  Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о спорных решениях судей и частых вмешательствах ВАР в матчах 19-го тура Мир РПЛ.

«С судейством безобразие. Не понимаю, что с чем это связано. Если честно, уже и впрямь думаешь: может, некомпетентные судьи? Есть элементарные моменты, которые и без ВАР раньше решались без ошибок.

Может, ВАР, наоборот, психологически давит на судей? Они делают ошибки. Может, убрать ВАР? Глядишь, меньше ошибок будет. Мы больше о судьях разговариваем, чем о всем футбольном», – сказал Глушаков.

Босс судей против «Матч ТВ»: внезапный конфликт из-за офсайдных линий

ВАР-бинго! Судьи во всех 8 матчах тура РПЛ ходили к монитору

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Господи , какой же 🤡
Без ВАР разговоры будут ТОЛЬКО о судейских решениях
Ответ semakor@ya.ru
Господи , какой же 🤡 Без ВАР разговоры будут ТОЛЬКО о судейских решениях
Да, Спартачи, только и мечтают об этом. Дальше останется только нового Бкдогосского среди своих нации и главой КДК пропихнуть, и чемпионство у них в кармане, по-другому они просто не умеют выигрывать.
Разбежался. Они этого и добиваются. По-другому москвичам Зенит и Краснодар не сбросить. Прекрасно помню эпоху доВАРовского беспредела, когда Зенит с самым сильным составом и самой сильной игрой (что подтверждали еврокубки) чемпионом только по праздникам становился, а Краснодар не то, что без шансов на чемпионоство, а даже без шансов на медали был. Когда вводили ВАР, я сразу сказал, что чемпионства столичным днарям без помощи судей очень долго не видать.
Ответ Владислав88
Разбежался. Они этого и добиваются. По-другому москвичам Зенит и Краснодар не сбросить. Прекрасно помню эпоху доВАРовского беспредела, когда Зенит с самым сильным составом и самой сильной игрой (что подтверждали еврокубки) чемпионом только по праздникам становился, а Краснодар не то, что без шансов на чемпионоство, а даже без шансов на медали был. Когда вводили ВАР, я сразу сказал, что чемпионства столичным днарям без помощи судей очень долго не видать.
Хаха вспомни сезон 16-17 когда Спартак стал чемпионом, посмотри игру в Питере, как там судья исполнял, и даже в эпоху вар матчи с их участием, бедный зенит, уж кого но точно не их жалеть от судейского беспредела
Видно что ты предвзято относишься к мск, куда уж нам до великого акрона
