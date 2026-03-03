  • Спортс
  «Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»

«Крылья Советов» до 15 марта выплатят футболистам долги по зарплатк.

«Крылья Советов» сообщили, что погасят долги по зарплатам перед игроками до 15 марта.

Ранее появилась информация, что футболисты, тренерский штаб и сотрудники самарского клуба не получают зарплату с января.

«Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности. Перед Новым годом мы произвели все необходимые выплаты по зарплатам вперед.

Мы понимаем действующую систему получения субсидий и прогнозировали вероятность отсутствия внебюджетных средств в необходимом объеме после закрытия долговых обязательств перед «РТ-капитал». А я напомню, что львиную долю долга мы выплатили из собственных средств и реализации залогового имущества в виде «Дома промышленности». На сегодняшний день существующая задолженность по зарплатам футболистам будет закрыта до 15 марта.

Что касается сотрудников клуба, базы, академии и Фонда поддержки развития футбола Самарской области – все получали и получают зарплаты по графику, так как выплаты производятся из внебюджетных источников», – сказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.

Два месяца расшатывали ситуацию, не платя людям и тут... кто-то расшатал
Ответ Сергей Лепехин
Два месяца расшатывали ситуацию, не платя людям и тут... кто-то расшатал
В смысле кто-то?? Барак Обама же
Ответ Сергей Лепехин
Два месяца расшатывали ситуацию, не платя людям и тут... кто-то расшатал
читайте первоначальную новость внимательнее: "По информации источника, последней выплатой стал аванс за январь." Т.е. фактически задержка составляет 2-3 недели, а не два месяца (окончательный расчет за январь согласно ТК должен производиться не позднее 15 февраля, в некоторых организациях платят чуть раньше, числа 10-го).
А где Федорычев?
Ответ Рубин2003
А где Федорычев?
Уволен на ###.
В чём расшатывание ситуации заключается то?? Ну если не правда, то подай в суд на спорт базу или как этот медиа ресурс называется!
До 15го, чтобы коммуналку успели заплатить
Там где Адиев - там проблемы с финансами
Мне в целом клуб уже не интересен и не надо говорить мне что я не настоящий болельщик и тд. Просто надоело что всякий раз когда всё налаживается и хочется просто смотреть футбол и радоваться, приходит какой нибудь тип который лучше знает куда двигаться клубу и всё начинается заново. Ушёл Осинькин, ушли злые подлые агенты. А результат где? Работало же всё зачем было с бравадой своей лезть всё равно в другой регион какой нибудь назначат этого Федорычева и он забудет как команда называлась.
2 месяца не платят зарплату - это напоминает историю с одним клубом (правда не бюджетным) год назад. А тут клуб бюджетный, если и его обанкротят, то про спорт в Самаре можно забыть.
Ответ Sergeev55
2 месяца не платят зарплату - это напоминает историю с одним клубом (правда не бюджетным) год назад. А тут клуб бюджетный, если и его обанкротят, то про спорт в Самаре можно забыть.
Спорт заключается исключительно в футболе? Занимайся шашками, шахматами, там нет больших затрат. Жить надо по средствам.
Я бы понял стоны о футболе, если бы на каждом матче стадион был заполнен на 90-95%. Но средняя посещаемость Крыльев чуть больше 10 тысяч и это в миллионном городе, вывод простой, футбол там никому не нужен.
Все эти качели, в конце концов, плохо закончатся для клуба. Похоже на агонию.((
Ответ Shummy78
Все эти качели, в конце концов, плохо закончатся для клуба. Похоже на агонию.((
Да. Никогда не было и вот опять.
Я вряд-ли "открою Америку",если скажу, что на одну зарплату легионера можно содержать приличную секцию по футболу в городе. Обеспечив зарплатой и инвитарем несколько тренеров, которые подготовят несколько отличных футболистов.
Если еще осталось что расшатывать
