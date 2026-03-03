Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»

Нуну Эшпириту Санту: сказал Траоре не ходить в тренажерный зал.

Главный тренер «Вест Хэма » Нуну Эшпириту Санту рассказал, что запретил форварду Адама Траоре наращивать мышечную массу.

«У него невероятные мышцы, это генетика. Так происходит уже некоторое время, и ему следует избегать занятий в тренажерном зале. Я сказал ему не ходить туда. Думаю, он должен это понять. Он и так достаточно мускулистый. Он будет заниматься в спортзале для поддержания формы, но без тяжелых тренировок.

Важно помнить, что даже те игроки, которые не играют, имеют для нас решающее значение с точки зрения подготовки к матчу. Траоре уникален. В мировом футболе не так много игроков с таким же мастерством, скоростью и умением выходить один на один, как у него», – сказал Нуну.