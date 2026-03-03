Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной

Прокуратура открыла дело по поводу сделки «Монако» и ДР Конго.

Генеральная прокуратура Монако открыла предварительное расследование по статьям «коррупция», «отмывание денег» и «растрата государственных средств» в деле о партнерстве между ДР Конго и «Монако», сообщает L’Équipe.

Соглашение о партнерстве между африканской страной и французским клубом было подписано летом 2025 года. Дело возникло после того, как в сентябре в прокуратуру поступила жалоба от адвоката Эрве Диакьезе от имени двух граждан Конго, проживающих во Франции и пожелавших остаться анонимными «из страха перед возможными репрессиями».

В жалобе упоминается министр спорта ДР Конго и бывший министр углеводородов Дидье Будимбу. По мнению заявителей, он «в отсутствии прозрачности осуществил подписание этого контракта» на сумму 4,8 млн евро сроком на три года. Также утверждается, что «контракт был заключен без тендера, не фигурирует ни в одном законе о бюджете и не соответствует государственной политике, утвержденной парламентом Конго»

18 февраля Будимбу выпустил обращение в соцсетях, заявив о «полной честности» сделки.

«Наши процедуры прозрачны и одобрены правительством Республики», — написал министр.

В Европе ДР Конго также сотрудничает с «Барселоной» и «Миланом». Общая сумма соглашений с этими клубами составляет около 90 млн евро. Эрве Диакьезе сообщил, что он «очень серьезно рассматривает» возможность подачи жалоб по этим контрактам в судебные органы Испании и Италии.

«Все это является частью одной и той же политики и подчиняется одной и той же логике расточительства. Это системная проблема», – заявил адвокат.