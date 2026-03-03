Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
Шпилевский: даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН».
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский заявил, что команда не вылетит из РПЛ.
Нижегородцы идут на 15-м месте после 19 туров.
«Я ищу, как обыграть соперника, а не как не проиграть. Неважно, какой потенциал у моих футболистов. Если я думаю иначе, значит я в них просто не верю. Они ведь это чувствуют. Я от игроков требую, чтобы они в себя верили. Нет такого пути, по которому идешь и [тебя всегда ждет] победа. Я убежден, что даже если [Хосеп] Гвардиола придет в «Пари НН», ему тоже будет сложно, но он будет [следовать] своему пути.
Я убежден, что мы останемся в РПЛ. Это не высокомерие. Я верю в своих ребят, сплоченность, стиль, методологию», – сказал Шпилевский в программе «Футбол России».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Футбол России»
