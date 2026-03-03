  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН»: «Это ######. Позорное решение Шафеева и ВАР. Шнапцев сразу подрывается, понимая, что фола нет, потом стоит ржет»
60

Генич о пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН»: «Это ######. Позорное решение Шафеева и ВАР. Шнапцев сразу подрывается, понимая, что фола нет, потом стоит ржет»

Генич о пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН»: позор Шафеева и ВАР.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич нецензурным словом описал пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1).

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев по совету видеоассистента посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.

– Ты не согласен?

– Это ######. Вот я ругнусь сейчас.

– Ты как Геворг (Георгий Черданцев – Спортс’‘) стал говорить.

– Ну хорошо, это караул, ужас. Это худший пенальти в РПЛ за последний год. Педантизм, с которым подходят наши арбитры к моментам, просто выбешивает.

Первый показатель [пенальти], тебе любой футболист скажет – если был контакт, игрок либо будет выпрашивать, либо валяться и корчиться от боли… Но здесь Шнапцев, убирая мяч, сам ногу подбивает в направлении Пиняева, который просто бежит. Этот контакт в ногах провоцирует Шнапцев, а не Пиняев. И Шнапцев сразу подрывается, понимая, что фола нет, потом назначают пенальти, его показывают – он стоит ржет.

Я сказал, что если назначат пенальти, это просто позор. Это решение Шафеева – это максимально позорное решение. Даже не только самого арбитра, а ВАР, который подозвал его смотреть, – сказал Генич.

Черданцев, назвавший Челестини итальянцем: «Надо взять и #########. #######. Люди пишут ##### в интернете и не знают, что итальянский – государственный язык Швейцарии»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoПари НН
logoЛокомотив
logoКонстантин Генич
logoМаксим Шнапцев
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
logoСергей Пиняев
Рафаэль Шафеев
Сергей Егоров журналист
видеоповторы
брань
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Педантизм, с которым подходят наши арбитры к моментам, просто выбешивает" - Отчасти в этом виноваты и сами клубы РПЛ. Ведь каждый раз столько нытья в очевидных чистых микромоментах. Кому-то пенальти хочется за детский контакт или за случайнейшую руку. Вот сейчас и стали вообще всё ставить
Ответ Antony Klestoff
"Педантизм, с которым подходят наши арбитры к моментам, просто выбешивает" - Отчасти в этом виноваты и сами клубы РПЛ. Ведь каждый раз столько нытья в очевидных чистых микромоментах. Кому-то пенальти хочется за детский контакт или за случайнейшую руку. Вот сейчас и стали вообще всё ставить
В хоккее тоже самое, в каждом контакте судьи готовы видеть подножку и 2 минуты удаления.
Судьи уже не судят, они тупо админят.
Здесь Геныч хотя бы последователен - он ещё во время трансляции сказал "если назначат - это будет дискредитация".
Ответ Dmitry Orlov
Здесь Геныч хотя бы последователен - он ещё во время трансляции сказал "если назначат - это будет дискредитация".
Комментарий скрыт
Ответ ser91337
Комментарий скрыт
Он ставку делал, а ты рядом стоял и свечку держал.
читайте правила газпромфутбола, там все написано
это 200% пенальти
если б такое произошло в штрафной росфутболпозора - желтая за симуляцию
Предлагаю по этому поводу отправить Гейнича и Чертанцева в пердив!
Ответ Bloom_
Предлагаю по этому поводу отправить Гейнича и Чертанцева в пердив!
И снять с матчТВ 6 очков!
Ответ Visa
И снять с матчТВ 6 очков!
снимать по очку в неделю в прямой трансляции
А отмененные голы в ворота юбиляров и его фармов? )
Да сколько можно уже мата от публичных футбольных людей?! Они совсем не понимают, что так нельзя?
Ответ Bob Dylan
Да сколько можно уже мата от публичных футбольных людей?! Они совсем не понимают, что так нельзя?
1. Он это не в телеэфире говорит
2. Если такие моменты мягко оценивать, типа "это ошибка, это неправильно", на них и дальше будут продолжать не обращать внимания. В данном случае - либо полная некомпетентность (причём, и главного, и судей на вар), либо предвзятость. И то, и другое - описывается тем самым нецензурным словом.
Ответ Bob Dylan
Да сколько можно уже мата от публичных футбольных людей?! Они совсем не понимают, что так нельзя?
Ну так нельзя *****
А ведь мы сами хотим, чтобы футболисты перестали корчиться и выпрашивать, обвиняя футбол в театральности. И по сути это стало настолько нормой, что по такому поведению теперь и назначают нарушения.Хотя в идеале как раз и нужно продолжать игру, а там на ВАРе уже разберутся. Это не к матчу Локомотив - НН, а в принципе к мировому футболу. И Генич потакает неправильному подходу, предлагая обращать внимание на реакцию игроков. Это в корне неправильно, я считаю.
Ржёт, говорит... Уровень комментаторов полное дно
То, что атакующий сразу поднялся и продолжил игру - это, конечно, сильный аргумент, профессиональный
Ответ Onion
То, что атакующий сразу поднялся и продолжил игру - это, конечно, сильный аргумент, профессиональный
Ну реально же больше половины футболистов после контакта в штрафной падают и просят пенальти. А тут сразу же встал и побежал дальше, так что главный и не собирался ничего ставить, пока вар не позвал его.
И игрок сам сказал, что "не выпрашивал пенальти, потому что боялся второй жёлтой за симуляцию" и что пенальти - странный. Обычно игроки с уверенностью говорят, что пенальти был, даже когда сами не уверены или хитрят.
Ответ Dmitry Orlov
Ну реально же больше половины футболистов после контакта в штрафной падают и просят пенальти. А тут сразу же встал и побежал дальше, так что главный и не собирался ничего ставить, пока вар не позвал его. И игрок сам сказал, что "не выпрашивал пенальти, потому что боялся второй жёлтой за симуляцию" и что пенальти - странный. Обычно игроки с уверенностью говорят, что пенальти был, даже когда сами не уверены или хитрят.
Пенальти странный, да. Но, во-первых, я ещё помню игроков, которые ни разу явно не падали, выпрашивая, а, во-вторых, игрок сам в борьбе не всегда может адекватно оценить, было нарушение или нет. Это работа судьи, футболисты многие правила вообще плохо знают, чему были примеры.
Дмитрий Орлов, а вот сейчас Генич высказался, как истерично быдло - и все от неожиданности охренеют, и такие моменты тут же прекратятся, да?)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» обратился в ЭСК по пенальти в матче с «Пари НН» и фолу Сарфо, зацепившего колено Батракова шипами
2 марта, 15:54
Сергей Лапочкин: «Судьи абсолютно не готовы к рестарту РПЛ. В 7 играх 13 ВАР‑вмешательств – что-то невообразимое, мы побили какой‑то рекорд. Шок и безобразие»
1 марта, 22:20
«Карасев – мужик с 🥚🥚, в отличие от труса Шафеева». Радимов о судье матча ЦСКА
1 марта, 17:24
Генич про «Локо» – «Пари НН»: «Самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец»
28 февраля, 18:58
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» смяло «Спартак» за 16 минут, серебро Коростелева, жесткие заявления ЦСКА и «Краснодара» по делу Кордобы, пожизненный бан Садыгова, Месси встретился с Трампом и другие новости
48 минут назад
Собирайте команду на тур, зарабатывайте очки за успехи футболистов и получайте альбом c наклейками Panini
сегодня, 03:50Тесты и игры
Трамп заявил, что Месси лучше Пеле, на встрече с «Интер Майами» в Белом доме
сегодня, 03:33Видео
Радимов о 2:5 «Спартака» от «Динамо»: «Нормальная команда не может рассыпаться и получить три гола за семь минут»
сегодня, 02:44
«Из ФСБ звонят». Степашин обратился к игрокам «Динамо» после разгрома «Спартака»
сегодня, 02:11
Тудор после 1:3 от «Пэлас»: «Верю в спасение «Тоттенхэма» от вылета больше, чем раньше. Лодка движется в нужном направлении»
сегодня, 01:21
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Бурлак о «Локо»: «Нельзя сбрасывать со счетов в чемпионской гонке.  Собралась хорошая и сыгранная команда»
8 минут назад
Мостовой о 2:5 «Спартака»: «Ошибка Джику — это безобразие, но «Динамо» стоит похвалить»
23 минуты назад
«Ноттингем» отстранил Эду с поста главы футбольного направления. При бразильце сменилось 4 тренера (The Telegraph)
36 минут назад
Артига о семье в Дубае: «Они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, гражданские не пострадают в этом конфликте»
58 минут назад
«За что этот человек получает деньги? Зачем его покупали?» Ловчев о результативной ошибке Джику в матче с «Динамо»
сегодня, 03:46
Хомуха не верит, что Соболев выйдет в старте против «Оренбурга»: «Не для того Дурана брали. Хотелось бы уже видеть результативность, которую ждали в «Зените»
сегодня, 03:15
Бубнов о Галактионове и «Локо»: «Сильно подстраивается под руководство. Не будет входить в конфликт, чтобы его не убрали»
сегодня, 02:57
Фанаты «Пэлас» скандировали в адрес Тудора «Тебя уволят утром» после 3:1 с «Тоттенхэмом». Болельщики «шпор» стали покидать стадион в конце 1-го тайма
сегодня, 02:32
Шалимов о 2:5 «Спартака» от «Динамо»: «Два гола со стандарта и грубейшая ошибка Джику. Все рухнуло. А так игра была достаточно равная»
сегодня, 01:53
Совладелец «Интер Майами» Мас: «Мы навсегда изменили культуру футбола в США. МЛС может стать одной из лучших лиг в мире»
сегодня, 01:41
Рекомендуем