Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»

Корнеев о Карседо: чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу!.

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев оценил дебютный матч Хуана Карлоса Карседо во главе «Спартака».

В 19-м туре Мир РПЛ красно-белые обыграли «Сочи» (3:2).

«Прекрасный первый матч в исполнении «Спартака », который создал кучу нереализованных моментов, помимо трех забитых мячей. Сами себе чуть осложнили жизнь, когда «Сочи » сравнял. Но Карседо гнул свою линию и без паники все довел до логичного конца.

Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют», – сказал Корнеев.