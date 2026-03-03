Судья Танашев: «Коварные люди есть везде. Поэтому сказать «нет» ты обязан, если хочешь чего-то добиться в профессии. Ты сам себя чище, увереннее чувствуешь в таком случае»

Судья Танашев: сказать «нет» ты обязан, если хочешь чего-то добиться в профессии.

– В низших дивизионах футбола наверняка сталкивались с не самыми приятными вещами. Когда приходят, просят отсудить, как надо. Как всем этим людям сказать «нет»?

– Наверное, везде есть, скажем, коварные люди, как и справедливые, хорошие. Поэтому сказать «нет» ты обязан, если хочешь, в принципе, в этой профессии чего-то добиться. Ты сам себя в таком случае чище, увереннее чувствуешь.

А когда, так скажем, ты кому-то что-то должен… Ну не сможешь ты выйти и отработать хорошо. Не будет такой же силы. Есть репутация. Говорить «нет» мы, в принципе, обязаны. Нужно стараться нам всем в этом направлении двигаться, – сказал Танашев.

Инал Танашев сегодня рассудит игру «Балтика» – «Зенит» в FONBET Кубке России. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.