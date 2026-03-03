Ловчев об РПЛ: «Судьи весь футбол испохабили. Игроки чуть что ложатся на поле – теряется по пять минут, а добавляют потом одну. Разрешили хватать за майки, бить локтями – когда я играл, такого не было»
Евгений Ловчев: судьи испохабили весь футбол.
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что арбитры испортили футбол в России.
«Сейчас судьи разрешили футболистам хватать за майки соперника, бить локтями в лицо. Когда я играл, такого не было.
Я за 10 лет карьеры в высшей лиге нашего футбола не получил ни одной карточки, потому что нас учили играть чисто. А сейчас чуть что, ложатся на поле. К ним бегут доктора, теряется время по пять минут, а добавляют потом одну.
Люди пришли на стадион не для того, чтобы смотреть, как вы валяетесь, они денежки заплатили, чтобы игру посмотреть. Судьи испохабили весь футбол», – сказал Ловчев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это как продавцы магазинов ценники задрали.