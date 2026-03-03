Гуллит о матче «Арсенал» – «Челси»: «Ужасно, они только и пытались заработать угловые и ауты. Такой футбол невозможно смотреть, я не получаю удовольствия из-за уровня игры»
Гуллит о матче «Арсенал» – «Челси»: я не получаю удовольствия от футбола.
Бывший полузащитник «Челси» Руд Гуллит высказался о современном футболе и лондонском дерби, в котором «Арсенал» обыграл «синих» (2:1).
«Я не получаю удовольствия от просмотра футбола. Не столько потому, что его слишком много, а из-за уровня игры… Я не понимаю, что происходит. Ну и ужасная же это была игра.
Это было похоже на партию в «Стратего» (настольная военно-стратегическая игра для двоих, проходящая на клетчатом поле с участием 40 закрытых фигур с каждой стороны – Спортс’‘): они только и делали, что пытались заработать угловые и ауты», – заявил Гуллит, отметив, что даже болбои бегали с полотенцами, чтобы вытирать мячи.
«Такой футбол просто невозможно смотреть. Надеюсь, это не станет какой-то тенденцией», – добавил Гуллит.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Voetbalzone
Да, шляпа полная
Поймал себя на мысли, что лучше посмотреть Испанию или Италию без центра поля, чем как 22 робота бегают туда - обратно.
Испания тоже помойка, кроме барсы не на кого там смотреть
Как-то долго вы к этому шли)) Но Италия в этом сезоне ужасна) Лучше уж Францию тогда. Там Лион вещи делает
Отвратительный сезон, буквально пару ярких интересных матчей за 29 туров , а уже конец турнира на носу. Гуллит прав
А главное как быстро все изменилось, почти все команды начали эти стандарты прививать
Артета всегда в топ матчах вот так сушит игру. Кто-то ждал перестрелку? Лично я не ждал
Кто бы мог подумать что Артета так повлияет на футбол в АПЛ. Надеюсь это кратковременное явление.
Мм.. Челси 96 известная яркой игрой, до сих пор люблю пересматривать их матчи. Вот это был футбол
Ой да божечки, на прошлой неделе со шпорами в атакующий футбол с кучей голов играли - это мы не упоминаем. Звучит как пердёжь в стиле "раньше было лучше", а на деле даже Арсенал - Ливер (второй матч), Ливер - МС в этом году были интересными. С Челси последнее время часто такие игры на толкотне, что поделать.
Можно подумать против Арсенала соперники раскрываются и играют в атаку)) чуть ли не автобусы ставят
Да, игра была равна ...
Сам Гуллит признался что футбол не смотрит, и смотреть не желает. Не так давно был Арсенал -Тоттенхем. Что он скажет? А все остальные матчи. Очередная говорящая голова
База. Современный футбол почти невозможно смотреть: возня, толкотня, суета. Ни капли креатива и техники.
Далеко не ко всем командам это относится. Но вот Арсенал действительно невозможно.
Ну так не смотри или тебя кто-то насильно заставляет
