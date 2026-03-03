У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)
У Родриго появились проблемы с коленом.
Журналист The Athletic Гильермо Раи сообщил о повреждениях у Родриго и Давида Алабы.
«Алаба сегодня утром прошел обследование из-за проблем с икроножной мышцей, а Родриго – из-за проблемы с коленом» – написал Раи.
Вчера «Реал» уступил «Хетафе» (0:1) в матче 26-го тура Ла Лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Гильермо Раи в Х
Галактические инвалиды
что скажет Реал ТВ по этому поводу? кто виноват? это заговор?
Какая разница 2 или 3 место. Пусть отдыхают (хотя этим целый сезон занимаются). Пусть проверяют молодых, пусть закроет рот Арбелоа и перестает каждый раз хвалит Вини. От этого не станет лучше играть. Он разваливает команду вместе с Пересом
Согласен. пусть дадут шанс молодым шанс. вчера Тьяго очень хорошо даже играл а в прошлый раз хименез не плохо выглядел.
А у рюдигера проблемы с головой
С чего? Голова - это же кость, в случае Рюдигера - монолитная и без пустот
Почему я не удивлён, что с проблемами с головой хорошо разбирается глор Барсы )
Каждый второй в команде инвалид
Сити выдохнули, главная проблема для них из Реала будет отсутствовать)
Они даже толком не играли. Откуда такие травмы?
Алаба уже чёт много времени на поле проводит без травм
