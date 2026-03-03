  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родриго выбыл на 10 месяцев. У вингера «Реала» разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска
80

Родриго выбыл на 10 месяцев. У вингера «Реала» разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска

Игрок «Реала» Родриго может пропустить почти год из-за травмы.

Вингер «Реала» Родриго выбыл на очень длительный срок из-за тяжелой травмы.

25-летний футболист сборной Бразилии получил повреждение колена в 26-м туре Ла Лиги против «Хетафе» (0:1). Сообщалось, что Родриго порвал крестообразную связку, выбыл до конца сезона и не сыграет на ЧМ-2026.

«Мадрид» официально объявил, что у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки и разрыв латерального мениска правой ноги.

Как утверждает журналистка Арнача Родригес, нападающий выбыл на 10 месяцев.

В текущем сезоне Родриго провел 19 матчей в Ла Лиге и набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас». Подробная статистика игрока доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
logoРодриго
logoХетафе
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoтравмы
logoЛа Лига
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот кого реально жаль. Пахарь, работяга. Очень жаль. Здоровья!🙏
Минус полтора сезона после «проходного» матча. Мда уж, врагу такого не пожелаешь…
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Минус полтора сезона после «проходного» матча. Мда уж, врагу такого не пожелаешь…
«Реал» не был бы «Реалом» без травмы крестообразной связки своего игрока в течение сезона
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Минус полтора сезона после «проходного» матча. Мда уж, врагу такого не пожелаешь…
это всё следствие отсутствия нагрузки (проседание в запасе, не выпуск на поле) - не играл долго, а тут "решили", по старой памяти, рвануть с места в карьер, и зарешать исход матча!
кто больше виноват?.. наверное сам индус в большей степени - плохо тренировался/разогревался/давал привычную нагрузку организму!
тепепь и Мундиаль мимо!
и против МанСити не поможет - повысился риск проиграть...
Жесть. После такого дай Бог вернуться на свой уровень.
Ответ Игорь Новиков
Жесть. После такого дай Бог вернуться на свой уровень.
После такого дай бог просто стабильно играть, уже неважно на каком уровне
Ответ Сергей Логинов
После такого дай бог просто стабильно играть, уже неважно на каком уровне
Комментарий скрыт
Пахан Сити выбыл((
Ответ Real Madrid 04
Пахан Сити выбыл((
Такой реал и с ним и без него вынесут
в команде эпидемия разрыва крестов. И если первые случаи можно было списать на невезение, то сейчас совершенно очевидно что дело не только в этом. Куртуа, Алаба, Карвахаль, дважды Милитао, теперь Родриго, плюс травма колена Мбаппе, с которой ему почему-то позволили играть, ну или он сам себе позволил судя по всему. Реалу помимо некоторых игроков , нужно совершенно точно еще и расстаться со своим мед штабом и людьми по физ подготовке
Ответ Hans Castorp
в команде эпидемия разрыва крестов. И если первые случаи можно было списать на невезение, то сейчас совершенно очевидно что дело не только в этом. Куртуа, Алаба, Карвахаль, дважды Милитао, теперь Родриго, плюс травма колена Мбаппе, с которой ему почему-то позволили играть, ну или он сам себе позволил судя по всему. Реалу помимо некоторых игроков , нужно совершенно точно еще и расстаться со своим мед штабом и людьми по физ подготовке
Но расстанутся с Арбелоа максимум.
Ответ Hans Castorp
в команде эпидемия разрыва крестов. И если первые случаи можно было списать на невезение, то сейчас совершенно очевидно что дело не только в этом. Куртуа, Алаба, Карвахаль, дважды Милитао, теперь Родриго, плюс травма колена Мбаппе, с которой ему почему-то позволили играть, ну или он сам себе позволил судя по всему. Реалу помимо некоторых игроков , нужно совершенно точно еще и расстаться со своим мед штабом и людьми по физ подготовке
Там Пинтуса чуть ли не королем физподготовки делают,а ты уволить.
А ведь он только восстановился, не вновь ли медштаб клуба обосрался, разрешив ему выходить на поле недолеченным?
Ответ VuNePonimaete
А ведь он только восстановился, не вновь ли медштаб клуба обосрался, разрешив ему выходить на поле недолеченным?
Так последние матчи он отдыхал и пропустил в ЛЧ и ЛЛ из-за дисквалификаций, если не путаю
Ответ King_X
Так последние матчи он отдыхал и пропустил в ЛЧ и ЛЛ из-за дисквалификаций, если не путаю
С Осасуной написано травма была причиной пропуска на флэшскоре
ничего себе, клубные пристрастия на второй план отходят. Здоровья, очень тяжелый удар, после такого фарша в колене даже ходить тяжело бывает, не то что футбол играть и тренироваться.
Трагедия для пацана, мимо ЧМ
Он же до конца игры бегал. Как так возможно ((
Желаю вернуться сильнее
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Родриго разрыв «крестов». Вингер «Реала» пропустит остаток сезона и не сыграет на ЧМ
3 марта, 14:37
У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)
3 марта, 12:32
Арбелоа про 0:1 с «Хетафе»: «Реал» заслужил хотя бы один гол. У нас было больше явных шансов – моменты Винисиуса, Рюдигера, Родриго. Мы не воспользовались ими»
2 марта, 23:06
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» смяло «Спартак» за 16 минут, серебро Коростелева, жесткие заявления ЦСКА и «Краснодара» по делу Кордобы, пожизненный бан Садыгова, Месси встретился с Трампом и другие новости
48 минут назад
Собирайте команду на тур, зарабатывайте очки за успехи футболистов и получайте альбом c наклейками Panini
сегодня, 03:50Тесты и игры
Трамп заявил, что Месси лучше Пеле, на встрече с «Интер Майами» в Белом доме
сегодня, 03:33Видео
Радимов о 2:5 «Спартака» от «Динамо»: «Нормальная команда не может рассыпаться и получить три гола за семь минут»
сегодня, 02:44
«Из ФСБ звонят». Степашин обратился к игрокам «Динамо» после разгрома «Спартака»
сегодня, 02:11
Тудор после 1:3 от «Пэлас»: «Верю в спасение «Тоттенхэма» от вылета больше, чем раньше. Лодка движется в нужном направлении»
сегодня, 01:21
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Бурлак о «Локо»: «Нельзя сбрасывать со счетов в чемпионской гонке.  Собралась хорошая и сыгранная команда»
8 минут назад
Мостовой о 2:5 «Спартака»: «Ошибка Джику — это безобразие, но «Динамо» стоит похвалить»
23 минуты назад
«Ноттингем» отстранил Эду с поста главы футбольного направления. При бразильце сменилось 4 тренера (The Telegraph)
36 минут назад
Артига о семье в Дубае: «Они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, гражданские не пострадают в этом конфликте»
58 минут назад
«За что этот человек получает деньги? Зачем его покупали?» Ловчев о результативной ошибке Джику в матче с «Динамо»
сегодня, 03:46
Хомуха не верит, что Соболев выйдет в старте против «Оренбурга»: «Не для того Дурана брали. Хотелось бы уже видеть результативность, которую ждали в «Зените»
сегодня, 03:15
Бубнов о Галактионове и «Локо»: «Сильно подстраивается под руководство. Не будет входить в конфликт, чтобы его не убрали»
сегодня, 02:57
Фанаты «Пэлас» скандировали в адрес Тудора «Тебя уволят утром» после 3:1 с «Тоттенхэмом». Болельщики «шпор» стали покидать стадион в конце 1-го тайма
сегодня, 02:32
Шалимов о 2:5 «Спартака» от «Динамо»: «Два гола со стандарта и грубейшая ошибка Джику. Все рухнуло. А так игра была достаточно равная»
сегодня, 01:53
Совладелец «Интер Майами» Мас: «Мы навсегда изменили культуру футбола в США. МЛС может стать одной из лучших лиг в мире»
сегодня, 01:41
Рекомендуем