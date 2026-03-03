Юран о судействе в РПЛ: «Катастрофа – на ВАР одни правила, в поле другие. Мажич не справляется – он здесь не первый год, и все время скандалы. Стоит ли приглашать иностранных судей?»
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран возложил ответственность за судейские скандалы на руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича.
«На мой взгляд, очевидно, что Мажич не может справиться. Столько ошибок и разговоров! Возникает вопрос: для чего мы его приглашали? Говорили, что приедет человек, который научит нас. В итоге хочется спросить: чем занимались судьи? Как они готовились к чемпионату? На ВАР одни правила, в поле – другие.
Стоит ли дальше Мажичу учить наших судей? Я приведу параллель. У тренера нет результата – увольняют. Первый тур – это катастрофа. Мажич же за что-то получает серьезную зарплату. Соответствует ли он этому? Если судьи говорят на разных языках. У меня больше вопросов к Мажичу. Он же не первый год приехал. Все это время сопровождается судейскими скандалами.
Пора задавать вопрос: стоит приглашать иностранных судей? Чему нас научат? Как должны работать российские тренеры, так и с судьями. У нас работало много квалифицированных российских судей с большим опытом, которые могли бы возглавить корпус», – сказал Юран.
Вот недавно против некоторых уголовные дела открыли.
