Часть игроков «Реала» разочаровалась в Арбелоа за последний месяц (The Athletic)

Часть игроков «Реала » разочаровалась в Альваро Арбелоа .

Как сообщает The Athletic, на данный момент главный тренер мадридцев не пользуется полной поддержкой внутри команды. Сразу после прихода Арбелоа в основную команду атмосфера в раздевалке улучшилась, в частности, наладились отношения Винисиуса Жуниора с клубом. Однако за последний месяц отношение некоторых игроков «Реала» резко изменилось в худшую сторону.

В понедельник «Реал» потерпел второе подряд поражение в Ла Лиге – от «Хетафе» в матче 26-го тура. Команда занимает второе место в таблице, отставая от «Барселоны» на 4 очка.