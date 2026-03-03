У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав в Ла Лиге – 761 млн евро. Показатель «Барсы» увеличился на 81 млн – до 432 млн
Ла Лига опубликовала обновленные данные по лимиту расходов на состав и тренеров для каждого клуба.
Показатель «Барселоны» увеличился с 351 млн евро после летнего окна до 432 млн после зимнего – второй результат в лиге. Отмечается, что действующие чемпионы Испании все еще превышают допустимый предел и по-прежнему не укладываются в правило 1:1 (возможность тратить каждый заработанный евро).
Лидером по допустимым расходам все так же является «Реал». Мадридцы могут тратить 761 млн евро – столько же, сколько и в сентябре.
Третьим идет «Атлетико» с лимитом в 336 млн евро – «матрасники» увеличили потолок на 10 млн по сравнению с предыдущими данными.
Отметку в 100 млн евро также перешагнули «Вильярреал» (173 млн), «Атлетик» (132 млн), «Реал Сосьедад» (128 млн» и «Бетис» (122 млн).
Самый низкий показатель у «Леванте» – сокращение с 35 млн до 17 млн евро.
Кризис в дырявой политике руководства, которое не сливает травматов и идиотов из команды и в целом занимается ерундой, вместо нормальной комплектации состава.
А, с деньгами, я думаю, у Переса всё в полном порядке, даже учитывая этот позор на поле.
Ну а насчет Реала, то я сам тоже писал, что Перес крутой бизнесмен, но по спортивной составляющей есть вопросы относительно селекции и комплектации состава в целом.
И ещё, что интересно, Реал в планируемые доходы записал большое количество концертов на Бернабеу, с которых должны были получить прибыль, но больше половины концертов отменили из-за жалоб на высокой уровень шума, а лимит Реала никто не пересчитывал, хотя было бы логично, если бы он снизился. Странно...
Барселона значительно увеличит данную сумму в следующем сезоне, когда увеличится вместимость Камп Ноу. Кроме того, Ла Лиге придется учитывать выплаты за VIP-места, новый контракт со Spotify ( 380 млн евро за 4 года + 80 млн евро за нейминг стадиона) и Midea ( 60 млн евро за 5 лет).