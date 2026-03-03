  • Спортс
  Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»

Семшов о судействе в РПЛ: арбитры и ВАР боятся, что им снизят оценку.

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов раскритиковал судейство в матче «Локомотив» – «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (2:1).

На 38-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Пари НН» Алекс Опоку Сарфо поднятой ногой зацепил колено Алексея Батракова шипами. Главный судья Рафаэль Шафеев не стал наказывать ганца карточкой, ВАР не вмешался в эпизод. На 65-й минуте защитник нижегородцев Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев назначил 11-метровый после просмотра повтора, Олакунле Олусегун забил с точки.

После матча «Локомотив» обратился по данным эпизодам в ЭСК РФС.

«Главная тема 19-го тура – судейство и просмотры ВАР в спорных ситуациях. Насколько я понимаю, есть нюанс, связанный с внутренней оценкой работы арбитров. Варовцы боятся, что им снизят оценку, если они не позовут судью к монитору или, если и придет, то оставит свое решение в силе. А для судьи будет минус, если он изменит свое первоначальное решение. И вот тут надо что-то поменять так, чтобы работали на главную цель – не допустить ошибку.

Некоторые решения удивляют, их объяснить достаточно сложно. Имею в виду решение назначить пенальти в ворота «Локо», когда за голову схватились игроки обеих команд. И судьи, которые работают в поле, должны обладать высочайшим авторитетом и уверенностью, чтобы не поменять свое решение. Когда арбитр видит момент в матче в Черкизово, а после ВАР ставит пенальти – такие судьи просто судить не должны. Когда арбитр после ВАР ставит такой пенальти, а момент с Батраковым, когда ему въехали в ногу, даже не идет смотреть, это удивительно», – сказал Семшов.

Так для чего используется регламент ФИФА для ВАР? Кто мешал использовать регламент УЕФА, по которому арбитра зовут только при явной ошибке. Сейчас судьи на ВАР, сами не очень то компетентные, начинают своими частыми приглашениями к монитору только портить игру.
Это реальная дичь с оценками. Оценки должны быть по итоговому решению, чтоб оно правильное было, а как его приняли с ВАРом, без ВАРом или когда главный не согласился с ВАРом, неважно, главное, чтоб правильно рассудили по правилам. Эти идиотские оценки какой-то альтернативно одарённый придумал с целью саботировать ВАР. Никакого другого объяснения это дичи с оценками у меня нет.
Это реальная дичь с оценками. Оценки должны быть по итоговому решению, чтоб оно правильное было, а как его приняли с ВАРом, без ВАРом или когда главный не согласился с ВАРом, неважно, главное, чтоб правильно рассудили по правилам. Эти идиотские оценки какой-то альтернативно одарённый придумал с целью саботировать ВАР. Никакого другого объяснения это дичи с оценками у меня нет.
тем не менее после просмотра вар арбитры редко не меняют решение
и все это привязано к зп
Рекомендуем