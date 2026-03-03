«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
«Атланта» о Миранчуке: ожидаем, что он скоро вернется в состав.
Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер рассказал о текущем состоянии Алексея Миранчука.
Российский полузащитник вышел во втором тайме в последнем матче с «Сан-Хосе» (0:2).
– Почему Миранчук снова вышел во втором тайме? Его что-то беспокоит?
– В предсезонке Алекс получил небольшую травму подколенного сухожилия (возможно, речь о задней поверхности бедра – Спортс’‘), из-за которой сыграл всего одну игру и провел на поле 45 минут. Поэтому мы все еще восстанавливаем его форму. Сейчас с ним все в порядке.
Мы ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав. Возможно, это уже будет в субботу, – сказал Винклер.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
сначала прочитал Аталанта и подумал что вообще происходит))
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем