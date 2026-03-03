  • Спортс
  Рико об ударе от Рюдигера коленом в лицо: «Меня бы забанили минимум на 10 матчей, будь все наоборот. Все знают, что он бил специально, не понимаю, зачем нужен ВАР»
94

Защитник «Хетафе» Диего Рико выразил возмущение тем, что судьи проигнорировали удар Антонио Рюдигера по его лицу в матче Ла Лиги (1:0). 

На 26-й минуте Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил соперника в плечо, а затем в челюсть. Рико схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, но не зафиксировал нарушения правил.

«Если бы все было наоборот, мне бы дали минимум 10 матчей дисквалификации, и я бы не сыграл до конца сезона. Не понимаю, для чего существует ВАР, ведь он как раз должен работать в таких ситуациях. 

Все прекрасно понимают, что он бил специально, потому что в предыдущем эпизоде у нас была стычка – судья зафиксировал фол, и по пути он что-то мне говорил. А в следующем моменте мяч приходит ко мне, и вы видите, как он даже почти отталкивает своего партнера, чтобы разбить мне лицо. Если бы он попал чуть иначе, я мог бы остаться лежать на газоне», – сказал Рико в эфире COPE. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Рико, ты вообще понимаешь куда лезешь? не играй с огнем, это же Реал!
еще легко отделался, могли обвинить в дискриминации черных за удар лицом в колено негра!
Ответ доломит
Рико, ты вообще понимаешь куда лезешь? не играй с огнем, это же Реал! еще легко отделался, могли обвинить в дискриминации черных за удар лицом в колено негра!
Чтобы Рико не прикрыл свой расистский рот футболкой, Рюдигер сыграл на опережение и прикрыл его коленом🙏
Ответ доломит
Рико, ты вообще понимаешь куда лезешь? не играй с огнем, это же Реал! еще легко отделался, могли обвинить в дискриминации черных за удар лицом в колено негра!
В прошлом году с Арсеналом он специально наступил на "пах" Льюиса Скелли, но он в отличие от Рюдигера мужик, и не стал плакаться судье. Лицемерный мусульманин даже ЖК не получил в том моменте.
За нынешний Реал вообще непонятно как можно болеть. Полная безнаказанность, заныривания в штрафную как основной план атаки, борцун с расизмом с вечно открытым орущим ртом, облизывающий его недотренер, уголовная рожа Рюдигера - все непотребство в одном флаконе. И РеалТв на подтанцовке 🤡🤡
Ответ Caterina
За нынешний Реал вообще непонятно как можно болеть. Полная безнаказанность, заныривания в штрафную как основной план атаки, борцун с расизмом с вечно открытым орущим ртом, облизывающий его недотренер, уголовная рожа Рюдигера - все непотребство в одном флаконе. И РеалТв на подтанцовке 🤡🤡
Это кстати факт. Реал прошлого десятилетия был тоже не белый и пушистый, но там было, за кого болеть. Нынешний обнаглевший сброд с токсичностью вокруг клуба на всех уровнях я не знаю, у кого может хоть какую-то симпатию вызвать.
Ответ Buharoid
Это кстати факт. Реал прошлого десятилетия был тоже не белый и пушистый, но там было, за кого болеть. Нынешний обнаглевший сброд с токсичностью вокруг клуба на всех уровнях я не знаю, у кого может хоть какую-то симпатию вызвать.
Да ещё совсем недавно у них был хотя бы тренер с человеческим лицом, который пытался заставить их в футбол играть, а не это вот всё. Но естественно, надолго он в таком гадюшнике не задержался.
Просто на тебе не сливочная футболка, а если даже арбитр удалит, то всегда можно разыграть карту расизма
Ответ Nathan De Stavr
Просто на тебе не сливочная футболка, а если даже арбитр удалит, то всегда можно разыграть карту расизма
Не сливочная футболка, но сливочная кожа
Ответ Nathan De Stavr
Просто на тебе не сливочная футболка, а если даже арбитр удалит, то всегда можно разыграть карту расизма
Кроме отсутствия маргариновой футболки - он ещё и белый, что во всех подобных ситуациях в матчах с реалом трактуется однозначно, как проявление расизма игроками соперника)
Вальверде в игре с Бенфикой и Рюди во вчерашнем матче -- это чистое неспортивное поведение и умышленная грубость -- сразу два критерия подходящие под красную карточку , но судьи в поле и на вар , видимо, находятся под гипнозом ,сразу после назначения на матчи мадрида.
Иначе невозможно объяснить, что не прямой красной ни даже просмотра ВАР в обоих матчах не было
Ответ Ллб
Вальверде в игре с Бенфикой и Рюди во вчерашнем матче -- это чистое неспортивное поведение и умышленная грубость -- сразу два критерия подходящие под красную карточку , но судьи в поле и на вар , видимо, находятся под гипнозом ,сразу после назначения на матчи мадрида. Иначе невозможно объяснить, что не прямой красной ни даже просмотра ВАР в обоих матчах не было
Да у них вечный безлимит на такую грязь из года в год, а чуть что такое в их сторону, то бегут под юбку к судье плакать👍
Ответ Ллб
Вальверде в игре с Бенфикой и Рюди во вчерашнем матче -- это чистое неспортивное поведение и умышленная грубость -- сразу два критерия подходящие под красную карточку , но судьи в поле и на вар , видимо, находятся под гипнозом ,сразу после назначения на матчи мадрида. Иначе невозможно объяснить, что не прямой красной ни даже просмотра ВАР в обоих матчах не было
они просто не расисты же.
Ты что расист? Хотел своим плечом сломать колено негру? ВЛепите ему дисквалификацию
Ответ Слушатель Музыки_1116310066
Ты что расист? Хотел своим плечом сломать колено негру? ВЛепите ему дисквалификацию
Комментарий скрыт
А что ВАР? Как раз все получилось нормально, по новым правилам. Судьи на ВАР проверили несколько раз, что когда Рико корчился на газоне, он не выкрикнул ничего расистского, сообщили об этом судье, и судья принял решение не наказывать Рико.
Ответ Вилгельм Тель
А что ВАР? Как раз все получилось нормально, по новым правилам. Судьи на ВАР проверили несколько раз, что когда Рико корчился на газоне, он не выкрикнул ничего расистского, сообщили об этом судье, и судья принял решение не наказывать Рико.
очевидно, что наказать нужно, так как он наверное собирался сказать что-то расистское, просто не мог из-за травмы челюсти. Желтую можно было дать превентивно.
Вар нужен чтобы пенали в твои ворота ставить, а не рюдигера наказывать
Сразу после матча уже об этом много писали. Спасибо, что вообще жёлтую не дали за симуляцию. В игре с Реалом невозможное возможно, к сожалению.
А то, что Рюдигер спецом так поступил, было видно практически всем кроме судьи.
Как будто бы первый раз Реалу все сходит с рук. Они и с Бенфикой тоже самое творили. А нытик винисиус должен в каждом матче красные получать за бесконечные апеллирования к арбитру и симуляции
Если Реал начнут судить, как остальных команд лиги:
1. Их загорелые нападающие начнут получать ЖК за симуляции пачками вместо пенок в каждом втором туре.
2. Будут удаления за их быдлячество на поле.
3. Команда будет бороться не за чемпионство, а за 3 место с Атлетико и Вильярреалом. Где для них самое место, если судить по уровню игры и тому факту, что пенальти - это их последняя надежда на получение заветных 3-х очков.

Видимо Лиге просто не выгодно отсутствие конкуренции, где команда школьников с минимальными ресурсами становится чемпионом к весне против команды с составом на полтора миллиарда. Поэтому для Реала и существуют свои трактовки правил.
