Обвинение требует год и 3 месяца тюрьмы для назвавшего «ниггером» Рэшфорда фаната «Овьедо» в сентябрьском матче с «Барсой»
Обвинение запросило 1 год и 3 месяца лишения свободы для фаната «Овьедо» 2007 года рождения, обвиняемого в расистских оскорблениях в адрес форварда «Барселоны» Маркуса Рэшфорда, сообщает COPE.
25 сентября «Барселона» обыграла «Реал Овьедо» в гостях со счетом 3:1. Во время матча один из болельщиков хозяев оскорблял английского форварда гостей, употребив уничижительное для чернокожих слово negrata (грубое сленговое слово, которое можно перевести как «ниггер, черный» – Спортс’‘).
Оскорбление прозвучало в момент, когда Рэшфорд готовился подавать угловой. Этот момент был записан на видео и опубликован в интернете. Отмечается, что запись собрала 28 894 400 просмотров за 24 часа через различные социальные сети.
Прокуратура квалифицирует произошедшее как преступление против достоинства на почве расизма в совокупности с преступлением против моральной неприкосновенности. Помимо тюремного срока, запрошен штраф в размере 2 880 евро, лишение пассивного избирательного права, четырехлетний запрет на деятельность в образовательной, спортивной и досуговой сферах, а также компенсация игроку в размере 2 000 евро за моральный вред.
В качестве альтернативы, если суд признает ответчика виновным только по статье о посягательстве на моральную неприкосновенность, прокуратура просит назначить тот же срок лишения свободы и запрет на посещение футбольных матчей в течение пяти лет.
Как их порвало!
Они там бросились втроем двери открывать, как бешенные, матерясь на весь вагон. Короче, девке была бы #####, если бы у них получилось и поезд еще не уехал.
А «white bitch», получается, это так - обычный вторник, ничего такого.
Кажется, мы зря тоже не вламываем в ответку за «снежков» и «белых …».
Когда в назидание на срок отправляют человека за сказанное слово, общество профита не получает.
Да, будут меньше говорить это слово.
Но обществу важна только причина, почему это слово вообще было сказано.
И вот причина показательным сроком "в назидание" будет только усиливаться.
И собственно расизм будет усиливать свои позиции. Ему, ведь, не сложно следовать, не нарушая закона.
Ненавидеть невозможно запретить.
Этого все эти борцуны понять не хотят.
Совсем с ума посходили