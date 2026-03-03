У Родриго разрыв «крестов». Вингер «Реала» пропустит остаток сезона и не сыграет на ЧМ

Родриго порвал крестообразную связку.

Вингер «Реала » Родриго порвал крестообразную связку правого колена в матче с «Хетафе», сообщает Marca.

Сегодня футболист прошел обследование.

По данным источника, полузащитник «Реала» и сборной Бразилии пропустит остаток сезона и предстоящий чемпионат мира-2026.

В текущем сезоне Родриго провел 19 матчей в Ла Лиге и набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас». Подробная статистика игрока доступна здесь .