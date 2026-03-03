Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
Дембеле номинирован на спортивную премию Laureus.
Усман Дембеле и Айтана Бонмати претендуют на награду «Спортсмен года» по версии Laureus.
Церемония награждения состоится в Мадриде 20 апреля.
Среди мужчин на награду в номинации «Спортсмен года» претендуют вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, теннисисты Карлос Алькарас и Янник Синнер, словенский велогонщик Тадей Погачар, испанский мотогонщик Марк Маркес и шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, выигравший приз в прошлом году.
У женщин на премию претендуют футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати, белорусская теннисистка Арина Соболенко, американская пловчиха Кэтлин Ледеки и три легкоатлетки – Фейт Кипьегон из Кении, а также представительницы США Сидни Маклафлин-Леврон и Мелисса Джефферсон-Вуден.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Laureus
