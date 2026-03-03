  • Спортс
  • У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав в Ла Лиге – 761 млн евро. Показатель «Барсы» увеличился на 81 млн – до 432 млн
«Барселона» увеличила лимит на состав.

Ла Лига опубликовала обновленные данные по лимиту расходов на состав и тренеров для каждого клуба. 

Показатель «Барселоны» увеличился с 351 млн евро после летнего окна до 432 млн после зимнего – второй результат в лиге. Отмечается, что действующие чемпионы Испании все еще превышают допустимый предел и по-прежнему не укладываются в правило 1:1 (возможность тратить каждый заработанный евро). 

Лидером по допустимым расходам все так же является «Реал». Мадридцы могут тратить 761 млн евро – столько же, сколько и в сентябре.

Третьим идет «Атлетико» с лимитом в 336 млн евро – «матрасники» увеличили потолок на 10 млн по сравнению с предыдущими данными.

Отметку в 100 млн евро также перешагнули «Вильярреал» (173 млн), «Атлетик» (132 млн), «Реал Сосьедад» (128 млн» и «Бетис» (122 млн).

Самый низкий показатель у «Леванте» – сокращение с 35 млн до 17 млн евро.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
мадридисты кричат, что кризисный мадрид проигрывает топовой Барсе, у которой даже трансферной политики нет :xD
Ответ BurBon
мадридисты кричат, что кризисный мадрид проигрывает топовой Барсе, у которой даже трансферной политики нет :xD
Это потолок зарплат, а не сумма их в клубах. По зарплатам 416 на 259. Т.е. у Барсы потолок теоретически позволяет также тратить на зарплаты. Реал свой потолок долго добывал, но толку от этого нет.
Кризис в дырявой политике руководства, которое не сливает травматов и идиотов из команды и в целом занимается ерундой, вместо нормальной комплектации состава.
А, с деньгами, я думаю, у Переса всё в полном порядке, даже учитывая этот позор на поле.
Ответ G.H.O.S.T.
Это потолок зарплат, а не сумма их в клубах. По зарплатам 416 на 259. Т.е. у Барсы потолок теоретически позволяет также тратить на зарплаты. Реал свой потолок долго добывал, но толку от этого нет. Кризис в дырявой политике руководства, которое не сливает травматов и идиотов из команды и в целом занимается ерундой, вместо нормальной комплектации состава. А, с деньгами, я думаю, у Переса всё в полном порядке, даже учитывая этот позор на поле.
Барса не может тратить всё заработанное и сэкономленное, пока не выйдет на правило 1 к 1.
Ну а насчет Реала, то я сам тоже писал, что Перес крутой бизнесмен, но по спортивной составляющей есть вопросы относительно селекции и комплектации состава в целом.
Леванте это жесть, весь лимит укладывается в одну зарплату Френки Де Йонга.
Ответ The NOTORIOUS
Леванте это жесть, весь лимит укладывается в одну зарплату Френки Де Йонга.
У Севильи в прошлом сезоне был самый маленький лимит - 684 тысячи евро. Вот это жесть. В этом сезоне до января тоже был самый маленький - 22 млн евро. Сейчас у Леванте, которому снизили с 35 до 17 из-за убытков прошлых лет, которые были выявлены в финансовой отчетности за сезон 2024/25.

И ещё, что интересно, Реал в планируемые доходы записал большое количество концертов на Бернабеу, с которых должны были получить прибыль, но больше половины концертов отменили из-за жалоб на высокой уровень шума, а лимит Реала никто не пересчитывал, хотя было бы логично, если бы он снизился. Странно...
Для расчета лимита расходов на игроков команды учитывается запланированный доход клуба (абонементы на сезон, выручка от продажи билетов, коммерческие контракты, телевизионные права, трансферы игроков, прогнозируемое место в Лиге чемпионов и т. д.). Затем вычитаются запланированные неспортивные расходы (аренда офиса, зарплаты неспортивного персонала, коммунальные услуги, интернет и т. д.), выплаты по долгам и любые убытки, перенесенные с предыдущего сезона. Результатом этого расчета является лимит расходов на игроков, который представляет собой сумму, которую клуб может потратить на своих игроков.

Барселона значительно увеличит данную сумму в следующем сезоне, когда увеличится вместимость Камп Ноу. Кроме того, Ла Лиге придется учитывать выплаты за VIP-места, новый контракт со Spotify ( 380 млн евро за 4 года + 80 млн евро за нейминг стадиона) и Midea ( 60 млн евро за 5 лет).
Ответ Сергей Яскевич
Для расчета лимита расходов на игроков команды учитывается запланированный доход клуба (абонементы на сезон, выручка от продажи билетов, коммерческие контракты, телевизионные права, трансферы игроков, прогнозируемое место в Лиге чемпионов и т. д.). Затем вычитаются запланированные неспортивные расходы (аренда офиса, зарплаты неспортивного персонала, коммунальные услуги, интернет и т. д.), выплаты по долгам и любые убытки, перенесенные с предыдущего сезона. Результатом этого расчета является лимит расходов на игроков, который представляет собой сумму, которую клуб может потратить на своих игроков. Барселона значительно увеличит данную сумму в следующем сезоне, когда увеличится вместимость Камп Ноу. Кроме того, Ла Лиге придется учитывать выплаты за VIP-места, новый контракт со Spotify ( 380 млн евро за 4 года + 80 млн евро за нейминг стадиона) и Midea ( 60 млн евро за 5 лет).
Лимит на след. сезон обозначается исходя из итогов текущего сезона. Поэтому доходы след. сезона будут учитываться только в сезоне 27/28.
При этом в ЦЗ играют ветераны, хрустали и бездари
Барсе надо научиться избавляться от ненужных игроков, иначе прогресса не будет дальнейшего, когда у тебя почти не играющий Араухо съедает 12.5 млн в год. Если его летом не продадут, то я даже не знаю что думать о спортивном отделе. Не клуб, а какой-то благотворительный фонд, где даже ненужных игроков удерживают, выписывая им немалую зп.
Ответ Тимур Рашидов
Барсе надо научиться избавляться от ненужных игроков, иначе прогресса не будет дальнейшего, когда у тебя почти не играющий Араухо съедает 12.5 млн в год. Если его летом не продадут, то я даже не знаю что думать о спортивном отделе. Не клуб, а какой-то благотворительный фонд, где даже ненужных игроков удерживают, выписывая им немалую зп.
Иногда реально благотворительностью отдает, было смешно когда Иньиго отпустили бесплатно и выгораживали это как достижение, типа пошли навстречу
Ответ truboprovodchik2019
Иногда реально благотворительностью отдает, было смешно когда Иньиго отпустили бесплатно и выгораживали это как достижение, типа пошли навстречу
Иньиго отпустили бесплатно не по своему желанию, а из-за пункта у него в контракте, согласно которому он мог уйти при предложении из СА. Поэтому это косяк при заключении контракта с ним был
Парадокс ! Больше всех тратят , а играть не умеют
