Милонов о ЧМ-2026: «Приличному человеку там делать нечего – порежут, ограбят. Россию не пустили – спортивные федерации давно стали платными проститутками США и Израиля»

Милонов о ЧМ-2026: приличному человеку в США делать нечего.

Депутат Госдумы Виталий Милонов сомневается, что США и Израиль отстранят на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Требовать от международных спортивных федераций мы вряд ли что-то можем, поскольку они уже давно стали платными проститутками у США и Израиля. Хорошо, что мы не участвуем в вакханалии под названием Олимпиада. А чемпионат мира теряет суть своего названия, потому что Россию туда не пустили. Это не наша история.

Ездить сейчас в США для нормальных людей небезопасно – их там порежут, ограбят. Я бы и нашим болельщикам настоятельно не рекомендовал бы туда ехать. А если и рискнут поехать, то на свой страх и риск, и пусть купят страховку. Делать в США приличному человеку нечего.

А то, что Израиль плевать хотел на международное право, то они всегда были нечестными», – сказал Милонов.

