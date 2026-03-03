У Родриго разрыв «крестов». Вингер «Реала» пропустит остаток сезона и не сыграет на ЧМ
Родриго порвал крестообразную связку.
Вингер «Реала» Родриго порвал крестообразную связку правого колена в матче с «Хетафе», сообщает Marca.
Сегодня футболист прошел обследование.
По данным источника, полузащитник «Реала» и сборной Бразилии пропустит остаток сезона и предстоящий чемпионат мира-2026.
В текущем сезоне Родриго провел 19 матчей в Ла Лиге и набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас». Подробная статистика игрока доступна здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Перебор жёлтых у Хейсена и Каррераса.
В ЛЧ пол состава на жёлтых, то есть получив ещё одну они пропускают ответный матч.
И вопрос времени, когда травмируются Рюдигер, Хейсен или тот же Камавинга, которые в последние сезоны зачастились в лазарете.
Ситуация для Мадрида все хуже и хуже...