Жаке, купленный «Ливерпулем» за 60+12 млн фунтов, перенесет операцию. Защитник получил травму плеча в матче за «Ренн» в феврале

Жереми Жаке прооперируют в связи с травмой плеча.

Защитнику «Ренна» Жереми Жаке , купленному «Ливерпулем », потребуется операция.

20-летний футболист получил травму плеча, неудачно упав в матче Лиги 1 против «Ланса» 7 февраля (1:3).

Сегодня пресс-служба «Ренна » сообщила, что Жаке в ближайшие дни будет прооперирован.

Зимой «Ливерпуль» подписал Жаке за 60+12 млн фунтов. Защитник должен присоединиться к клубу АПЛ по окончании сезона.