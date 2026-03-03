  • Спортс
  • Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
12

Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев оценил дебютный матч Хуана Карлоса Карседо во главе «Спартака».

В 19-м туре Мир РПЛ красно-белые обыграли «Сочи» (3:2).  

«Прекрасный первый матч в исполнении «Спартака», который создал кучу нереализованных моментов, помимо трех забитых мячей. Сами себе чуть осложнили жизнь, когда «Сочи» сравнял. Но Карседо гнул свою линию и без паники все довел до логичного конца.

Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют», – сказал Корнеев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да пусть хоть колесом по бровке ходит лишь бы результат давал.
Скажите уже Корнееву, что судьи со свойствеенной им клоунадой в отношении Спартака, и вчера сделали всё, чтобы и Карседо сорвался в первой же своей официальной игре в Спартаке. Но, Слава Богу, Спартак одержала победу, и Хуан сдержался. А так бы кто его знает, что было бы...
Ты ли это Игорь Корнеев 🧐
Карседо вёл себя активно. Жестикулировал, много времени провел на бровке.
Вёл себя как активный современный тренер.
Не отличается это существенно ни от Станковича, ни от Абаскаля, ни от Тедеско.
Корнеев бредит как обычно. Просто выдумывает факты. Он матч вообще смотрел?
Лучше без шуму и пыли, но с результатом. :-)
Не там лижешь. Человек спб
По какому принципу Корнеев выбирает кого мочить, а кого помиловать? Закономерность не прослеживается, в отличие от специалистов из штата ГазМатч ТВ. А Спартак вчера сыграл очень скомканно, уж никак не "прекрасно". Моментами хорошо давил и не давал передышки Сочи. Моментами выключался из игры, переставал двигаться и много раз очень легко впускал в свою штрафную. Создать в матче с отрывом самой пропускающей командой лиги много моментов - такое себе достижение, допустить у своих ворот много моментов - куда полезнее показатель для оценки своего уровня. Да, из нового - то, что после пропущенного гола Карседо сразу не поменял всех, кого только можно и нельзя, как это сделал бы Станкович. Понравилась замена ленивых и бесполезных в обороне Барко и Жедсона, когда нужно было удерживать результат. Есть ощущение, что в этих ролях вместе в матче, в котором нужно будет много возвращаться к своей штрафной, мы их не увидим. В целом, очень неровный матч в исполнении Спартака.
Как по мне абсолютно ничего не изменилось в плане игры. Те же ошибки, те же проблемы с аутсайдерами, где их не должно быть.
Как в анекдоте про обезьяну, Корнеева просто не узнать....
Да ладно, Игорь, ты ли это?
Рекомендуем