Ответ eugenetelichko
Роналду вроде бы записался в тероборону этим утром
решил попробовать новые ощущения в жизни - отрабатывать в обороне
Ну вообще-то по техбезу лучше и правда никуда не ехать. Да и кто его выпустил бы - небо для всех закрыто..
Ответ Алексaндр Молодкин
Ну вообще-то по техбезу лучше и правда никуда не ехать. Да и кто его выпустил бы - небо для всех закрыто..
Так закрыто, что самолет взял и улетел, и сотни рейсов прямо сейчас именно через Саудовскую Аравию пролетают
Ответ Алексaндр Молодкин
Ну вообще-то по техбезу лучше и правда никуда не ехать. Да и кто его выпустил бы - небо для всех закрыто..
Небо закрыто для регулярных рейсов, да и летать над саудовской аравией безопасно, есть только опасность дружеского ПВО, Иран там никак достать ничем не может.
Истинный патриот Аравии! Достойный сын саудовского отечества!
Он просто дорогой самолёт перегнал...
