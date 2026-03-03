Рико об ударе от Рюдигера коленом в лицо: «Меня бы забанили минимум на 10 матчей, будь все наоборот. Все знают, что он бил специально, не понимаю, зачем нужен ВАР»
Защитник «Хетафе» Диего Рико выразил возмущение тем, что судьи проигнорировали удар Антонио Рюдигера по его лицу в матче Ла Лиги (1:0).
На 26-й минуте Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил соперника в плечо, а затем в челюсть. Рико схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, но не зафиксировал нарушения правил.
«Если бы все было наоборот, мне бы дали минимум 10 матчей дисквалификации, и я бы не сыграл до конца сезона. Не понимаю, для чего существует ВАР, ведь он как раз должен работать в таких ситуациях.
Все прекрасно понимают, что он бил специально, потому что в предыдущем эпизоде у нас была стычка – судья зафиксировал фол, и по пути он что-то мне говорил. А в следующем моменте мяч приходит ко мне, и вы видите, как он даже почти отталкивает своего партнера, чтобы разбить мне лицо. Если бы он попал чуть иначе, я мог бы остаться лежать на газоне», – сказал Рико в эфире COPE.
еще легко отделался, могли обвинить в дискриминации черных за удар лицом в колено негра!
Иначе невозможно объяснить, что не прямой красной ни даже просмотра ВАР в обоих матчах не было
А то, что Рюдигер спецом так поступил, было видно практически всем кроме судьи.
1. Их загорелые нападающие начнут получать ЖК за симуляции пачками вместо пенок в каждом втором туре.
2. Будут удаления за их быдлячество на поле.
3. Команда будет бороться не за чемпионство, а за 3 место с Атлетико и Вильярреалом. Где для них самое место, если судить по уровню игры и тому факту, что пенальти - это их последняя надежда на получение заветных 3-х очков.
Видимо Лиге просто не выгодно отсутствие конкуренции, где команда школьников с минимальными ресурсами становится чемпионом к весне против команды с составом на полтора миллиарда. Поэтому для Реала и существуют свои трактовки правил.