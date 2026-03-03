Рико об ударе от Рюдигера коленом в лицо: «Меня бы забанили минимум на 10 матчей, будь все наоборот. Все знают, что он бил специально, не понимаю, зачем нужен ВАР»

Рико об ударе от Рюдигера коленом в лицо: все понимают, что он бил специально.

Защитник «Хетафе » Диего Рико выразил возмущение тем, что судьи проигнорировали удар Антонио Рюдигера по его лицу в матче Ла Лиги (1:0).

На 26-й минуте Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил соперника в плечо, а затем в челюсть. Рико схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, но не зафиксировал нарушения правил.

«Если бы все было наоборот, мне бы дали минимум 10 матчей дисквалификации, и я бы не сыграл до конца сезона. Не понимаю, для чего существует ВАР, ведь он как раз должен работать в таких ситуациях.

Все прекрасно понимают, что он бил специально, потому что в предыдущем эпизоде у нас была стычка – судья зафиксировал фол, и по пути он что-то мне говорил. А в следующем моменте мяч приходит ко мне, и вы видите, как он даже почти отталкивает своего партнера, чтобы разбить мне лицо. Если бы он попал чуть иначе, я мог бы остаться лежать на газоне», – сказал Рико в эфире COPE.