  Обвинение требует год и 3 месяца тюрьмы для назвавшего «ниггером» Рэшфорда фаната «Овьедо» в сентябрьском матче с «Барсой»
Обвинение требует год и 3 месяца тюрьмы для назвавшего «ниггером» Рэшфорда фаната «Овьедо» в сентябрьском матче с «Барсой»

Обвинение запросило 1 год и 3 месяца лишения свободы для фаната «Овьедо» 2007 года рождения, обвиняемого в расистских оскорблениях в адрес форварда «Барселоны» Маркуса Рэшфорда, сообщает COPE.

25 сентября «Барселона» обыграла «Реал Овьедо» в гостях со счетом 3:1. Во время матча один из болельщиков хозяев оскорблял английского форварда гостей, употребив уничижительное для чернокожих слово negrata (грубое сленговое слово, которое можно перевести как «ниггер, черный» – Спортс’‘).

Оскорбление прозвучало в момент, когда Рэшфорд готовился подавать угловой. Этот момент был записан на видео и опубликован в интернете. Отмечается, что запись собрала 28 894 400 просмотров за 24 часа через различные социальные сети.

Прокуратура квалифицирует произошедшее как преступление против достоинства на почве расизма в совокупности с преступлением против моральной неприкосновенности. Помимо тюремного срока, запрошен штраф в размере 2 880 евро, лишение пассивного избирательного права, четырехлетний запрет на деятельность в образовательной, спортивной и досуговой сферах, а также компенсация игроку в размере 2 000 евро за моральный вред.

В качестве альтернативы, если суд признает ответчика виновным только по статье о посягательстве на моральную неприкосновенность, прокуратура просит назначить тот же срок лишения свободы и запрет на посещение футбольных матчей в течение пяти лет.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
дискриминация
болельщики
logoРеал Овьедо
logoЛа Лига
logoБарселона
logoМаркус Рэшфорд
Странное это главное обидное слово для негров. За это же слово, сказанное Рэшфордом кому-либо, Рэшфорд не получит даже упрека. Чистый расизм: сказал его будучи белым-преступник, сказал черный-бро.
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Странное это главное обидное слово для негров. За это же слово, сказанное Рэшфордом кому-либо, Рэшфорд не получит даже упрека. Чистый расизм: сказал его будучи белым-преступник, сказал черный-бро.
Причем это же про цвет. В испанском языке негро означает черный.
Ответ Дима Рытвин
Причем это же про цвет. В испанском языке негро означает черный.
Вот назвал бы баклажаном, другое дело
Никаких полумер, только расстрел.
Ответ Ya_Mama
Никаких полумер, только расстрел.
Может и до этого дойти. В Европе у левачья совсем бак свистит.
Sports.ru регулярно пополняет словарный запас оскорблений на расовой почве на всех языках мира.
Видел short на ютубе, как в вагоне метро где-то в условном Нью-Йорке или Лондоне, три чернокожие бабы булили белую девчонку. Там слышно, как ей говорили «White bitch». Девка выходит из вагона на станции и перед закрытием дверей бросает им «Black holes».
Как их порвало!
Они там бросились втроем двери открывать, как бешенные, матерясь на весь вагон. Короче, девке была бы #####, если бы у них получилось и поезд еще не уехал.
А «white bitch», получается, это так - обычный вторник, ничего такого.
Кажется, мы зря тоже не вламываем в ответку за «снежков» и «белых …».
Цветопреступление.
Совсем одурели? А почему за жёлтого или узкоглазова не садите?
Ответ Dinamik1
Совсем одурели? А почему за жёлтого или узкоглазова не садите?
А за снежка?
А как надо называть негра, если не негром?
Ответ Иван Лапин
А как надо называть негра, если не негром?
Согласен с Вами. Если в Испании-испаноонегр, во Франции-французонегр и так далее. В Нигерии-нигеронегр.
Черный обиделся на то, что его назвали черным!? Видимо они сами считают свой цвет кожи своим минусом?
Ответ omsk1716
Черный обиделся на то, что его назвали черным!? Видимо они сами считают свой цвет кожи своим минусом?
Комментарий скрыт
Ответ omsk1716
Черный обиделся на то, что его назвали черным!? Видимо они сами считают свой цвет кожи своим минусом?
так они и считают, они с рождения унтермешены
Когда вора или убийцу в назидание остальным осуждают на длительный срок - это плюс для общества, потому что обществу важен сдерживающий фактор таких наказаний, чтобы было меньше воровства и убийств.

Когда в назидание на срок отправляют человека за сказанное слово, общество профита не получает.
Да, будут меньше говорить это слово.
Но обществу важна только причина, почему это слово вообще было сказано.
И вот причина показательным сроком "в назидание" будет только усиливаться.
И собственно расизм будет усиливать свои позиции. Ему, ведь, не сложно следовать, не нарушая закона.
Ненавидеть невозможно запретить.
Этого все эти борцуны понять не хотят.
Сразу пожизненное и каждый день растреливать!
Совсем с ума посходили
