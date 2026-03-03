Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид

Роналду мог покинуть Саудовскую Аравию на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Частный самолет форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Ранее посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке иранских беспилотников.

Сообщается, что самолет Роналду, который он приобрел в 2024 году за 61 млн фунтов, направился в Мадрид . Он вылетел в 20:00 по саудовскому времени и прибыл около 01:00 по испанскому времени. Неизвестно, находился ли футболист с семьей на борту.

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.