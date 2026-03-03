Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
Глушаков об РПЛ: с судейством безобразие – может, убрать ВАР?.
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о спорных решениях судей и частых вмешательствах ВАР в матчах 19-го тура Мир РПЛ.
«С судейством безобразие. Не понимаю, что с чем это связано. Если честно, уже и впрямь думаешь: может, некомпетентные судьи? Есть элементарные моменты, которые и без ВАР раньше решались без ошибок.
Может, ВАР, наоборот, психологически давит на судей? Они делают ошибки. Может, убрать ВАР? Глядишь, меньше ошибок будет. Мы больше о судьях разговариваем, чем о всем футбольном», – сказал Глушаков.
Босс судей против «Матч ТВ»: внезапный конфликт из-за офсайдных линий
ВАР-бинго! Судьи во всех 8 матчах тура РПЛ ходили к монитору
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Без ВАР разговоры будут ТОЛЬКО о судейских решениях
Видно что ты предвзято относишься к мск, куда уж нам до великого акрона