  Кэррик о захватах на стандартах: «Все зашло слишком далеко. Еще недавно нельзя было класть руку на соперника, но постепенно это вернулось. Если это разрешено, значит, нужно подстраиваться»
Кэррик о захватах на стандартах: «Все зашло слишком далеко. Еще недавно нельзя было класть руку на соперника, но постепенно это вернулось. Если это разрешено, значит, нужно подстраиваться»

Кэррик о захватах на стандартах: все зашло слишком далеко.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о захватах руками при стандартных положениях. 

«Думаю, все зашло слишком далеко. Еще не так давно нам говорили, что в штрафной нельзя класть руку на соперника, обещали жестко это пресекать. Но постепенно это вернулось – эффективность угловых и возможность ставить игроков вплотную друг к другу привели к тому, что все больше команд начали так играть.

Понятно, почему столько команд используют это и пробуют такой подход. Но если говорить о самой игре, ощущение, что баланс нарушен. Я не знаю, что с этим делать – решать это не мне.

А пока нужно справляться с тем, что есть. Если это разрешено, значит, нужно подстраиваться и играть по этим правилам», – сказал Кэррик

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
больше всего тревожно за вратарей. Они выпрыгивают с поднятыми руками - ребра, почки, печень никак не защищены на случай лёгкого толчка, а следом столкновения. И ведь им ещё надо приземлиться и не выпустить мяч из рук.

Куда смотрят судьи в АПЛ непонятно. Всегда было правило - во вратарской голкипера и пальцем нельзя трогать. Потому что он самый уязвимый при верхних дуэлях на поле. Полевые могут хоть локтями ребра, печень и почки себе прикрыть.
Их и не трогают. Другое дело, что пошли в ход баскетбольные блокировки. И вот это новый тренд, против которого правила нет. И непонятно как его сделать. Вот зашёл атакующий игрок во вратарскую - стоит себе и просто по факту мешает вратарю играть в мяч. Наказывать за это? Выгонять из вратарской? Требовать, чтобы вратарю уступали дорогу? Что за бред вообще?
Причём тут класть руку, если теперь на угловых можно использовать навыки боевых единоборств и тебе ничего не скажут)
Не всем
Не всем
Начинается на Арс и кончается на енал
Я думаю, скоро что-то решится. Об этом говорят из каждой щели. Такие угловые (и такая игра, сами знаете в каком лондонском матче) - это фарс.
В любом, но на стадионе с самыми дорогими билетами
Выдал базу

Регби не место в футболе
С каких пор? Потому что судя по матчам мю из 90х регби и футбол побратимы
Бро, не фанатам ФК Харамболл вообще говорить на эту тему)
неплохо взялись за эту тему, глянем сейчас начнут ли отменять голы арсенала - так можно будет понять относится ли лига серьезно к подобным заявлениям или нет.
Ничего они не начнут, по крайней мере в этом сезоне.
Им нужен новый чемпион и они приведут Арсенал к этому чемпионству
Ну хз, есть такой игрок - харри магуайа, он всю карьеру в штрафной дзюдо устраивает, и как то не особо ему кто то свистел
если 4 игрока встали вокруг вратаря и просто стоят, то ты физически не сможешь их оттуда убрать без нарушения правил. Единственный способ это выталкать их руками, что вроде как незаконно
По логике вообще стоит убрать полевых из вратарской. Как с пенальти, если кто-то заступил за линию до подачи - свисток
Чтобы держать внимание молодой аудитории на футболе, руководители стремятся создать условия для большего количества голов. Даже такие сомнительные методы идут в ход как легализация борьбы при угловых. Это только начало. Офсайды Венгера и прочие трюки будут приходить в футбол.
Приёмы из борьбы и регби вошли в игровую практику футболистов. Зачем делать подкаты и пытаться выбить мяч ногой, где можно легко заработать жёлтую или красную карточку. А захваты, задержки и удержание руками остаются безнаказанными.
Майкл, вспомни как в твое время любой уважающий себя полузащитник ... клал на соперников 😉
Не говоря о том времени, когда Майкл стал тренером:
https://i2-prod.mirror.co.uk/article36618238.ece/ALTERNATES/s1200f/0_GettyImages-2257639803.jpg

Что этот .. аргентинец себе позволяет?
