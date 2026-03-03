Генич о пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН»: «Это ######. Позорное решение Шафеева и ВАР. Шнапцев сразу подрывается, понимая, что фола нет, потом стоит ржет»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич нецензурным словом описал пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1).
На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистента посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.
– Ты не согласен?
– Это ######. Вот я ругнусь сейчас.
– Ты как Геворг (Георгий Черданцев – Спортс’‘) стал говорить.
– Ну хорошо, это караул, ужас. Это худший пенальти в РПЛ за последний год. Педантизм, с которым подходят наши арбитры к моментам, просто выбешивает.
Первый показатель [пенальти], тебе любой футболист скажет – если был контакт, игрок либо будет выпрашивать, либо валяться и корчиться от боли… Но здесь Шнапцев, убирая мяч, сам ногу подбивает в направлении Пиняева, который просто бежит. Этот контакт в ногах провоцирует Шнапцев, а не Пиняев. И Шнапцев сразу подрывается, понимая, что фола нет, потом назначают пенальти, его показывают – он стоит ржет.
Я сказал, что если назначат пенальти, это просто позор. Это решение Шафеева – это максимально позорное решение. Даже не только самого арбитра, а ВАР, который подозвал его смотреть, – сказал Генич.
Судьи уже не судят, они тупо админят.
это 200% пенальти
если б такое произошло в штрафной росфутболпозора - желтая за симуляцию
2. Если такие моменты мягко оценивать, типа "это ошибка, это неправильно", на них и дальше будут продолжать не обращать внимания. В данном случае - либо полная некомпетентность (причём, и главного, и судей на вар), либо предвзятость. И то, и другое - описывается тем самым нецензурным словом.
И игрок сам сказал, что "не выпрашивал пенальти, потому что боялся второй жёлтой за симуляцию" и что пенальти - странный. Обычно игроки с уверенностью говорят, что пенальти был, даже когда сами не уверены или хитрят.