87

У Родриго разрыв «крестов». Вингер «Реала» пропустит остаток сезона и не сыграет на ЧМ

Родриго порвал крестообразную связку.

Вингер «Реала» Родриго порвал крестообразную связку правого колена в матче с «Хетафе», сообщает Marca. 

Сегодня футболист прошел обследование.

По данным источника, полузащитник «Реала» и сборной Бразилии пропустит остаток сезона и предстоящий чемпионат мира-2026. 

В текущем сезоне Родриго провел 19 матчей в Ла Лиге и набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас». Подробная статистика игрока доступна здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoРодриго
logoЛа Лига
logoтравмы
logoЧМ-2026
logoСборная Бразилии по футболу
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ужаснейшая травма. Здоровья! Вообще не вовремя
Ответ LYSVEGAS
Ужаснейшая травма. Здоровья! Вообще не вовремя
Травма всегда не вовремя
Шансы Сити возросли еще выше.
Ответ nurikkkk
Шансы Сити возросли еще выше.
с 98% до 99%?
Вот кого реально жалко(
Вот жопа. Единственный "хороший парень" в этом сборище апломба в шортах.
И так, у Реала на травмах Мбаппе, Джуд, Себальос, Родриго, Алаба, Менди и Асенсио.
Перебор жёлтых у Хейсена и Каррераса.

В ЛЧ пол состава на жёлтых, то есть получив ещё одну они пропускают ответный матч.

И вопрос времени, когда травмируются Рюдигер, Хейсен или тот же Камавинга, которые в последние сезоны зачастились в лазарете.

Ситуация для Мадрида все хуже и хуже...
Не просто так один за одним травмируются игроки Реала
Ответ Tsado 15
Не просто так один за одним травмируются игроки Реала
Ну кресты - это вещь вообще непредсказуемая
Ответ Serge Vendino
Ну кресты - это вещь вообще непредсказуемая
Комментарий скрыт
Уже все написали, что кресты, выбыл до следующего сезона
Я думал этот сезон пройдёт без крестов у команды. Жаль, Милитао в этом спец , поможет с реабилитацией
Ответ Axmat Cecenov
Я думал этот сезон пройдёт без крестов у команды. Жаль, Милитао в этом спец , поможет с реабилитацией
Пинтуса же вернули в штаб...
Это конец его карьеры в Реале
Совсем у парня чёрная полоса пошла. И для Бразилии потеря.
Ответ Игорь Новиков
Совсем у парня чёрная полоса пошла. И для Бразилии потеря.
Так им же в Англии интересовались. Надо было уходить. Вообще не понятно зачем он остался.
Ответ Иван Никулин_1116720319
Так им же в Англии интересовались. Надо было уходить. Вообще не понятно зачем он остался.
Из Реала тяжело уходить. Особенно игрокам статуса Родриго. Тут и титулы, и слава, и деньги.И играл он много. Думал, наверное, что ситуцация может вернуться к той, когда он был одним из важных игроков.
