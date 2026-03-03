Часть игроков «Реала» разочаровалась в Арбелоа за последний месяц (The Athletic)
Часть футболистов «Реала» сомневается в Альваро Арбелоа.
Часть игроков «Реала» разочаровалась в Альваро Арбелоа.
Как сообщает The Athletic, на данный момент главный тренер мадридцев не пользуется полной поддержкой внутри команды. Сразу после прихода Арбелоа в основную команду атмосфера в раздевалке улучшилась, в частности, наладились отношения Винисиуса Жуниора с клубом. Однако за последний месяц отношение некоторых игроков «Реала» резко изменилось в худшую сторону.
В понедельник «Реал» потерпел второе подряд поражение в Ла Лиге – от «Хетафе» в матче 26-го тура. Команда занимает второе место в таблице, отставая от «Барселоны» на 4 очка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
ПСЖ от этого очистился сразу дела в гору пошли
Про негра-мадридиста
Помню когда Артета пришел в Арсенал, Гендузи начал в позы становиться. Типа я будущая супер звезда, а ты кто, секретарь Гвардиолы?! Артета его продавил, клуб поддержал. И где сейчас Гендузи и где Артета. С Вини нужно поступать также!
Какое же шапито