  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости Спорт/РБ»)
32

На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости Спорт/РБ»)

Судью Андрея Фисенко подозревают в противоправном влиянии на результаты матчей.

Арбитра Андрея Фисенко подозревают в противоправном влиянии на результаты официального спортивного соревнования.

МВД возбудило против Фисенко дело по статье ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), сообщает «Ведомости Спорт/РБ» со ссылкой на два не связанных между собой источника.

Сообщается, что Фисенко был задержан на прошлой неделе в одном из московских аэропортов. Также следователи допросили ассистента рефери Хамида Талаева, который в этом деле фигурирует в качестве свидетеля. Из открытых источников следует, что оба арбитра обслуживали вместе только один матч – между владикавказской «Аланией» и «Химками» (1:4) в 2023 году. После игры никаких санкций в отношении судей применено не было. Утверждается, что Фисенко допрашивали в том числе по этому матчу. 

Также Фисенко судил игру «СКА Хабаровск» против «Торпедо» (2:2) в прошлом сезоне, но на данный момент официальных претензий к этому матчу нет. Напомним, в июне прошлого года бывший совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и экс-гендиректор клуба Валерий Скородумов были задержаны по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. РФС исключил автозаводцев из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».

Сообщается, что Фисенко может грозить до 7 лет лишения свободы. В текущем розыгрыше Мир РПЛ арбитр работал на 18 матчах, последний из которых – между «Динамо» Махачкала и «Пари НН» (0:1) в 18-м туре в декабре прошлого года.

Отмечается, что всего с 2020 года РФС прекратил сотрудничество с 30 судьями и инспекторами.

На результаты 22 матчей «Торпедо» повлиял сговор с судьями, 13 арбитрам ФНЛ предъявлены обвинения, сообщила представитель МВД России Волк

9 судей РПЛ и Первой лиги – под следствием. Что нужно знать

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Ведомости Спорт/РБ»
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoСКА Хабаровск
logoАлания Владикавказ
logoПервая лига
logoХимки
Хамид Талаев
logoАндрей Фисенко
logoТорпедо
происшествия
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вывеска "Алания -Химки" может быть поводом привлечь к ответственности
кого угодно!
Какие-то выводы странные. Если их вместе допрашивают, то обязательно по игре, где они оба судили? Посмотрел повтор игры: ни пенальти, ни офсайда, ни удаления. 4-1 и все по делу. Никто не возмущался. У Ведомостей не больше логики, чем у кликбейтных новостников спортца
Ответ Alan Lloyd
Какие-то выводы странные. Если их вместе допрашивают, то обязательно по игре, где они оба судили? Посмотрел повтор игры: ни пенальти, ни офсайда, ни удаления. 4-1 и все по делу. Никто не возмущался. У Ведомостей не больше логики, чем у кликбейтных новостников спортца
Если судья берет деньги у руководителя футбольного клуба сразу после игры - а они все, кого полиция взяла за жопу, в этом признались, то не важно, возмущался ли кто-то после игры. В этот раз не повлиял на игру, в следующий раз повлияет. Судьям платит РФС, а не руководители клубов.
Ответ ezhedota
Если судья берет деньги у руководителя футбольного клуба сразу после игры - а они все, кого полиция взяла за жопу, в этом признались, то не важно, возмущался ли кто-то после игры. В этот раз не повлиял на игру, в следующий раз повлияет. Судьям платит РФС, а не руководители клубов.
Вообще ничего не понял. Взял деньги сразу после игры, чтобы повлиять на другую?
А по последнему туру РПЛ когда облава будет?
Ответ Ростов-на-Дону
А по последнему туру РПЛ когда облава будет?
Будет, если опять придется столетие переносить, кого-нибудь привлекут по наводке
Ответ Ростов-на-Дону
А по последнему туру РПЛ когда облава будет?
Если в ходе следствия можно будет выйти на самих себя, то такому делу дадут ход?
Ещё бы на всех тех кто сидел на ВАРе в этом туре РПЛ.
а сколько говорили про Гогниева, что он сумасшедший, когда он почти после каждой игры ФНЛ возмущался насчёт судейства. а ему только штрафы и дисквалификации продолжали выписывать)
Ответ Vitalik Klishin
а сколько говорили про Гогниева, что он сумасшедший, когда он почти после каждой игры ФНЛ возмущался насчёт судейства. а ему только штрафы и дисквалификации продолжали выписывать)
Одно другому не мешает . Он иногда оставляет именно такое впечатление, несмотря на судейство и результат матча
Ответ Vitalik Klishin
а сколько говорили про Гогниева, что он сумасшедший, когда он почти после каждой игры ФНЛ возмущался насчёт судейства. а ему только штрафы и дисквалификации продолжали выписывать)
В новости хоть где-то сказано, что он судил за Химки? И не Гогниев тогда тренировал Аланию. Тренера Алании после этого матча уволили. У Алании была ужасная серия до этого. Кому был нужен заряженный судья?
КДК РФС "Химки" снимет с турнира, как пить дать))
А что так рано, десять лет же ещё не прошло
А говорили что у нас последний жулик в спорте был это Родченков !! и когда тот сбежал в Америку говорили , что у нас только святые честные ангелы в спорте остались !! )))
Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет
Хотелось бы выразиться. Но нельзя, что происходит вообще?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
сегодня, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
сегодня, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
сегодня, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
сегодня, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
сегодня, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
сегодня, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
сегодня, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
сегодня, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
сегодня, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
сегодня, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
сегодня, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
сегодня, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
сегодня, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
сегодня, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
сегодня, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
сегодня, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
сегодня, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
сегодня, 18:58
Рекомендуем