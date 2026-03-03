Генич о пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН»: «Это ######. Позорное решение Шафеева и ВАР. Шнапцев сразу подрывается, понимая, что фола нет, потом стоит ржет»

Генич о пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН»: позор Шафеева и ВАР.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич нецензурным словом описал пенальти в ворота «Локомотива » в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Пари НН » (2:1).

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым . Он сразу встал и попытался продолжить игру. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистента посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый . Олакунле Олусегун забил с точки.

– Ты не согласен?

– Это ######. Вот я ругнусь сейчас.

– Ты как Геворг (Георгий Черданцев – Спортс’‘) стал говорить.

– Ну хорошо, это караул, ужас. Это худший пенальти в РПЛ за последний год. Педантизм, с которым подходят наши арбитры к моментам, просто выбешивает.

Первый показатель [пенальти], тебе любой футболист скажет – если был контакт, игрок либо будет выпрашивать, либо валяться и корчиться от боли… Но здесь Шнапцев, убирая мяч, сам ногу подбивает в направлении Пиняева, который просто бежит. Этот контакт в ногах провоцирует Шнапцев, а не Пиняев. И Шнапцев сразу подрывается, понимая, что фола нет, потом назначают пенальти, его показывают – он стоит ржет.

Я сказал, что если назначат пенальти, это просто позор. Это решение Шафеева – это максимально позорное решение. Даже не только самого арбитра, а ВАР, который подозвал его смотреть, – сказал Генич.

Черданцев, назвавший Челестини итальянцем: «Надо взять и #########. #######. Люди пишут ##### в интернете и не знают, что итальянский – государственный язык Швейцарии»