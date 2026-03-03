Жена Фердинанда о ситуации в Дубае: «Дети не могли поверить, что придется ночевать в подвале. Власти делают потрясающую работу – я чувствую, что мы под защитой»

Жена Фердинанда об ударах по ОАЭ: дети не верили, что мы будем спать в подвале.

Телеведущая Кейт Фердинанд, жена бывшего защитника «Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанда , рассказала, что семье пришлось прятаться в подвале в связи с ракетными атаками Ирана.

Фердинанд с семьей переехали жить в Дубай в 2025 году. Ранее ОАЭ подверглись атаке со стороны Ирана в ответ на бомбардировки страны армиями США и Израиля, начатыми 28 февраля.

«Спасибо за все ваши сообщения, извините за молчание, я не хотела вас всех волновать, просто не смогла подобрать слов.

Правительство проделывает потрясающую работу по поддержанию порядка, и, несмотря на стресс, я чувствую, что мы под надежной защитой. Надеемся, что вечер пройдет спокойнее, прошлая ночь была очень страшной. Хотя Кри и Шэй это понравилось, они не могли поверить, что мы будем ночевать в подвале.

Спасибо вам за все ваши молитвы, весь этот опыт открыл мне глаза, и я молюсь за всех, кто пострадал. Люблю вас», – написала Кейт в сторис инстаграма.