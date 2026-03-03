  • Спортс
  • Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась

Футболистки сборной Ирана отказались петь гимн перед матчем.

Футболистки женской сборной Ирана не стали петь гимн страны перед матчем с Южной Кореей в Кубке Азии (0:3). 

В этот момент также показали улыбающуюся Марзие Джафари, главного тренера команды.

После того как мелодия гимна закончилась, команду поддержали криками и аплодисментами. 

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

Ну щас вам тут местные "патриоты" расскажут, что лучше для самих иранцев и кого нужно будет повыгонять со всех турниров
Ответ Nuri Shaw
Ну щас вам тут местные "патриоты" расскажут, что лучше для самих иранцев и кого нужно будет повыгонять со всех турниров
Комментарий скрыт
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Для нас все лучше
Только цены и ЖКХ стабильно растут
Ну значит скоро будут петь американский без выбора … Ирак и Ливия вон как зажили припеваючи после падения ненавистного режима🗽⛓️‍💥
Ответ Ян Калинин
Ну значит скоро будут петь американский без выбора … Ирак и Ливия вон как зажили припеваючи после падения ненавистного режима🗽⛓️‍💥
Комментарий удален пользователем
Ответ Ян Калинин
Ну значит скоро будут петь американский без выбора … Ирак и Ливия вон как зажили припеваючи после падения ненавистного режима🗽⛓️‍💥
Комментарий удален модератором
Молодцы ираночки.
Генетически красивые девушки там, но какие то варвары замотали их в тряпки и лишили счастливой жизни.
Свободу Ирану!
Ответ мохнатка
Молодцы ираночки. Генетически красивые девушки там, но какие то варвары замотали их в тряпки и лишили счастливой жизни. Свободу Ирану!
Комментарий скрыт
Ответ мохнатка
Молодцы ираночки. Генетически красивые девушки там, но какие то варвары замотали их в тряпки и лишили счастливой жизни. Свободу Ирану!
точно точно, коалиция Эпштейна уже одним ракетным ударом освободила больше сотни ираночек от 7до12 лет, вчера их хоронили, какие молодцы эти освободители, да?
Что они этим хотели сказать?
Ответ tolobas
Что они этим хотели сказать?
Тоже, что и принц, сидящий в США: "мы скорбим по 3 погибшим и нескольким раненым солдатам напавшей страны"
Ответ tolobas
Что они этим хотели сказать?
Бойкот гимна
Как так?! Тут всем спорцем скорбят об аятолле и погибших иранских школьницах, а эти даже гимн не могут спеть!!!!1111!!11
Ответ red-blue-cote
Как так?! Тут всем спорцем скорбят об аятолле и погибших иранских школьницах, а эти даже гимн не могут спеть!!!!1111!!11
Футболистки же. Наверняка полкоманды лесбух, подписанных на лгбт-публеки. А через них система мозги промывает махом. Тушка Флойда не успела остыть, детишки уже постили постики против расизма и почему-то заодно гомофобии.
Ну это если новость не фейковая вообще, надо же одними школьницами забить инфопространство, чтобы про других школьниц меньше вспоминали. Надо чтоб было невсётакоднозначно!
Ответ Антидепрессанты для овощей
Футболистки же. Наверняка полкоманды лесбух, подписанных на лгбт-публеки. А через них система мозги промывает махом. Тушка Флойда не успела остыть, детишки уже постили постики против расизма и почему-то заодно гомофобии. Ну это если новость не фейковая вообще, надо же одними школьницами забить инфопространство, чтобы про других школьниц меньше вспоминали. Надо чтоб было невсётакоднозначно!
Так Вы за красных или за белых ?
тренер команды улыбалась... на небе была радуга и летел единорог
Ответ Сергей Данилов
тренер команды улыбалась... на небе была радуга и летел единорог
А рядом с полем скакали розовые пони и пощипывали травку.
А причину не назвали? Может, это дань 40-дневному трауру у них в стране?
Ответ Ржевский
А причину не назвали? Может, это дань 40-дневному трауру у них в стране?
так и есть , просто спортс выкладывает по другому
Ответ СИФА88
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
вообще то они не пели из за траура в Иране
Ответ Tsado 15
вообще то они не пели из за траура в Иране
Почему без грустных смайликов?
Ответ СИФА88
Почему без грустных смайликов?
ну поставь за меня панин
Объективно, для местного населения хрен поймешь, что лучше. И США с Израилем мирный народ колошматят и местная власть занимается абсолютно тем же. Так что можно им только посочувствовать.
Ответ Насонов Дмитрий
Объективно, для местного населения хрен поймешь, что лучше. И США с Израилем мирный народ колошматят и местная власть занимается абсолютно тем же. Так что можно им только посочувствовать.
Местная власть может и колошматит, но заинтересована, что б жизнь была. Так как править чем- то надо. США же всё равно, останется там кто или нет. 🤷‍♂️Главное достичь целей.
наверное те 140 иранских школьниц, которые были убиты США, были очень рады тоже... Люди, которые поддерживают уничтожение своей страны, думают, что колонизаторы принесут им свободу, хотя они их окунут в еще большее рабство, ну зато разрешат без хиджабов ходить... сникерсы привезут...
Ответ Alex Mc
наверное те 140 иранских школьниц, которые были убиты США, были очень рады тоже... Люди, которые поддерживают уничтожение своей страны, думают, что колонизаторы принесут им свободу, хотя они их окунут в еще большее рабство, ну зато разрешат без хиджабов ходить... сникерсы привезут...
Было же 150. Как так?
Ответ СИФА88
Было же 150. Как так?
Они ещё сами не определились.
