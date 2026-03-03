  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»

Александр Маньяков, представитель полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал, что Жозе Моуринью хотел видеть футболиста в «Фенербахче».

– Вы сами рассказывали, как Кисляком интересовался «Фенербахче». Как это было?

– Опять же, ЦСКА был в курсе всего. Шевелев знал. И Бабаев знал, что я полетел в Турцию на переговоры: встречался, разговаривал. Клубы тоже между собой общались. И тут нельзя сказать, что ЦСКА не отпускал. В «Фенербахче» в то трансферное окно произошли изменения, которые поставили переговоры на паузу. Ну и на тот момент ЦСКА не сделал ни одного трансфера, но амбиции были видны. Потому прекрасно понимаю руководителей клуба: отдаешь своего лучшего футболиста в какую‑то команду – сродни тому, что себе в ногу стреляешь. Это и на результате отобразится, и на обстановке внутри команды. Потому что там бы просто сказали: «Вы нам говорите о чемпионстве, а лучшего футболиста отдаете».

– Правда, что Матвея в «Фенербахче» лично Моуринью хотел видеть?

– Как я понимаю, когда Жозе пришел в клуб, он отвечал вообще за все. Прямо ему отдали все на откуп. Но те трансферы, которые были сделаны Жозе, не выстрелили. И руководство клуба сказало, что теперь они будут этим вместе заниматься. Кандидатура Матвея возникла у руководителей клуба. Но они согласовывали это с Моуринью, и тренер сказал: «Да, отличный парень, давайте. Я хочу видеть его в составе», – сказал Маньяков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoМатвей Кисляк
logoпремьер-лига Россия
Александр Маньяков
logoРоман Бабаев
logoФенербахче
logoЖозе Моуринью
возможные трансферы
logoвысшая лига Турция
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Этому агенту нужны только бабки и чем быстрее тем лучше, на самого Кисляка ему глубоко плевать. У него и фамилия соответствующая, действительно самый натуральный Маньяков.
А Тедеско не нужен Кисляк, я так понял
Кто так смешно шутить?
Кислый, если и дальше так будет играть, дальше Балтики не уедет.
