Кэррик о захватах на стандартах: «Все зашло слишком далеко. Еще недавно нельзя было класть руку на соперника, но постепенно это вернулось. Если это разрешено, значит, нужно подстраиваться»
Кэррик о захватах на стандартах: все зашло слишком далеко.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о захватах руками при стандартных положениях.
«Думаю, все зашло слишком далеко. Еще не так давно нам говорили, что в штрафной нельзя класть руку на соперника, обещали жестко это пресекать. Но постепенно это вернулось – эффективность угловых и возможность ставить игроков вплотную друг к другу привели к тому, что все больше команд начали так играть.
Понятно, почему столько команд используют это и пробуют такой подход. Но если говорить о самой игре, ощущение, что баланс нарушен. Я не знаю, что с этим делать – решать это не мне.
А пока нужно справляться с тем, что есть. Если это разрешено, значит, нужно подстраиваться и играть по этим правилам», – сказал Кэррик.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Куда смотрят судьи в АПЛ непонятно. Всегда было правило - во вратарской голкипера и пальцем нельзя трогать. Потому что он самый уязвимый при верхних дуэлях на поле. Полевые могут хоть локтями ребра, печень и почки себе прикрыть.
Регби не место в футболе
Им нужен новый чемпион и они приведут Арсенал к этому чемпионству
Что этот .. аргентинец себе позволяет?