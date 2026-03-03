167

Часть игроков «Реала» разочаровалась в Арбелоа за последний месяц (The Athletic)

Часть футболистов «Реала» сомневается в Альваро Арбелоа.

Часть игроков «Реала» разочаровалась в Альваро Арбелоа.

Как сообщает The Athletic, на данный момент главный тренер мадридцев не пользуется полной поддержкой внутри команды. Сразу после прихода Арбелоа в основную команду атмосфера в раздевалке улучшилась, в частности, наладились отношения Винисиуса Жуниора с клубом. Однако за последний месяц отношение некоторых игроков «Реала» резко изменилось в худшую сторону.

В понедельник «Реал» потерпел второе подряд поражение в Ла Лиге – от «Хетафе» в матче 26-го тура. Команда занимает второе место в таблице, отставая от «Барселоны» на 4 очка.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАльваро Арбелоа
logoВинисиус Жуниор
167 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это даже не смешно) хотя смешно
Ответ Alexey Alexeev
Это даже не смешно) хотя смешно
Это скорее та умная часть, которая была за Алонсо скорее всего
Ответ mikhuil
Это скорее та умная часть, которая была за Алонсо скорее всего
Там нету умной части
Вот и собирай примадонн в команду.И всем им угождай)

ПСЖ от этого очистился сразу дела в гору пошли
Ответ el shaarawy92
Вот и собирай примадонн в команду.И всем им угождай) ПСЖ от этого очистился сразу дела в гору пошли
Комментарий скрыт
Ответ Дл Гв
Комментарий скрыт
Какие достижения у Беллингема чтобы примадонить?1 сильный сезон в Реале и на этом все?Боруссию в пример не беру , там даже всякие Санчо как мировые звезды выглядят
Странно, вроде бы и тирана Алонсо уже уволили, дали полную свободу великому «гению» под номером 7, а всё равно недовольны🤔
Ответ LYSVEGAS
Странно, вроде бы и тирана Алонсо уже уволили, дали полную свободу великому «гению» под номером 7, а всё равно недовольны🤔
Моссаковский вчера за репортаж раз пять назвал Винисиуса гением и феноменом. Причем гений и феномен в эти моменты каждый раз терял мяч и шел орать на судью. От кринжа уши в трубочку сворачивались.
Ответ Buharoid
Моссаковский вчера за репортаж раз пять назвал Винисиуса гением и феноменом. Причем гений и феномен в эти моменты каждый раз терял мяч и шел орать на судью. От кринжа уши в трубочку сворачивались.
Называть этого чудика «Феноменом» - это прямое оскорбление настоящего Феномена - Роналдо Назарио
Опять этот Алонсо дестабилизирует ситуацию в клубе,доколе терпеть этот беспредел
тренер который не признает звезд им не нравится, тренер который лижет одно место этим самым звездам тоже не нравится - кто этим игрокам вообще нужен?
Ответ bionicman
тренер который не признает звезд им не нравится, тренер который лижет одно место этим самым звездам тоже не нравится - кто этим игрокам вообще нужен?
Кто-то средний: чтобы и нахваливал, но не так, как Арбелоа, но и тактикой не грузил, как тот же Алонсо) Проще говоря, верните Зидана или Анчелотти!
Ответ bionicman
тренер который не признает звезд им не нравится, тренер который лижет одно место этим самым звездам тоже не нравится - кто этим игрокам вообще нужен?
Комментарий скрыт
часть игроков Реала надо выкинуть из клуба за слив прошлого тренера, а не искать опять "удобного"
Шутка за 300
Про негра-мадридиста
Первое что нужно сделать - выкинуть из команда бразила под номером 7. Именно выкинуть! Т.к. сил смотреть на его "игру" и ужимки уже нет. Он отравляет весь рабочий процесс в команде.

Помню когда Артета пришел в Арсенал, Гендузи начал в позы становиться. Типа я будущая супер звезда, а ты кто, секретарь Гвардиолы?! Артета его продавил, клуб поддержал. И где сейчас Гендузи и где Артета. С Вини нужно поступать также!
Ответ Apotamkin
Первое что нужно сделать - выкинуть из команда бразила под номером 7. Именно выкинуть! Т.к. сил смотреть на его "игру" и ужимки уже нет. Он отравляет весь рабочий процесс в команде. Помню когда Артета пришел в Арсенал, Гендузи начал в позы становиться. Типа я будущая супер звезда, а ты кто, секретарь Гвардиолы?! Артета его продавил, клуб поддержал. И где сейчас Гендузи и где Артета. С Вини нужно поступать также!
Все верно, именно этот винисиус проблема в Реале, заноза какая-то, как вы написали, влияет на коллектив
Ответ Оптимизм смысл жизни_1117088297
Все верно, именно этот винисиус проблема в Реале, заноза какая-то, как вы написали, влияет на коллектив
Ты наверно футбол не смотрел скажи кто играл лучше Вини
АХАХАХААХАХ
Какое же шапито
Не знаю о чём это они? Вини такой счастливый ходит, прямо весь светится, а это самое главное для Реала)
Ответ Alex.K71
Не знаю о чём это они? Вини такой счастливый ходит, прямо весь светится, а это самое главное для Реала)
Левые Пенальти перестали давать ... и вот 2 поражения подряд...
Ответ filippa
Левые Пенальти перестали давать ... и вот 2 поражения подряд...
Да ещё и судей-расистов назначают на матчи с реалом, что также приводят к отрицательным результатам в последствии)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем