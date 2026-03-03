Пеп о стандартах в АПЛ: «Можно жаловаться, но надо адаптироваться. Четыре года назад в НБА не уделяли столько внимания трехочковым, но сейчас многие это делают – это часть процесса»

Пеп о стандартах в АПЛ: можно жаловаться, но к этому нужно адаптироваться.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о возросшей роли стандартных положений в АПЛ .

Ранее главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот заявил , что не получает удовольствия от матчей Премьер-лиги из-за того, что клубы слишком полагаются на стандартные положения.

«Стандарты стали играть важную роль. Когда я начинал работать тренером, все было иначе.

Когда я был маленьким, мы говорили, что в Англии угловым и штрафным радуются, как голам. Я прекрасно это помню, так что с тех пор ничего не изменилось.

«Арсенал » задает тренд, и это важный аспект. Четыре года назад в НБА не уделяли столько внимания реализации трехочковых, но сейчас многие команды делают это. Это часть процесса. Можно сидеть и жаловаться, но нужно приспосабливаться. Это часть игры.

Нужно адаптироваться, особенно к тому, как это делается в Премьер-лиге. В каждой стране есть свои особенности, и у каждого клуба свои особенности игры. Я понимаю, почему [Арне Слот сказал это], и в чем-то согласен», – сказал Гвардиола.