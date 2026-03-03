  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
20

КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»

КДК рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и «Динамо» Махачкала.

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и махачкалинского «Динамо» на матчах 19-го тура Мир РПЛ.

На ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета, которое состоится 5 марта, будет рассмотрено скандирование фанатами «Спартака» оскорбительных выражений в адрес арбитра во время матча с «Сочи» (3:2). Также КДК оценит бросание на поле снежков болельщиками «Динамо» Махачкала во время матча с «Рубином» (2:1), в том числе с попаданием во второго помощника главного судьи.

Кроме того, КДК рассмотрит выход главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова за пределы технической зоны в матче с «Акроном» и неподобающее поведение «Ростова» в матче с «Краснодаром», по ходу которого в составе ростовчан были удалены Дмитрий Чистяков и Илья Вахания.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
КДК РФС
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoАкрон
logoРубин
logoСпартак
logoКраснодар
болельщики
logoДинамо Махачкала
logoРостов
logoСочи
logoИлья Вахания
logoДмитрий Чистяков
logoИльдар Ахметзянов
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю, КБ просто выразили мнение болельщиков всех команд.)
Ответ дон Рэба
Думаю, КБ просто выразили мнение болельщиков всех команд.)
Всех, кроме болельщиков Зенита
Ответ Максим Лемаев
Всех, кроме болельщиков Зенита
🤣🤣🤣
а не хотят рассмотреть ссудейство судеек?а?слабо?
Побирушки проснулись....
Деньги сами себя не заработают, а кушать хочется. Пора действовать - решил КДК.
Поиздержались бедные, даже за правду, в адрес судей, хотят денег урвать.
Как можно оценить бросание снежков?? По пятибальной шкале или как? Возможно надо снег убирать,тогда снежками болельщики кидаться не будут
Причём кк Чистякову и Вахании придуманы Фроловым. Вместо второй жк Чистякову должна была быть жк Кордобе за удар рукой в лицо соперника, а в случае с Ваханией между ним и воротами был ещё один игрок Ростова, который мог заблокировать мяч, который, к тому же, совсем не факт, что летел в створ ворот. Одним словом: Фролова на мыло!!!
А по моему, оскорбления были в тему )
Не откусят руку дающую
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ростов» обратился в ЭСК и КДК по вопросу обжалования красной Вахании в матче с «Краснодаром»: «Есть и другие вопросы, на которые хотелось бы получить ответы»
2 марта, 10:51
РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы сделаем»
27 декабря 2025, 14:10
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
сегодня, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
сегодня, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
сегодня, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
сегодня, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
сегодня, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
сегодня, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
сегодня, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
сегодня, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
сегодня, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
сегодня, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
сегодня, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
сегодня, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
сегодня, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
сегодня, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
сегодня, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
сегодня, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
сегодня, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
сегодня, 18:58
Рекомендуем