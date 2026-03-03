Родриго выбыл на 10 месяцев. У вингера «Реала» разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска

Игрок «Реала» Родриго может пропустить почти год из-за травмы.

Вингер «Реала » Родриго выбыл на очень длительный срок из-за тяжелой травмы.

25-летний футболист сборной Бразилии получил повреждение колена в 26-м туре Ла Лиги против «Хетафе » (0:1). Сообщалось , что Родриго порвал крестообразную связку, выбыл до конца сезона и не сыграет на ЧМ-2026.

«Мадрид» официально объявил, что у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки и разрыв латерального мениска правой ноги.

Как утверждает журналистка Арнача Родригес, нападающий выбыл на 10 месяцев.

В текущем сезоне Родриго провел 19 матчей в Ла Лиге и набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас». Подробная статистика игрока доступна здесь .