Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин оценил публичные высказывания Максима Глушенкова.
«Макс все правильно считает себя лучшим в «Зените». Вообще красавец! Так надо к жизни относиться. Даже если для нас всех это не так, а он так считает, красавец! Мне он очень нравится.
В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других. Глушенков питается обсуждениями и эмоциями его персоны. Надо не бояться высказываться», – сказал Гасилин.
