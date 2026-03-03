Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»

Гасилин о Глушенкове: в футбол должны играть такие подонки.

Бывший футболист «Зенита » Алексей Гасилин оценил публичные высказывания Максима Глушенкова.

«Макс все правильно считает себя лучшим в «Зените». Вообще красавец! Так надо к жизни относиться. Даже если для нас всех это не так, а он так считает, красавец! Мне он очень нравится.

В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других. Глушенков питается обсуждениями и эмоциями его персоны. Надо не бояться высказываться», – сказал Гасилин.

