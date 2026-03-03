У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)

У Родриго появились проблемы с коленом.

Журналист The Athletic Гильермо Раи сообщил о повреждениях у Родриго и Давида Алабы .

«Алаба сегодня утром прошел обследование из-за проблем с икроножной мышцей, а Родриго – из-за проблемы с коленом» – написал Раи.

Вчера «Реал » уступил «Хетафе» (0:1) в матче 26-го тура Ла Лиги .