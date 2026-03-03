Кэррик о захватах на стандартах: «Все зашло слишком далеко. Еще недавно нельзя было класть руку на соперника, но постепенно это вернулось. Если это разрешено, значит, нужно подстраиваться»

Кэррик о захватах на стандартах: все зашло слишком далеко.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик высказался о захватах руками при стандартных положениях.

«Думаю, все зашло слишком далеко. Еще не так давно нам говорили, что в штрафной нельзя класть руку на соперника, обещали жестко это пресекать. Но постепенно это вернулось – эффективность угловых и возможность ставить игроков вплотную друг к другу привели к тому, что все больше команд начали так играть.

Понятно, почему столько команд используют это и пробуют такой подход. Но если говорить о самой игре, ощущение, что баланс нарушен. Я не знаю, что с этим делать – решать это не мне.

А пока нужно справляться с тем, что есть. Если это разрешено, значит, нужно подстраиваться и играть по этим правилам», – сказал Кэррик .