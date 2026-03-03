У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав в Ла Лиге – 761 млн евро. Показатель «Барсы» увеличился на 81 млн – до 432 млн

«Барселона» увеличила лимит на состав.

Ла Лига опубликовала обновленные данные по лимиту расходов на состав и тренеров для каждого клуба.

Показатель «Барселоны» увеличился с 351 млн евро после летнего окна до 432 млн после зимнего – второй результат в лиге. Отмечается, что действующие чемпионы Испании все еще превышают допустимый предел и по-прежнему не укладываются в правило 1:1 (возможность тратить каждый заработанный евро).

Лидером по допустимым расходам все так же является «Реал». Мадридцы могут тратить 761 млн евро – столько же, сколько и в сентябре.

Третьим идет «Атлетико » с лимитом в 336 млн евро – «матрасники» увеличили потолок на 10 млн по сравнению с предыдущими данными.

Отметку в 100 млн евро также перешагнули «Вильярреал » (173 млн), «Атлетик» (132 млн), «Реал Сосьедад » (128 млн» и «Бетис » (122 млн).

Самый низкий показатель у «Леванте» – сокращение с 35 млн до 17 млн евро.