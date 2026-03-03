Жаке, купленный «Ливерпулем» за 60+12 млн фунтов, перенесет операцию. Защитник получил травму плеча в матче за «Ренн» в феврале
Жереми Жаке прооперируют в связи с травмой плеча.
Защитнику «Ренна» Жереми Жаке, купленному «Ливерпулем», потребуется операция.
20-летний футболист получил травму плеча, неудачно упав в матче Лиги 1 против «Ланса» 7 февраля (1:3).
Сегодня пресс-служба «Ренна» сообщила, что Жаке в ближайшие дни будет прооперирован.
Зимой «Ливерпуль» подписал Жаке за 60+12 млн фунтов. Защитник должен присоединиться к клубу АПЛ по окончании сезона.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Ренна»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
К предсезонке успеет, это радует
У меня только один вопрос: а что они делали месяц?
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
в Испании есть два альтернативно одаренных клуба
в Испании есть два альтернативно одаренных клуба
Как там Александр Исак?
Сначала игрок за 130 млн с супер статистикой и нап-бойкотер за 140 с похожей, теперь защ инвалид за 72 🤣🤣🤣
Сначала игрок за 130 млн с супер статистикой и нап-бойкотер за 140 с похожей, теперь защ инвалид за 72 🤣🤣🤣
Там еще Леони за 30 тоже травмированный лежит с начала сезона а переходил в последние часы ТО
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем