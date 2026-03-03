Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»

Глушаков об РПЛ: с судейством безобразие – может, убрать ВАР?.

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о спорных решениях судей и частых вмешательствах ВАР в матчах 19-го тура Мир РПЛ.

«С судейством безобразие. Не понимаю, что с чем это связано. Если честно, уже и впрямь думаешь: может, некомпетентные судьи? Есть элементарные моменты, которые и без ВАР раньше решались без ошибок.

Может, ВАР, наоборот, психологически давит на судей? Они делают ошибки. Может, убрать ВАР? Глядишь, меньше ошибок будет. Мы больше о судьях разговариваем, чем о всем футбольном», – сказал Глушаков.

