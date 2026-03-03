Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
Футболистки сборной Ирана отказались петь гимн перед матчем.
Футболистки женской сборной Ирана не стали петь гимн страны перед матчем с Южной Кореей в Кубке Азии (0:3).
В этот момент также показали улыбающуюся Марзие Джафари, главного тренера команды.
После того как мелодия гимна закончилась, команду поддержали криками и аплодисментами.
28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Саманты Смит в Х
Только цены и ЖКХ стабильно растут
Генетически красивые девушки там, но какие то варвары замотали их в тряпки и лишили счастливой жизни.
Свободу Ирану!
Ну это если новость не фейковая вообще, надо же одними школьницами забить инфопространство, чтобы про других школьниц меньше вспоминали. Надо чтоб было невсётакоднозначно!