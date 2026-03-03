  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
4

Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной

Прокуратура открыла дело по поводу сделки «Монако» и ДР Конго.

Генеральная прокуратура Монако открыла предварительное расследование по статьям «коррупция», «отмывание денег» и «растрата государственных средств» в деле о партнерстве между ДР Конго и «Монако», сообщает L’Équipe.

Соглашение о партнерстве между африканской страной и французским клубом было подписано летом 2025 года. Дело возникло после того, как в сентябре в прокуратуру поступила жалоба от адвоката Эрве Диакьезе от имени двух граждан Конго, проживающих во Франции и пожелавших остаться анонимными «из страха перед возможными репрессиями».

В жалобе упоминается министр спорта ДР Конго и бывший министр углеводородов Дидье Будимбу. По мнению заявителей, он «в отсутствии прозрачности осуществил подписание этого контракта» на сумму 4,8 млн евро сроком на три года. Также утверждается, что «контракт был заключен без тендера, не фигурирует ни в одном законе о бюджете и не соответствует государственной политике, утвержденной парламентом Конго»

18 февраля Будимбу выпустил обращение в соцсетях, заявив о «полной честности» сделки.

«Наши процедуры прозрачны и одобрены правительством Республики», — написал министр.

В Европе ДР Конго также сотрудничает с «Барселоной» и «Миланом». Общая сумма соглашений с этими клубами составляет около 90 млн евро. Эрве Диакьезе сообщил, что он «очень серьезно рассматривает» возможность подачи жалоб по этим контрактам в судебные органы Испании и Италии.

«Все это является частью одной и той же политики и подчиняется одной и той же логике расточительства. Это системная проблема», – заявил адвокат. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
logoМонако
logoсерия А Италия
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Конго
происшествия
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМилан
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
в Италии опять Ювентусу - 15 очков дадут
не, ну тут нужен комментарий Реал тв
Бабло катают, мяч не интересен.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем