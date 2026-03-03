  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жена Фердинанда о ситуации в Дубае: «Дети не могли поверить, что придется ночевать в подвале. Власти делают потрясающую работу – я чувствую, что мы под защитой»
31

Жена Фердинанда о ситуации в Дубае: «Дети не могли поверить, что придется ночевать в подвале. Власти делают потрясающую работу – я чувствую, что мы под защитой»

Жена Фердинанда об ударах по ОАЭ: дети не верили, что мы будем спать в подвале.

Телеведущая Кейт Фердинанд, жена бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда, рассказала, что семье пришлось прятаться в подвале в связи с ракетными атаками Ирана.

Фердинанд с семьей переехали жить в Дубай в 2025 году. Ранее ОАЭ подверглись атаке со стороны Ирана в ответ на бомбардировки страны армиями США и Израиля, начатыми 28 февраля.

«Спасибо за все ваши сообщения, извините за молчание, я не хотела вас всех волновать, просто не смогла подобрать слов.

Правительство проделывает потрясающую работу по поддержанию порядка, и, несмотря на стресс, я чувствую, что мы под надежной защитой. Надеемся, что вечер пройдет спокойнее, прошлая ночь была очень страшной. Хотя Кри и Шэй это понравилось, они не могли поверить, что мы будем ночевать в подвале.

Спасибо вам за все ваши молитвы, весь этот опыт открыл мне глаза, и я молюсь за всех, кто пострадал. Люблю вас», – написала Кейт в сторис инстаграма.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: London Now
logoРио Фердинанд
соцсети
logoпремьер-лига Англия
светская хроника
logoМанчестер Юнайтед
Политика
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Для детей спать в подвале - это приключение, а степень опасности не воспринимается всерьез, пока ты ребенок.
Ответ MagicWithoutBorders
Для детей спать в подвале - это приключение, а степень опасности не воспринимается всерьез, пока ты ребенок.
а можно мне другого детского психолога? че за чушь, еще и с таким количеством плюсов. Дети это тебе не черви безмозглые, они прекрасно видят страх в глазах родителей и понимают, что если родителям страшно, то происходит действительно что-то очень плохое
Ответ alex_cup
а можно мне другого детского психолога? че за чушь, еще и с таким количеством плюсов. Дети это тебе не черви безмозглые, они прекрасно видят страх в глазах родителей и понимают, что если родителям страшно, то происходит действительно что-то очень плохое
Если ты в детстве был омежкой, то это не значит что все такие
Спортс, да хорош уже. Жены футболистов не имеют отношения к футболу.
Ответ Нейтральный критик
Спортс, да хорош уже. Жены футболистов не имеют отношения к футболу.
Нефутбольные люди
Ответ Нейтральный критик
Спортс, да хорош уже. Жены футболистов не имеют отношения к футболу.
У них вообще по два мяча как правило с собой всегда
Ну,иранские дети тоже,не на перинах ночуют,а несколько сотен,а в последствии и тысяч,так вообще никогда уже.Они тоже представить не могли такое со стороны США и израиля.
Зачем нам эта информация она какое отношение к футболу имеет!? Сделайте раздел «геополитика» и туда это все
Ответ T622222
Зачем нам эта информация она какое отношение к футболу имеет!? Сделайте раздел «геополитика» и туда это все
А ты какое?
Ответ T622222
Зачем нам эта информация она какое отношение к футболу имеет!? Сделайте раздел «геополитика» и туда это все
ты вообще понимаешь значение слова геополитика? зачем оно в этом предложении применено и какое отношение оно имеет к происходящему?
какую работу делают власти ? развязывают войну ?
Ответ roma222
какую работу делают власти ? развязывают войну ?
какую войну развязывает ОАЭ? о какой стране речь?
Ответ Theo11
какую войну развязывает ОАЭ? о какой стране речь?
Ну справедливости ради, иметь на своей территории военную базу США вряд-ли снижает вероятность падения ракет
"под надёжной защитой", это теперь так называется? 😂😂😂
Ответ Svobodu Mne
"под надёжной защитой", это теперь так называется? 😂😂😂
надежная защита , незначительные повреждения новые выражения правительства сша
На Донбассе дети тоже не могли в это поверить , пока гражданин Вальцман не заявил - наши дети пойдут в школу , а ваши будут сидеть в подвалах!
Ответ Curtuos
На Донбассе дети тоже не могли в это поверить , пока гражданин Вальцман не заявил - наши дети пойдут в школу , а ваши будут сидеть в подвалах!
А что заявил гражданин Шеломов?
Ну один таки сдристнул оттуда. На личном самолете.
Ответ Роман Хомяк_1116974188
Ну один таки сдристнул оттуда. На личном самолете.
Этот что-ли ?
Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию после очередной иранской атаки на Эр-Рияд
🙏🙏🙏😭🙏🙏🙏🙏
У него же умерла жена
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем