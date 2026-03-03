Обвинение требует год и 3 месяца тюрьмы для назвавшего «ниггером» Рэшфорда фаната «Овьедо» в сентябрьском матче с «Барсой»

Фаната «Овьедо», оскорбившего Рэшфорда, могут посадить в тюрьму.

Обвинение запросило 1 год и 3 месяца лишения свободы для фаната «Овьедо» 2007 года рождения, обвиняемого в расистских оскорблениях в адрес форварда «Барселоны» Маркуса Рэшфорда , сообщает COPE.

25 сентября «Барселона » обыграла «Реал Овьедо » в гостях со счетом 3:1. Во время матча один из болельщиков хозяев оскорблял английского форварда гостей, употребив уничижительное для чернокожих слово negrata (грубое сленговое слово, которое можно перевести как «ниггер, черный» – Спортс’‘).

Оскорбление прозвучало в момент, когда Рэшфорд готовился подавать угловой. Этот момент был записан на видео и опубликован в интернете. Отмечается, что запись собрала 28 894 400 просмотров за 24 часа через различные социальные сети.

Прокуратура квалифицирует произошедшее как преступление против достоинства на почве расизма в совокупности с преступлением против моральной неприкосновенности. Помимо тюремного срока, запрошен штраф в размере 2 880 евро, лишение пассивного избирательного права, четырехлетний запрет на деятельность в образовательной, спортивной и досуговой сферах, а также компенсация игроку в размере 2 000 евро за моральный вред.

В качестве альтернативы, если суд признает ответчика виновным только по статье о посягательстве на моральную неприкосновенность, прокуратура просит назначить тот же срок лишения свободы и запрет на посещение футбольных матчей в течение пяти лет.