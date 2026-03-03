  • Спортс
  Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»

Шпилевский: даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН».

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский заявил, что команда не вылетит из РПЛ

Нижегородцы идут на 15-м месте после 19 туров. 

«Я ищу, как обыграть соперника, а не как не проиграть. Неважно, какой потенциал у моих футболистов. Если я думаю иначе, значит я в них просто не верю. Они ведь это чувствуют. Я от игроков требую, чтобы они в себя верили. Нет такого пути, по которому идешь и [тебя всегда ждет] победа. Я убежден, что даже если [Хосеп] Гвардиола придет в «Пари НН», ему тоже будет сложно, но он будет [следовать] своему пути.

Я убежден, что мы останемся в РПЛ. Это не высокомерие. Я верю в своих ребят, сплоченность, стиль, методологию», – сказал Шпилевский в программе «Футбол России».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Футбол России»
Теги Гвардиолы и Пари в одной новости. Это прекрасно
Ответ
Теги Гвардиолы и Пари в одной новости. Это прекрасно
А то раньше такого не было.
А то какой-нибудь Мостовой не говорил что-то в стиле "Поставь Гвардиолу в Уфу/Динамо Брянск, ну и что он сможет". Говорил же наверняка.
Ответ
А то раньше такого не было. А то какой-нибудь Мостовой не говорил что-то в стиле "Поставь Гвардиолу в Уфу/Динамо Брянск, ну и что он сможет". Говорил же наверняка.
Да и вообще Пеп по конспектам Ташуева учился, так что и Енисей с Пепом в связке бывали)
Путь Пари НН это в большинстве весь тайм до ворот соперника не дойти? Чет уже только испанский стыд ловишь от высказываний Шпилевского. Вон в Оренбург пришел человек из ФНЛ, фееричных фраз не бросает и команда набирает очки и нормально играет.
Ответ
Путь Пари НН это в большинстве весь тайм до ворот соперника не дойти? Чет уже только испанский стыд ловишь от высказываний Шпилевского. Вон в Оренбург пришел человек из ФНЛ, фееричных фраз не бросает и команда набирает очки и нормально играет.
Это нужно с прошлого сезона их матчей не смотреть, чтоб такую ересь выдать.
Играющая команда это прекрасно но для этого материал должен быть соответствующим. С таким составом просто вылетишь красиво, вот и всё. Удивляет лишь руководство Пари, которое верить в эту утопию.
Ответ
Играющая команда это прекрасно но для этого материал должен быть соответствующим. С таким составом просто вылетишь красиво, вот и всё. Удивляет лишь руководство Пари, которое верить в эту утопию.
Ну тогда вопросы не к тренеру, а к спортивному директору, который продаёт Боселли, а на замену везёт молодёжь да одного 32-летнего, почти без опыта игры в Европе.
Ответ
Играющая команда это прекрасно но для этого материал должен быть соответствующим. С таким составом просто вылетишь красиво, вот и всё. Удивляет лишь руководство Пари, которое верить в эту утопию.
В Нижнем построили новую хоккейную арену, в этом сезоне все деньги из БК Пари и Пари Нн слили на усиление Торпедо, в итоге торпедо в 4-ке. Денег на футбол и баскетбол нет и в ближайшее время не будет, будет спонсироваться хоккей. Поэтому и не будет никто ничего покупать, команду готовят к фнл, чтобы меньше на нее тратить.
На вылет, игра утопия, состав уровня ФНЛ, после продажи Боселли исход понятен.
Реально глупый белорусский физрук. Хороший тренер стваит команде не то, что ему ночью приснилось, а то во, что способны играть его футболисты.
оптимизма и уверенности у него не занимать
Посмотрел календарь: впереди две домашние игры с Сочи и Крыльями. Если не возьмёте 6 очков, то 100% вылетите. Дальше Спартаки, динамо, ЦСКА, Краснодар, выезды в грозный, казань
Нормальный тренер-практик, приходя в любую команду оценивает реальные возможности имеющихся футболистов. Исходя из них выстраивает игру таким образом, чтобы используя их лучшие качества гарантировать результат. А уже затем постепенно начинает прививать своё видение футбола и постепенно набирать игроков под это видение. Прожектёр и демагог же придя в новую команду сразу заявляет, что отныне мы будем играть по лучшим образчикам мирового футбола и показывать красивый современный футбол. Потом видит, что получается какая-то фигня и далее всё меняем, начинаем играть в ромб, я это недавно видел. Но для этого нужны соответствующие исполнители, которых попросту нет. Сейчас наиграется в ромб, а там уже здравствуй ФНЛ. И ведь обязательно найдутся новые чудаки, которые поверят в эту демагогию и снова возьмут его на работу.
Ответ
Нормальный тренер-практик, приходя в любую команду оценивает реальные возможности имеющихся футболистов. Исходя из них выстраивает игру таким образом, чтобы используя их лучшие качества гарантировать результат. А уже затем постепенно начинает прививать своё видение футбола и постепенно набирать игроков под это видение. Прожектёр и демагог же придя в новую команду сразу заявляет, что отныне мы будем играть по лучшим образчикам мирового футбола и показывать красивый современный футбол. Потом видит, что получается какая-то фигня и далее всё меняем, начинаем играть в ромб, я это недавно видел. Но для этого нужны соответствующие исполнители, которых попросту нет. Сейчас наиграется в ромб, а там уже здравствуй ФНЛ. И ведь обязательно найдутся новые чудаки, которые поверят в эту демагогию и снова возьмут его на работу.
Пока существуют Сочи (полная дыра) и Крылья (скатывание в эту дыру усиленными темпами), у Пари НН хорошие шансы на стыки, а там и остаться в РПЛ можно в теории.
Ответ
Пока существуют Сочи (полная дыра) и Крылья (скатывание в эту дыру усиленными темпами), у Пари НН хорошие шансы на стыки, а там и остаться в РПЛ можно в теории.
Боюсь, что Сочи к концу чемпионата могут подтянуть к верху. И останутся внизу горемычные КС с Пари, ну или Махачкалу могут сплавить.
Серьёзный инсайд.
Ставь автобус и останешься - дитя Ред Була
Шпилевский об 1:2 с «Локо»: «Лодка наполовину тонет, каждый должен отдаваться, иначе шансов не будет. Не думаю, что «Пари НН» заслужил поражение»
28 февраля, 16:54
Алексей Шпилевский: «Карседо после чемпионства с «Пафосом» не тренирует «Факел» – пошел в «Спартак». А я – в «Пари НН». Не каждый согласился бы рискнуть своей репутацией, как я»
27 февраля, 09:55
