На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости Спорт/РБ»)

МВД возбудило против Фисенко дело по статье ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), сообщает «Ведомости Спорт/РБ» со ссылкой на два не связанных между собой источника.

Сообщается, что Фисенко был задержан на прошлой неделе в одном из московских аэропортов. Также следователи допросили ассистента рефери Хамида Талаева, который в этом деле фигурирует в качестве свидетеля. Из открытых источников следует, что оба арбитра обслуживали вместе только один матч – между владикавказской «Аланией» и «Химками» (1:4) в 2023 году. После игры никаких санкций в отношении судей применено не было. Утверждается, что Фисенко допрашивали в том числе по этому матчу.

Также Фисенко судил игру «СКА Хабаровск » против «Торпедо» (2:2) в прошлом сезоне, но на данный момент официальных претензий к этому матчу нет. Напомним, в июне прошлого года бывший совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и экс-гендиректор клуба Валерий Скородумов были задержаны по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. РФС исключил автозаводцев из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».

Сообщается, что Фисенко может грозить до 7 лет лишения свободы. В текущем розыгрыше Мир РПЛ арбитр работал на 18 матчах, последний из которых – между «Динамо» Махачкала и «Пари НН» (0:1) в 18-м туре в декабре прошлого года.

Отмечается, что всего с 2020 года РФС прекратил сотрудничество с 30 судьями и инспекторами.

