  • Юран о судействе в РПЛ: «Катастрофа – на ВАР одни правила, в поле другие. Мажич не справляется – он здесь не первый год, и все время скандалы. Стоит ли приглашать иностранных судей?»
20

Юран о судействе в РПЛ: «Катастрофа – на ВАР одни правила, в поле другие. Мажич не справляется – он здесь не первый год, и все время скандалы. Стоит ли приглашать иностранных судей?»

Юран о судействе в РПЛ: очевидно, Мажич не справляется.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран возложил ответственность за судейские скандалы на руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«На мой взгляд, очевидно, что Мажич не может справиться. Столько ошибок и разговоров! Возникает вопрос: для чего мы его приглашали? Говорили, что приедет человек, который научит нас. В итоге хочется спросить: чем занимались судьи? Как они готовились к чемпионату? На ВАР одни правила, в поле – другие.

Стоит ли дальше Мажичу учить наших судей? Я приведу параллель. У тренера нет результата – увольняют. Первый тур – это катастрофа. Мажич же за что-то получает серьезную зарплату. Соответствует ли он этому? Если судьи говорят на разных языках. У меня больше вопросов к Мажичу. Он же не первый год приехал. Все это время сопровождается судейскими скандалами.

Пора задавать вопрос: стоит приглашать иностранных судей? Чему нас научат? Как должны работать российские тренеры, так и с судьями. У нас работало много квалифицированных российских судей с большим опытом, которые могли бы возглавить корпус», – сказал Юран.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
Милорад Мажич
logoСергей Юран
видеоповторы
20 комментариев
У нас работало много квалифицированных российских судей с большим опытом...
Вот недавно против некоторых уголовные дела открыли.
Если "капнуть" глубже, то возможно турецкая лига с её скандалами окажется " цветочками".
Ответ Кот_Вопрос
Если "капнуть" глубже, то возможно турецкая лига с её скандалами окажется " цветочками".
Это смотря сколько «накапать». Если рюмочку, то еще норм. А если несколько стаканов, то да
Стоит ли приглашать иностранцев, вечный вопрос.
Ну так задай его не в воздух, а тем кто приглашает. Вылетишь первым, Барсик.
Человек даже в футбол не играл на высочайшем уровне, не нужны нам не футбольные люди
Считаю, давно пора перестать лицемерить и назначить главным по судьям Безбородова Владислава Юрьевича
Сережа, настоящая катастрофа - это третья годовщина столетнего юбилея. И чтобы её не случилось, правила честной игры сделали чуть-чуть честнее.
Если Юран такой умный и видит все проблемы — пусть сам возглавит судейский корпус и наведёт там порядок!
Кого ин имеет ввиду , Тараса Беззубяка или Эдуарда Малого из своего поколения судей?
Так югослав сюда приехал тупо подоить местных лошара, ему судейство наер не упало
Юран ненавидит всех иностранцев: игроков, тренеров, судей, сам ничего не добился как тренер, опозорился и за рубежом, но виноваты во всём "проклятые иноземцы"
