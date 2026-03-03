Гуллит о матче «Арсенал» – «Челси»: «Ужасно, они только и пытались заработать угловые и ауты. Такой футбол невозможно смотреть, я не получаю удовольствия из-за уровня игры»

Гуллит о матче «Арсенал» – «Челси»: я не получаю удовольствия от футбола.

Бывший полузащитник «Челси » Руд Гуллит высказался о современном футболе и лондонском дерби, в котором «Арсенал » обыграл «синих» (2:1).

«Я не получаю удовольствия от просмотра футбола. Не столько потому, что его слишком много, а из-за уровня игры… Я не понимаю, что происходит. Ну и ужасная же это была игра.

Это было похоже на партию в «Стратего» (настольная военно-стратегическая игра для двоих, проходящая на клетчатом поле с участием 40 закрытых фигур с каждой стороны – Спортс’‘): они только и делали, что пытались заработать угловые и ауты», – заявил Гуллит, отметив, что даже болбои бегали с полотенцами, чтобы вытирать мячи.

«Такой футбол просто невозможно смотреть. Надеюсь, это не станет какой-то тенденцией», – добавил Гуллит.