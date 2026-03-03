Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
Роналду мог покинуть Саудовскую Аравию на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Частный самолет форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.
Ранее посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке иранских беспилотников.
Сообщается, что самолет Роналду, который он приобрел в 2024 году за 61 млн фунтов, направился в Мадрид. Он вылетел в 20:00 по саудовскому времени и прибыл около 01:00 по испанскому времени. Неизвестно, находился ли футболист с семьей на борту.
28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
181 комментарий
Из текста следует, что Роналду живёт в посольстве США:)
Из текста следует, что стоимость самолёта составляет 61 миллион фунтов. Весьма важная информация.
Из текста следует, что можно только позавидовать Роналду)
Я слишком красив, чтобы умирать)))
И богат🍓
"Я приехал ради футбола, а уехал потому что шмаляли" © Криштиану Роналду
Пусть звонит Трампу и просит остановиться.
Трамп его даже слушать не станет
«Нууу нахер» (с)
Как бы на фоне всего этого и чемпионат мира не отменили. Иран как бы в 3-4 раза больше Украины, а полномасштабное вторжение с пехотой евреи с Америкой не потянут.
Персы в наземной операции съедят сша и израиль
персы через 2-3 года и без наземной операции съедят сами себя)
А в Мадриде говорят, это город Эр Рияд )))))
Видимо через Бологое и Поповку летел.
"Я на такое не подписывался!" (с)
Роналду наезжал на власти СА еще до атак, может он что-то знал после встречи с Трампом и пытался всех предупредить)))
Рон находится под давлением США,там всё ещё держат руку на кнопке после заявления о грубом насилии.
Я хочу сибаса. Сибаса побыстрей! (с)
Это что-то из серии "Отец вернулся поздно ночью, ничего не объяснил")) Сказал собирайте вещи, летим в Мадрид. Не знаю, что происходит, но кажется началось.
