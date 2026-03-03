  • Спортс
  Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»

Гасилин о Глушенкове: в футбол должны играть такие подонки.

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин оценил публичные высказывания Максима Глушенкова.

«Макс все правильно считает себя лучшим в «Зените». Вообще красавец! Так надо к жизни относиться. Даже если для нас всех это не так, а он так считает, красавец! Мне он очень нравится.

В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других. Глушенков питается обсуждениями и эмоциями его персоны. Надо не бояться высказываться», – сказал Гасилин.

Жгучий Глушенков: у бразильцев нечего почерпнуть, Джона проверим в -5°C и «мне нечего доказывать»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Типа подонок-это хорошо теперь?
Подонок — это разговорное презрительное определение низкого, подлого, морально опустившегося человека, негодяя или мерзавца. Буквально термин «подонки» означает осадок, остатки жидкости на дне, а в переносном смысле — «социальные низы», преступные или деклассированные элементы.
Ответ Сергей Круг
Типа подонок-это хорошо теперь? Подонок — это разговорное презрительное определение низкого, подлого, морально опустившегося человека, негодяя или мерзавца. Буквально термин «подонки» означает осадок, остатки жидкости на дне, а в переносном смысле — «социальные низы», преступные или деклассированные элементы.

Только Гасилин об этом не в курсе. У него особое мнение 😂
Комментарий скрыт
Ответ Сергей Круг
Типа подонок-это хорошо теперь? Подонок — это разговорное презрительное определение низкого, подлого, морально опустившегося человека, негодяя или мерзавца. Буквально термин «подонки» означает осадок, остатки жидкости на дне, а в переносном смысле — «социальные низы», преступные или деклассированные элементы.
Только Гасилин об этом не в курсе. У него особое мнение 😂
Осталось понять, почему экспертом в данном вопросе выступает какой-то ноунейм Гасилин
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Осталось понять, почему экспертом в данном вопросе выступает какой-то ноунейм Гасилин
Увидел родственную душу.
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Осталось понять, почему экспертом в данном вопросе выступает какой-то ноунейм Гасилин
Комментарий скрыт
Сразу вспоминается скромность и доброта Льва Яшина.
Ответ Б81
Сразу вспоминается скромность и доброта Льва Яшина.
добряк Зубастик Роналдо, скромный интеллигентный Батистута, тихоня Кака, интроверт Оуэн, молчун Пирло, тихий волшебник Иньеста - и прочее сборище «подонков»
Ответ ulysses24
добряк Зубастик Роналдо, скромный интеллигентный Батистута, тихоня Кака, интроверт Оуэн, молчун Пирло, тихий волшебник Иньеста - и прочее сборище «подонков»
Комментарий скрыт
Бывший футболист Зенита

2013-2016 год. 1 матч

Подонок!
Не правильный заголовок для спортс.
"В футбол должны играть такие подонки как Глушенков", - вот правильный заголовок.
Никита Павлович, Бобров, Яшин, Федотов, Астаповский, Федя Черенков и ещё десятки наших Великих во-всех смыслах футбола и жизни людей, наверное в могиле перевернулись, от сказанного одним из самых никчемных и бесполезных в прошлом футболистом. А приглашение его в качестве эксперта, таки совсем пробитие дна.
Ответ vlad-61
Никита Павлович, Бобров, Яшин, Федотов, Астаповский, Федя Черенков и ещё десятки наших Великих во-всех смыслах футбола и жизни людей, наверное в могиле перевернулись, от сказанного одним из самых никчемных и бесполезных в прошлом футболистом. А приглашение его в качестве эксперта, таки совсем пробитие дна.
есть мнение, что вы несколько переоцениваете морально-нравственный уровень футболистов прошлого) тут скорее в том что тогда не были так развиты медиа и соц.сети, поэтому футболистом было сложновато блеснуть уровнем интеллекта) хотя судя по таким аристократам духа как Кавазашвили и Пономарев, там тоже все было нормально))
Ответ La Crosse Bobcats
есть мнение, что вы несколько переоцениваете морально-нравственный уровень футболистов прошлого) тут скорее в том что тогда не были так развиты медиа и соц.сети, поэтому футболистом было сложновато блеснуть уровнем интеллекта) хотя судя по таким аристократам духа как Кавазашвили и Пономарев, там тоже все было нормально))
Простите, не для ругани, ни для спора, но есть мнение, что вы или не жили во-времена СССР, или пожили в самом младенческом возрасте и вам трудно судить о морально-нравственных ценностях тогда и сегодня. Что касаемо двух товарищей-пенсионеров, то признаюсь, наш меня тоже порой раздражает, но... я стараюсь делать определённую скидку на возраст. Что касается интеллекта, то мне посчастливилось знать вживую и общаться с Всеволодом Михайловичем Бобровым и Владимиром Федотовым - батя дружил(с Бобровым с 1945 года, с Федотовым с 1981 года во-время его работы с ростовским СКА). И прошу поверить мне на слово, многим и многим нынешним парням с их медиа и соц. сетями и рядом не стоять до конца своей жизни с этими людьми по уму, по юмору, по умению общаться с окружающими их людьми.
Ученик губера. Таких гасилиных надо гасить на корню.
Назвался говном- полезай в жопу.
Абсолютно мерзкий комментарий. Человек совсем потерел в медиалиге человеческий облик. Следить за этим очень поучительно
там в целом клуб ставит себя выше правил и всего чего только можно
