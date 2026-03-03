«Динамо» было приглашено в буфет к воротам «Крыльев» и там хорошо пообедало». Семшов о 4:0 в матче РПЛ

Семшов: «Динамо» было приглашено в буфет к воротам «Крыльев» и хорошо пообедало.

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался о победе бело-голубых над «Крыльями Советов» (4:0) в 19-м туре Мир РПЛ .

«Московское «Динамо » просто катком по сопернику прошлось, Самара оставила ужасное впечатление. Дело не в физической готовности или отсутствии игры, – дело в индивидуальных диких ошибках в обороне. И непонятно, какие выводы о готовности «Динамо» можно делать по этой встрече – это они в таком порядке или дело в том, что Самара просто бросила играть в футбол?

Не думаю, что футболисты «Динамо» будут так вольно себя чувствовать в игре на Кубок со «Спартаком» или с ЦСКА в чемпионате. Третий гол «Динамо» – просто катастрофа обороны самарцев.

Не думаю, что у Самары все настолько плохо – есть состав, квалифицированные футболисты. Это точно по составу не претендент номер один на вылет. Вопрос в том, почему настолько плохо отыграли в обороне? «Динамо» не в футбол играло, а было приглашено в буфет к воротам соперника и там хорошо пообедало», — сказал Семшов.