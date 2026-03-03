Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»

Семшов о судействе в РПЛ: арбитры и ВАР боятся, что им снизят оценку.

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов раскритиковал судейство в матче «Локомотив» – «Пари НН » в 19-м туре Мир РПЛ (2:1).

На 38-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Пари НН» Алекс Опоку Сарфо поднятой ногой зацепил колено Алексея Батракова шипами. Главный судья Рафаэль Шафеев не стал наказывать ганца карточкой, ВАР не вмешался в эпизод. На 65-й минуте защитник нижегородцев Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым . Он сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев назначил 11-метровый после просмотра повтора, Олакунле Олусегун забил с точки.

После матча «Локомотив» обратился по данным эпизодам в ЭСК РФС.

«Главная тема 19-го тура – судейство и просмотры ВАР в спорных ситуациях. Насколько я понимаю, есть нюанс, связанный с внутренней оценкой работы арбитров. Варовцы боятся, что им снизят оценку, если они не позовут судью к монитору или, если и придет, то оставит свое решение в силе. А для судьи будет минус, если он изменит свое первоначальное решение. И вот тут надо что-то поменять так, чтобы работали на главную цель – не допустить ошибку.

Некоторые решения удивляют, их объяснить достаточно сложно. Имею в виду решение назначить пенальти в ворота «Локо», когда за голову схватились игроки обеих команд. И судьи, которые работают в поле, должны обладать высочайшим авторитетом и уверенностью, чтобы не поменять свое решение. Когда арбитр видит момент в матче в Черкизово, а после ВАР ставит пенальти – такие судьи просто судить не должны. Когда арбитр после ВАР ставит такой пенальти, а момент с Батраковым, когда ему въехали в ногу, даже не идет смотреть, это удивительно», – сказал Семшов.