  • Милонов о ЧМ-2026: «Приличному человеку там делать нечего – порежут, ограбят. Россию не пустили – спортивные федерации давно стали платными проститутками США и Израиля»
Милонов о ЧМ-2026: «Приличному человеку там делать нечего – порежут, ограбят. Россию не пустили – спортивные федерации давно стали платными проститутками США и Израиля»

Депутат Госдумы Виталий Милонов сомневается, что США и Израиль отстранят на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Требовать от международных спортивных федераций мы вряд ли что-то можем, поскольку они уже давно стали платными проститутками у США и Израиля. Хорошо, что мы не участвуем в вакханалии под названием Олимпиада. А чемпионат мира теряет суть своего названия, потому что Россию туда не пустили. Это не наша история.

Ездить сейчас в США для нормальных людей небезопасно – их там порежут, ограбят. Я бы и нашим болельщикам настоятельно не рекомендовал бы туда ехать. А если и рискнут поехать, то на свой страх и риск, и пусть купят страховку. Делать в США приличному человеку нечего.

А то, что Израиль плевать хотел на международное право, то они всегда были нечестными», – сказал Милонов.

США ударили по Ирану за 3,5 месяца до ЧМ. Хозяин турнира – по участнику

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
Государственная дума
Политика
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Приличному человеку там делать нечего – порежут, ограбят, а то, глядишь, и даже ######, мечтательно продолжил Милонов
Ответ Ебздрогыч
Приличному человеку там делать нечего – порежут, ограбят, а то, глядишь, и даже ######, мечтательно продолжил Милонов
🤣
Ответ Ебздрогыч
Приличному человеку там делать нечего – порежут, ограбят, а то, глядишь, и даже ######, мечтательно продолжил Милонов
Я угадаю это слово с первой ноты!
Слава богу, что нас не пустили! А приличный человек Милонов сможет провести отпуск в безопасных Севастополе или Белгороде.
Ответ bevooch
Слава богу, что нас не пустили! А приличный человек Милонов сможет провести отпуск в безопасных Севастополе или Белгороде.
В Сочи!
Ответ bevooch
Слава богу, что нас не пустили! А приличный человек Милонов сможет провести отпуск в безопасных Севастополе или Белгороде.
У него весь отпуск проходит в рейдах по борделям.
У Милонова все связано с темой секса
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
У Милонова все связано с темой секса
Не зря по узбекским борделям с трансами, шастает
Если они платные,то мы выходит бесплатные что ли?
Ответ Сергей Круг
Если они платные,то мы выходит бесплатные что ли?
Проститутки всегда платные, бесплатные только по взаимному согласию.
Ответ Аркус
Проститутки всегда платные, бесплатные только по взаимному согласию.
Бесплатные - только яд и ?
Милонов, выброси свой айфон, не мучайся
Приличному человеку в думе тоже нечего делать
Не дай Бог пустят, сколько страданий придется пройти
На счет проституции в политике он большой знаток, сам этим занимается.
Приличный человек не будет интересоваться мнением Милонова
Ответ Барабашко
Приличный человек не будет интересоваться мнением Милонова
+100.500
Значит, Александр Овечкин - неприличный человек. Поняли, записали.
