7

Ловчев об РПЛ: «Судьи весь футбол испохабили. Игроки чуть что ложатся на поле – теряется по пять минут, а добавляют потом одну. Разрешили хватать за майки, бить локтями – когда я играл, такого не было»

Евгений Ловчев: судьи испохабили весь футбол.

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что арбитры испортили футбол в России.

«Сейчас судьи разрешили футболистам хватать за майки соперника, бить локтями в лицо. Когда я играл, такого не было.

Я за 10 лет карьеры в высшей лиге нашего футбола не получил ни одной карточки, потому что нас учили играть чисто. А сейчас чуть что, ложатся на поле. К ним бегут доктора, теряется время по пять минут, а добавляют потом одну.

Люди пришли на стадион не для того, чтобы смотреть, как вы валяетесь, они денежки заплатили, чтобы игру посмотреть. Судьи испохабили весь футбол», – сказал Ловчев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
Трава наверное осталась такой же зеленой, но постоянные остановки матчей реально задрали. Нужно что-то с этим делать.
Схватил вчера один за футболку. Оказывается нельзя. Женя, ты нам тут не гони
Судьи весь футбол испохабили.
Это как продавцы магазинов ценники задрали.
Я тоже не понимаю, почему не дают ЖК, когда хватают за футболку игрока соперника. Это явно умышленный фол, которым нивелируются действия техничных игроков. Это уже не футбол, а регби.
Рекомендуем