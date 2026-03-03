  • Спортс
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»

Игрок «Эстегляля» Назон рассказал, как покидал Иран на фоне обстрелов.

Игрок сборной Гаити и «Эстегляля» Дюкан Назон рассказал, как выбирался из Ирана после начала боевых действий со стороны США и Израиля. 

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

Где вы находились в момент, когда начались авиаудары по Ирану?

– Поскольку я был травмирован, мне разрешили покинуть страну, и я мог вообще не находиться в Иране. Но нашего тренера уволили, а новый хотел видеть всех, хотя у меня в этот понедельник во Франции была назначена встреча для оформления визы на чемпионат мира в США. Поэтому я взял билет на самолет на прошлую субботу на 10 утра. Один мой приятель улетал в 6, но я хотел немного подольше поспать. В это время мне написал в Snapchat мой друг, который играет в Израиле, Виржиль Пенсон.

Что он вам сказал?

– Еще накануне он писал: «Дюкан, в моем отеле полно полицейских». И добавил: «Они открывают убежища, начинай принимать меры предосторожности, не знаю когда, но скоро рванет». Я ответил: «Не переживай, я улетаю в 10». Я уже сидел в самолете перед вылетом. И тут Виржиль пишет мне в прямом эфире: – «Брат, ты в самолете?» – «Да, а что?» – «Бог тебя любит, потому что у нас только что завыли сирены, объявляющие войну. Ты улетел в самый последний момент!»

Я был очень рад. Самолет начал маневрировать по полосе, и вдруг командир остановил его: «Всем покинуть самолет, начались бомбардировки». Это была жесть! В салоне началась паника. Я сохранял спокойствие, забрал свой чемодан вместе с Муниром Эль-Хаддади, марокканским игроком, бывшим футболистом «Барселоны». Мы вернулись в Тегеран на клубном автобусе, чтобы забрать других игроков из отеля. Навстречу нам люди уже массово покидали город. Это было сумасшествие – я никогда в жизни не видел таких пробок. По дороге мы увидели дым от бомбы совсем рядом с нами...

Вам было страшно?

– Честно говоря, я к этому словно невосприимчив. Если бы это случилось с моей семьей – возможно. А так… Будто это часть повседневной жизни, хотя, конечно, не должно ею быть.

Что вы решили дальше?

– Сначала мы забрали баскетболистку «Эстегляля». Самое невероятное – она американка, и это был ее первый профессиональный контракт. Просто безумие! Все решили ехать в сторону Турции, а я один со своим водителем – в Азербайджан. После десяти часов дороги и многочисленных блокпостов мы прибыли в 4 утра. Я думал, что граница открыта каждый день, но, возможно, из-за воскресенья она была закрыта до 8 утра. С моим французским паспортом я быстро получил иранский штамп о выезде. Более того, я сделал множество фотографий – там люди обожают наш клуб, который по популярности для них как «ПСЖ» или «Реал». Мне оставалось пройти всего 50 метров по мосту, чтобы выйти из страны, но…

Что произошло?

– У меня не было требуемого кода для визы! Хотя перед выездом из отеля в Тегеране я все оформил. У нас был офицер безопасности, работающий на правительство, и поскольку в стране отключали интернет, у него была специальная сим-карта с доступом к сети. После январской блокировки интернета я уже знал, что нужно быть осторожным. Представьте тревогу моей семьи в прошлый раз – я не мог связаться с ними почти неделю… Благодаря этой сим-карте я попросил жену перед выездом подать онлайн-заявку на визу в Азербайджан. Она это сделала, но у нас не было того самого кода...

Как вы справились с этой ситуацией?

– Я провел на границе от тридцати до тридцати двух часов в ожидании. Поскольку иранцы уже поставили штамп о выезде, я не имел права возвращаться назад. По сути, несколько часов я был нигде, между двумя странами.

Где вы тогда находились?

– Меня оставили внутри пограничного пункта, а не посреди моста (смеется). Проходили дипломаты, а я оставался один. Мне сказали: «Это может решиться завтра или к концу недели». Тут начинаешь задумываться… Мой агент, семья, друзья, спонсоры начали оказывать давление повсюду: в посольстве Гаити во Франции, в США, в американском посольстве во Франции. Мы нашли контакт посла Франции в Азербайджане, госпожи Софи Лагутт, которая связалась с французским посольством в Иране, чтобы я смог пройти. В итоге мне даже не понадобился тот самый код. Но когда я пересек границу, это выглядело как зона войны – река, люди в форме, все серое… – сказал Назон. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
