Родриго выбыл на 10 месяцев. У вингера «Реала» разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска
Игрок «Реала» Родриго может пропустить почти год из-за травмы.
Вингер «Реала» Родриго выбыл на очень длительный срок из-за тяжелой травмы.
25-летний футболист сборной Бразилии получил повреждение колена в 26-м туре Ла Лиги против «Хетафе» (0:1). Сообщалось, что Родриго порвал крестообразную связку, выбыл до конца сезона и не сыграет на ЧМ-2026.
«Мадрид» официально объявил, что у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки и разрыв латерального мениска правой ноги.
Как утверждает журналистка Арнача Родригес, нападающий выбыл на 10 месяцев.
В текущем сезоне Родриго провел 19 матчей в Ла Лиге и набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас». Подробная статистика игрока доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
кто больше виноват?.. наверное сам индус в большей степени - плохо тренировался/разогревался/давал привычную нагрузку организму!
тепепь и Мундиаль мимо!
и против МанСити не поможет - повысился риск проиграть...