Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась

Футболистки сборной Ирана отказались петь гимн перед матчем.

Футболистки женской сборной Ирана не стали петь гимн страны перед матчем с Южной Кореей в Кубке Азии (0:3).

В этот момент также показали улыбающуюся Марзие Джафари, главного тренера команды.

После того как мелодия гимна закончилась, команду поддержали криками и аплодисментами.

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.