  • Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид

Роналду мог покинуть Саудовскую Аравию на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Частный самолет форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Ранее посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке иранских беспилотников.

Сообщается, что самолет Роналду, который он приобрел в 2024 году за 61 млн фунтов, направился в Мадрид. Он вылетел в 20:00 по саудовскому времени и прибыл около 01:00 по испанскому времени. Неизвестно, находился ли футболист с семьей на борту.

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
Из текста следует, что Роналду живёт в посольстве США:)
Из текста следует, что Роналду живёт в посольстве США:)
Из текста следует, что стоимость самолёта составляет 61 миллион фунтов. Весьма важная информация.
Из текста следует, что стоимость самолёта составляет 61 миллион фунтов. Весьма важная информация.
Из текста следует, что можно только позавидовать Роналду)
Я слишком красив, чтобы умирать)))
Я слишком красив, чтобы умирать)))
И богат🍓
"Я приехал ради футбола, а уехал потому что шмаляли" © Криштиану Роналду
Пусть звонит Трампу и просит остановиться.
Пусть звонит Трампу и просит остановиться.
Комментарий скрыт
Пусть звонит Трампу и просит остановиться.
Трамп его даже слушать не станет
«Нууу нахер» (с)
Как бы на фоне всего этого и чемпионат мира не отменили. Иран как бы в 3-4 раза больше Украины, а полномасштабное вторжение с пехотой евреи с Америкой не потянут.
Как бы на фоне всего этого и чемпионат мира не отменили. Иран как бы в 3-4 раза больше Украины, а полномасштабное вторжение с пехотой евреи с Америкой не потянут.
Персы в наземной операции съедят сша и израиль
Персы в наземной операции съедят сша и израиль
персы через 2-3 года и без наземной операции съедят сами себя)
А в Мадриде говорят, это город Эр Рияд )))))
А в Мадриде говорят, это город Эр Рияд )))))
Видимо через Бологое и Поповку летел.
"Я на такое не подписывался!" (с)
"Я на такое не подписывался!" (с)
Роналду наезжал на власти СА еще до атак, может он что-то знал после встречи с Трампом и пытался всех предупредить)))
Роналду наезжал на власти СА еще до атак, может он что-то знал после встречи с Трампом и пытался всех предупредить)))
Рон находится под давлением США,там всё ещё держат руку на кнопке после заявления о грубом насилии.
Я хочу сибаса. Сибаса побыстрей! (с)
Я хочу сибаса. Сибаса побыстрей! (с)
Комментарий скрыт
Это что-то из серии "Отец вернулся поздно ночью, ничего не объяснил")) Сказал собирайте вещи, летим в Мадрид. Не знаю, что происходит, но кажется началось.
